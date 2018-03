Megint közbeszólt az időjárás: elmaradnak a mára kiírt NB III-as meccsek

Hóhelyzet van. Fotó: Kuklis István

Zsombón lehet meccs



A Csongrád megyei I. osztályban a 17. fordulóban maradt el a Zsombó–UTC találkozó, amelyet ma 15.30-tól pótolnak. A találkozó csak abban az esetben marad el, ha a játékvezető futballra alkalmatlannak találja a pályát.

Tavasz van, mégis tél. Ez pedig leginkább a szabadtéri sporteseményeknek nem kedvez. Ilyen a labdarúgás: a labdarúgó NB III-ban például már másodszor halasztanak el Csongrád megyei érdekeltségű párharcokat.A Mórahalom a Vecsést fogadta volna ma 15 órától, ám a mórahalmi pálya talaja havas, alatta fagyott és az előző hétvégi bajnoki miatt egyenetlen is, azaz a mérkőzés lejátszására alkalmatlan.A SZEOL SC szintén ma 15 órától látná vendégül a Honvéd II. csapatát a 17. fordulóban elmaradt mérkőzésen, ám ezt a találkozót sem lehet megrendezni a lehullott hó és a hideg idő miatt. A párharcot várhatóan április 4-én 16 órától bonyolíthatják le.A SZEOL SC-t érinti egy másik változás is: a 21. fordulóba kisorsolt Szentlőrinc elleni találkozót nem húsvétvasárnap, azaz április 1-jén 16 órától, hanem korábban, várhatóan nagypénteken, március 30-án 16 órától rendezik meg az SZVSE-pályán.A Hódmezővásárhelyi FC- nek is van egy elhalasztott meccse: a Honvéd II.-vel az előző vasárnap játszott volna Szűcs Róbert együttese, ám a havazás közbeszólt, viszont az új időpontban még nem tudtak megegyezni a felek.