Megint győzött az SZVSE - eredmények a megyei I. osztályból

Ifjúságiak, A csoport

4. forduló: FK 1899 Szeged– Kiskundorozsma 1–1, gsz.: Szerdahelyi, ill. Balogh. Csongrád– Zsombó 2–3, gsz.: Szubally, Megyeri, ill. Mocsári (2), Mihálffy. Kistelek–Szentes 2–5, gsz.: Fődi, Sisák, ill. Péter (3), Botár, Smiák. UTC–Algyő 0–2, gsz.: Molnár G., Balogh A. Mindszent–Fábiánsebestyén 2–2, gsz.: Bihari (2), ill. Györgyi,

Valach. Üllés–HFC 1–6, gsz.: Pekurár, ill. Dukai (4), Kurgyis, Balog K. Ásotthalom–Tiszasziget 2–7, gsz.: Kókai (2), ill. Farkas M. (3), Berta (2), Sebők, Csikós. Szabadnapos: Deszk.

A hétvégi program

5. forduló, szombat, 16: Tiszasziget–Szőreg, HFC II.–Bordány, Algyő–SZVSE, Szentes–Csongrád, Zsombó–FK 1899 Szeged, Deszk–Ásotthalom, vasárnap, 16: Sándorfalva–UTC. Szabadnapos: Kiskundorozsma.

