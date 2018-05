Megkopaszodott a Szedeák: heten is a ˝nullás˝ frizurát választották, de fodrászra nem költöttek

A Naturtex-SZTE-Szedeák NB I A csoportos férfi kosárlabdacsapata szombaton fejezte be a szezont: a Kaposvár ellen hét kopasz játékos lépett pályára. A szegedieknél tavaly a szőke volt a divat, most is egységes frizurát választottak.





Idén sem maradt el az akció, csak átalakult: a Kaposvár elleni idényzárón hét szegedi, Kerpel-Fronius Gáspár, Goldring Bence, Bonifert Bendegúz, Vágvölgyi Ákos, Révész Ádám, Mike János és Mayer Ákos jelent meg frissen nyírt fejjel, kopaszon. Tavaly Lilov, Sulovics és társai kaptak szőke frizurát... Fotó: kosarsport.hu – Egy kerti partihoz kapcsolódik a történet – mondta lapunknak Vágvölgyi Ákos.



– Boniéknál (Bonifert Domonkos ügyvezető – a szerk.) volt egy csapatépítő egy hete Kishomokon, amikor Kerpel- Fronius Gazsit „elkapta" a nullás gép, és megszabadították a hajától. Kitaláltuk, hogy az U20-as bajnokcsapat tagjai csatlakozzanak hozzá, kedvet kapott Goldring Bence és Bonifert Bendi, aztán én is. Fodrász segítségére nem volt szükség, Wirth Ádi és Andrija Csirics használta a gépet. Csiró amúgy is kopasz, szóval szakértő kezekben voltunk – mondta nevetve Vágvölgyi. ...idén Vágvölgyiék választották a kopasz egyenhajat. Fotó: kosarsport.hu Később, az egyik edzés előtt az öltözőben csatlakozott hozzájuk a Révész Ádám, Mike János, Mayer Ákos trió.

– Itt már Csiró hajvágóját használtuk, azzal szebb lett a végeredmény. Nem tudtuk eldönteni, kinek áll a „legjobban", de az biztos, hogy az elején ijesztő volt mindenki. Azért ahogy nő, úgy alakul a kinézetünk – tette hozzá Vágvölgyi Ákos. Tárgyalnak a légiósokkal



A Szedeáknál nyári üzemmódra kapcsoltak: a légiósok már hazautaztak, de a fiataloknak még vezet edzéseket a szakmai stáb. Két érdekes adat a szezonból: a Kecskemét mellett a Szedeák volt az egyetlen klub az A csoportban, amely ugyanazzal a légióskerettel fejezte be a bajnokságot, amellyel elkezdte – a Boltics, Fortune, Csirics, Sulovics négyes mellé csupán egy egy hónapos szerződéssel csatlakozott Alekszandar Petrovics, amikor Csirics sérült volt. Emellett a szegediek a magyar játékperceket figyelembe véve negyedikek lettek az alapszakaszbeli rangsorban. Andjelko Mandics vezetőedzőnek még két évre szóló szerződése van a klubnál, emellett Wirth Ádám és Juhos Levente is aláírt a következő idényre. A többiekkel a következő hetekben egyeztet a vezetőség. Az biztos, hogy a Boltics, Csirics, Sulovics trió megkapta a Szedeák ajánlatát, őket marasztalják Szegeden, Josh Fortune viszont az Egyesült Államokban képzeli el a jövőjét.

