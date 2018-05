Megizzadt a győzelemért a PICK

Kiélezett a küzdelem.

Bodó és Bánhidi melegít. Utóbbi éppen a Balatonfüred csapatától igazolt Szegedre.

Már melegít a Szeged. Fotó: Süli Róbert

Utolsó alapszakaszbeli meccsére készül ma Balatonfüreden a MOL-PICK Szeged. Fotó: Süli Róbert

K&H férfi kézilabda liga, 23. forduló, Balatonfüred, Szabadidőközpont, 400 néző. Vezette: Andorka, Hucker.Hornyák 1/1, Kasparek 2, Topics 1, Debreczeni, Karvatski 4, Szemenov 4, Bóka 1.Fazekas, Andó (kapusok), Szita 6, Németh 1, Kemény 2, Máthé 1, Ág, Déber 2, Varga 1. Vezetőedző: Csoknyai István.Sierra - Pedro 1, Källman 2, Thiagus Petrus, Bánhidi 4, Gorbok 4, Skube 4.Sego (kapus), Balogh 2, Sigurmannsson 7/6, Zsitnyikov, Blazevic, Gaber 1, Srsen 2, Fekete. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.6, ill. 2 perc.3/1, ill. 7/6.Gorbok lövését védi Andó. Sego véd. Nyert a Szeged, megizzadt.Karvatski a pipába, 26-27.Balogh vágja be, 25-27.Időt kérnek a hazaiak. Varga villan, élete első NB I-es meccse, 25-26.Sego tolja ki. Sigurmannsson mellé pörgetett.Gaber harcol ki hetest. Karvatski 2 perc. Sigurmannsson, 24-26.54. perc: Karvatski tört be, 24-25.Véd Andó. Megjön a közönség hangja.Szemenov talpról, 22-25. Skube eladja, Déber ziccer, 23-25. Időt kér Pastor.Elveszik a PICK-től a labdát.Déber a szélről, 21-25.Fekete szerzett labdát, Källman ront. Fürdei lövés fölé, Zsitnyikov ellépi. Ez 20 másodperc történése.Sego megint, de marad a Fürednél a labda.Sego véd. Skube lő, Andó véd.Skube parádés átadás, Bánhidi, 20-25.Bánhidi harcol ki hetest. Sigurmannsson, 19-24. Szemenov, 20-24.Srsen megsérül, jön helyette Fekete.Németh sokkal fölé.Szita a testek mellett, 19-22. Szegedi hetes. Sigurmannsson, 19-23.Időt kérnek a hazaiak. Labdaszerzés, Källman, 18-22.Szita középről, 18-20. Srsen gyorsan válaszol, 18-21.Szegedi blokk, marad a Fürednél.Gorbok a kezek között, 17-20.Máthé a szélről, 17-19.Källman a szélről, majd Bánhidi beállóból, 16-19.Eladja, majd visszaszerzi a Szeged. Kasparek, 16-17.Szemenov, majd Skube, 15-17.Srsen, 14-16.Gorbok a pipába, 14-15.A Szeged kezdi a második félidőt. Skubét terítik le, nincs lap, pedig Pastor ezt reklamálja.Karvatski talpról, 14-14. Időt kér a Szeged. Nincs több gól!Fazekas véd. Időt kérnek a hazaiak.Gabert sem lehet megtartani, 12-14. Karvatski a kezek között, 13-14.Kemény beállóból, 12-13.Gorbok talpról, 11-13.Sierra véd lábbal. Eladja a Szeged, Kemény közelről, 11-12.Németh talpról, 10-12. Szegedi kínai, véd Fazekas.Balogh, elgörbült a kapufa, hatalmas dugó, 9-12.Szita nagy él, 9-11.Pedro okosan a szélről, 8-11.Sierra véd lábbal. Szita remek gólja, 8-10.Szita beállóból, 7-9. Karvatski 2 perc, szegedi hetes. Sigurmannsson, 7-10.Thiagus Petrus labdaszerzése, Sigurmannsson, 6-9.Pedro szerzett labdát. Bánhidi vágja be, 6-8.Ez eddig Skube meccse, 6-7.Källman kapufa. Hornyák hetest