Szeged, SZVSE-pálya, 75 néző.Kiss Richárd – jól (Török, Szűcs).Molnár 7 – Bilic 7, Balázs 7 (Baka 7), Nagypál 7 (Teimel 7), Csamangó 7, Hatvani 7,5 (Csanádi –), Péter 8 (Kertész –), Kelemen 7, Király 8, Nagy Z. 8, Nagy B. 7 (Tanács 7).Bodó Attila, Kelemen Balázs.Kotvics-Varga 4 – Németh 4 (Debreczeni –), Légrádi 4 (Pölös –), Prozlik 4, Paczali 4, Lekrinszki 5, Szeles 4, Orovecz 4, Bagi 4, Vincze 4, Páger 4 (Kovács 4).Némethy László.Hatvani (37.), Nagy Z. (79., 83.), Kertész (89.).– Mezőnyfölényünk a második félidőben már gólokban is megmutatkozott. Sok sikert a fiatal szentesi csapatnak!– Ha berúgjuk a két százszázalékos helyzetünket, talán másként alakul a mérkőzés. Gratulálok az SZVSE-nek, egy jobb csapattól kaptunk ki.Bár Bodó Attila és Kelemen Balázs együttese egy csongrádi vereséggel kezdte a szezont, azóta felülmúlták az FK 1899 Szegedet, a Zsombót és hétvégén a Szentesi Kinizsit is. Sima sikert hozott az összecsapás: Hatvani József szezonbeli hatodik találatával vezettek a szünetben, majd Nagy Zoltán duplázott, a végeredményt pedig a 82. percben csereként beszálló Kertész Gábor állította be a 89. percben.Bordány, 350 néző.Csöngető Endre – gyengén (Barta, Bán).Szűcs M. 6 – Fodor 6 (Culafic 6), Gajdacsi 8 (Szabados –), Dürgő 6, K. Tóth 7, Mihalkó 6 (Dani –), Kis 8, Bárkányi 6 (Zvekanov –), Retek 6, Kozma 6 (Malatinszki –), Nagy 6.Hódi Mihály.Lippai 4 – Újházi 4 (Kovács 4), Hatvani I. 4, Molnár 4, Tóth 4, Török 4 (Varga 4), Visnyei 4,Kozma 4, Garamvölgyi 4 (Kálmán –), Márki 4, Nagy 4.Tóth János.Gajdacsi (18.), Culafic (37., 84.), K. Tóth (62.), ill. Tóth (17.), Hatvani I. (57.).Dürgő (44.), ill. Márki (86.).– Egy túlzott és elkapkodott döntés nyomán emberhátrányba kerültünk, majd tíz emberrel nagyot küzdve otthon tartottuk a három pontot. Le a kalappal a srácok előtt! Remélem, a fegyelmi bizottság sportszerű döntést hoz majd. Szurkolóinknak köszönjük a biztatást!– Gratulálunk a Bordánynak!Ásotthalom, 89 néző.Fehérvári Patrik – közepesen (Tóth, Hágen).Czirják 7 – Vastag 6,5, Vojnic Tunic 6,5, Németh 6, Szabadi 6, Hauk 6 (Andróczki –), Baji 6,5, Mészáros 6,5, Puhalák 6 (Major 7), Király 7,5, Varga 6,5 (Klézli –).Kószó László.Szabó 8 – Rádi 8, Papp 8, Rutai 8 (Cene –), Réczi 9, Drágity 8 (Rádóczi –), Bernát 8 (Szarvas 8),Deák 8, Papp 8, Kasza 8, Farkas 8.Bernát Péter.Gólszerzők: Baji (54.), Major (87.), ill. Réczi (23.).– Első félidei játékunk nem tetszett, mert ütemtelenek és pontatlanok voltunk. A második játékrészre feljavultunk. Köszönjük, A. M.!– Tiszaszigeti edzőségem legjobb hatvan percét produkáltuk, utána a játékosaimmal elfogadhatatlan hangnemben beszélő játékvezetők közre- működésével szenvedtünk vereséget.Csongrád, 350 néző.Kovács Attila – jól (Minda, Szalai).Oroszi 7 – Bodor 7, Bakos 7,5, Mészáros 7 (Budai –), Kis-Kása 7,5, Bagi 7,Huszka 7 (Maszlag 6,5), Borda 6,5 (Lévai 6,5), Juhász 6,5 (Fodor 7), Molnár 6,5, Rácz 7,5 (Bartucz 8).Szűcs Róbert.Rozs 4 (Tari –) – Bálint 6, Mocsári 4, Kószó 5, Törköly 4, Gyuris 5 (Székely 3), Rescsik 3, Németh 3 (Huszka 3), Takács 3 (Tóth 3), Rárósi 4, Mihálffy 4.Daru Sándor.Molnár (2.), Bagi (23.), Rácz (28., 35.), Bakos (45.), Bartucz (50., 76.).– A múlt heti szórakozás után fontos volt, hogy magabiztosan abszolváljuk a mérkőzést.– Gratulálok a csapatnak!Szeged, Felső Tisza-part, 150 néző.Szalai Szabolcs – gyengén (Bereczki, Soós).Győri 6 – Zsilák 6,5, Rangos 6,5 (Lajkó 6,5), Zsilák 7, Csuka 6 (Szélpál 6,5), Hegyesi 7, Antal 7, Dóra J. 7, Prontvai 7, Heredea 7, Mannheim 6 (Varga 6,5).Kiss Balázs.Ábrahám 7 – Kiss 7 (Katona 7), Mészáros 7, Marjanucz 7, Cseh 7, Szecskó 7, Ottlik 7 (Bukovszki –), Petrecz 7, Szőke 7, Takács 7, Géczi 7 (Szabó 7).Szabó Zsolt.Heredea (45.), ill. Kiss (37.).– Sajnos megint kimaradtak a ziccerek, volt négy belőlük. Kaptunk egy szabálytalan gólt, volt egy elmaradt tizenegyes – ezt a dorozsmaiak is elismerték –, de ez van. A Kiskundorozsmának gratulálok, jól zárták a területet, így elrontva a játékunkat.– Igazságos eredmény született. Megvan az első pontunk, amelynek nagyon örülünk. Megyünk tovább a megkezdett úton.Szeged, Kertész utca, 100 néző.Kovács Attila – jól (Orosz, Virág).Nagy G. 7 – Péczely 7, Laczkó 6, Zsibrita 6, Keresztes 6 (Békési –), Balogh 7, Csonka 6 (Sebestyén –), Gulyás 6, Sós 7, Szántó 7, Valach 6.Pálfy Zoltán.Tombácz 6 – Jernei 6, Pénzváltó 5, Kalapács 6, Daróczi 5, Bella 5, Takács 6,5, Csányi 5,5, Lajkó 5,5, Kovács 5 (Farkas –), Táncos 6,5 (Gyurkovics).Takács Zoltán.Táncos (7.).– A jobb csapat megérdemelten nyert, bár a második félidőben jól játszottunk, és rá is szolgáltunkvolna a pontszerzésre.– A sok helyzetünkből csak egy gólt szereztünk, de ez is elég volt a három pont megszerzéséhez.Szőreg, 150 néző.Lászlai Róbert – gyengén (Bánáthy, Kis M.).Vígh 6 – Ali 6 (Csikós 6), Harmat 6, Szalai 6, Pióker Ti. 6, Hevesi 6, Pióker Ta. 6 (Néma –), Horváth-Harmat 6, Bányai 6 (Túri –), Vígh 6, Vörös 6 (Papp –), Sarnyai 6 (Bartos 6).Tóth Tamás.: Kandó Zs. 7 – Jankelic 7 (Gyuris –), Kovács L. 7 (Balog –), Dér 7, Bürgés 8 (Perpauer –), Vaits 8 (Kabai 7), Mohácsi 7, Bódai 7, Siber 7 (Pap –), Rau 7, Pálinkó 7.Vinnai István, Bacsa Zsolt.Pióker Ta. (13. – 11-esből, 33.), ill. Vaits (28., 44.), Bürgés (74., 80.).– Nem szeretnék azoknak az edzőknek a nyomában járni, akik a játékvezetőre fogják a meccs elvesztését, ezért csak gratulálok az ellenfélnek.– Az első félidőben nagyon tiszteltük ellenfelet, a másodikban viszont az erőnlétünkkel felülmúltuka Szőreget. Megérdemelten nyertünk.1. Bordány 4 4 0 0 14 – 4 122. Csongrád 4 3 1 0 14 – 2 103. SZVSE 4 3 0 1 12 – 4 94. Algyő 4 3 0 1 7 – 5 95. Tiszasziget 3 2 0 1 10 – 4 66. HFC II. 3 2 0 1 9 – 4 67. Ásotthalom 3 2 0 1 5 – 5 68. Szentesi Kinizsi 4 2 0 2 6 – 9 69. UTC 4 1 1 2 3 – 5 410. Szőreg 4 1 0 3 5 – 9 311. Deszk 3 1 0 2 7 – 12 312. FK 1899 Szeged 4 0 3 1 4 – 5 313. Kiskundorozsma 4 0 1 3 3 – 14 114. Sándorfalva 2 0 0 2 2 – 5 015. Zsombó 4 0 0 4 5 – 19 01. Szentesi Kinizsi 4 4 0 0 28 – 4 122. Algyő 4 4 0 0 21 – 3 123. Zsombó 4 4 0 0 17 – 3 124. HFC 3 3 0 0 28 – 1 95. Tiszasziget 3 3 0 0 23 – 4 96. FK 1899 Szeged 4 2 2 0 15 – 4 87. Kiskundorozsma 4 2 1 1 19 – 7 78. Fábiánsebestyén 3 2 1 0 13 – 6 79. Csongrád 4 1 0 3 8 – 11 310. Mindszent 4 0 1 3 4 – 19 111. UTC 4 0 1 3 1 – 21 112. Üllés 4 0 0 4 6 – 23 013. Kistelek 4 0 0 4 5 – 24 014. Ásotthalom 4 0 0 4 4 – 29 015. Deszk 3 0 0 3 3 – 36 0