Megjelent a Sportkisokos

Közel 12 ezer példányban készült el, és Szeged város sportegyesületei mutatkoznak be benne.



A szülők, a gyerekek pontos információt kaphatnak az edzésidőpontokról, az edzőkről, a lehetőségekről, és röviden bemutatkoznak a klubok is. Több neves sportolóval is interjút olvashatnak: Olasz Anna, Márton Anita, Birkás Balázs és a MOL-PICK Szeged közönségkedvenc játékosa, Zubai Szabolcs is mesél arról, hogy miként indult a pályafutása.



Az elkövetkező időszakban háromszáz általános iskolai osztályba juttatják majd el a kiadványt.