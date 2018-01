Megjárta a lejtő legalját is a Foliaplast-Bordány

Öt győzelem, 17 rúgott gól és 15 megszerzett pont – ez volt a mérlege öt fordulót követően a Foliaplast-Bordány SK-nak a Csongrád megyei I. osztályban. Az ősz egyharmada után azonban alaposan megváltozott Gajdacsi Mátyásék szezonja, hiszen a maradék kilenc mérkőzésen csupán nyolc pontot tudott hozzátenni az addig megszerzettekhez a csapat, így a hetedik helyről várhatja a tavaszi folytatást.



– Álomszerűen indult a bajnokság, azonban felemásra sikerült az őszi szezonunk. Több oka is volt, amiért így alakulhatott. Megnehezítette a dolgunkat, hogy meghatározó posztokról estek ki játékosaink sérülések miatt. Egy gödörből úgy lehet kijönni, ha lemegyünk az aljára, mi Deszken indultunk el ezen az úton, és le is értünk. A játékunkkal és az edzésmunkánkkal, edzéslátogatottsággal nem volt probléma, persze negatívabb volt a hangulat. Egy pici pluszt kell hozzátennünk tavasszal, és jönnek az eredmények is – értékelte a szezont Hódi Mihály, a Foliaplast-Bordány SK vezetőedzője.



A tavalyi év meglepetéscsapatának vezetője kifejtette, szeretnének tavasszal a dobogóközelben lévő helyezések valamelyikén végezni, bár elsősorban játékban gondolkozik. Úgy véli, ha a hozzáállás az őszhöz hasonlóan továbbra is megfelelő lesz, akkor biztos, hogy a hatodik helynél előrébb végeznek, így az előző szezonbeli eredményüknél is jobbat hozhatnak.



– Tudomásom szerint több játékosunkat is megkeresték, de senki nem szeretne elmenni. Ha magasabb osztályból érkezik ajánlat, akkor elengedjük az érintettet. Játékospárti vagyok, az első, hogy a futballista fejlődhessen, ennek nem leszünk gátjai – tért ki a várható keretbeli változásokra Hódi.



A bordányiak hat pontra állnak a harmadik Algyőtől, ami viszont a kezükre játszhat, hogy a tavasz során tizenegy meccset játszhatnak saját pályájukon. Így a március 31-i, tiszaszigeti vendégszereplést követően el sem kell hagyniuk a települést, onnantól ugyanis zsinórban nyolc alkalommal fogadhatják aktuális ellenfelüket. A Bordány mestere mindezt abszolút előnynek látja, semmiképp sem tehernek fogja fel. A homokháti csapat január 16-án lát munkához, másnap pedig rögtön edzőmeccset játszik az NB III-as Hódmezővásárhelyi FC otthonában, a felkészülés során pedig találkozik még a megyekettes St. Mihállyal és az FK 1899 Szegeddel, a téli felkészülést pedig a Téli Bajnokságon való indulás teszi teljessé a február 24-i rajtig.