harcol ki, Gorbok 2 perc. SIERRA! Szita egyenlít, 6-6.Sigurmannsson, 4-6. Szemenov a pipába, 5-6.Gorbok brutál nagy gól, 4-5. Labdát szerzett a Szeged, Bánhidi hetest harcol ki, Topics 2 perc.Eladja a labdát a Szeged, robog a Füred, Pedro beleér, öngól, ilyet sem láttunk még. Topicsnak adják a gólt, 4-4.Fazekas véd lábbal, majd labdát szerzett a Füred. Sierra újabb védése.Bóka a szélről, 3-4.Sierra véd, Pedro ront.Remek akció, Bánhidi, 2-4.7. perc: Sierra véd, de marad a hazaiaknál a labda. Újabb bravúr, de hetes következik. SIERRA! Véd!Kasparek egyenlít, 2-2. Skube, eddig remekel, 2-3.Skube tört be, hetes. Sigurmannsson, hatalmas tekerés, 1-2.Hazai hetes. Hornyák, 1-1.Fazekas véd. Belemenés hazai oldalon. Skube talpról, 0-1.Kasparek kap sárgát. Bánhidi harcol ki hetest.Hét mezőnyjátékossal kezd a Füred. Ilyet se láttunk még! Topics fölé.Az öltözőben mindkét csapat. Hamarosan kezdünk!Nem lesznek sokan a meccsen. A Veszprém is hazai pályán játszik, míg 18 órakor Győr-FTC női rangadót rendeznek, amit az M4 Sport TV élőben ad. Remek az idő a Balaton-parton.17 szegedi játékos melegít. Egyelőre az nem dőlt el, hogy Bodó Richárd, vagy Mario Sostaric került be a keretbe. Erre meccsközben is van lehetőség. Dabason Zubai Szabolcsot írták be a második félidőben. Zubai most nem került be a keretbe. Matej Gaber viszont rendben van, a szlovén játékos harcra kész.Üdvözlünk mindenki Balatonfüredről. Utolsó alapszakaszbeli meccsét vívja a MOL-PICK Szeged. Mindkét csapat már melegít.Szombat este óta már testben és lélekben is a bajnoki döntőre készül minden szegedi, hiszen a dabasi győzelemmel eldőlt, hogy az utolsó meccs eredményétől függetlenül a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata bejutott a fináléba, ahol majd a Telekom Veszprém lesz az ellenfele. Ma azonban még a nagy csata előtt vár egy feladat a kékekre, 18 órakor az alapszakasz utolsó meccsét vívják a Balatonfüred otthonában. Tétje nincs a meccsnek, presztízse viszont igen. Egy biztos: a fürediek cseh válogatott játékosa, Stanislav Kasparek különös érzésekkel játszik majd, hiszen a jobbátlövő a nyártól Szegedre igazol.A PICK-nél Bodó Richárd kisebb térdsérüléssel bajlódik, így nem elképzelhetetlen, hogy nem is játszik a meccsen. Matej Gaber válla még Dabason sérült meg, egy ziccerben visszarántották, így a szlovén beállós sem teljes értékű játékos.Teljes a kölni Bajnokok Ligája-négyes döntőjének a mezőnye. Ma sorsolnak, kiderül, hogy ki kivel játszik az elődöntőben. Idén franciauralom van a nemzetközi színtéren. Három gall csapat jutott be a Final Fourba. A PSG nem meglepetés, a Nantes és Montpellier eddigi sikere viszont igen. A negyedik résztvevő a BL macedón címvédője, a Vardar Szkopje. A felsorolásból kiderül, hogy a PICK csoportjában két csapat harcolta ki a kölni részvételt, a Nantes és a Vardar szerepelt együtt a magyar együttessel.A mai füredi meccsről a delmagyar.hu szöveges online tudósítással számol be.