Megkoronázták a szezont: megnyerte a bajnokságot a Szentesi VK serdülőcsapata

A szentesiek serdülőcsapatánál nem volt jobb idén az országban. Fotó: Szentesi VK

Komment



Dömsödi József, a Szentesi VK női szakágvezetője: – Példátlan évet produkált az utánpótlásunk, gratulálok mindenkinek, aki részt vett benne. Köszönet illeti a játékosokat, edzőket, szülőket. Történelmünk legsikeresebb idénye ez, ami az edzőink munkáját dicséri. Két arany- és egy ezüstérem, ha pedig az ifjúságiaknál nem ítélnek ellenünk négy büntetőt, amiből hármat értékesített az UVSE, akár három aranyérmünk lehetne, döbbenet. A vízilabda krémje előtt arattunk győzelmet, külön öröm, hogy rengeteg dicséretet is kaptunk.

Parádés idény végén aranyéremmel koronázta meg a klub utánpótlásrészlegének szezonját a Szentesi Vízilabda Klub serdülőcsapata. Csúcsra járatott a Kurca-parti utánpótlás- műhely, miután a gyermekbajnokságban az első, az ifjúságiak között pedig a második helyen zártak, most pedig a serdülők között az UVSE-t győzték le Oltyán Gyula vezetőedző tanítványai a négyes döntő fináléjában 7–4-re. Nem volt irigylésre méltó helyzetben a lányok trénere, mivel a csapat jelentős része a felnőtteknél, a gyerekcsapatnál és az ifjúságiaknál is érdekelt volt egész esztendőben.– Nagyon furán nézett ki ez az év – emlékezett vissza érdeklődésünkre Oltyán Gyula, a Yordo Szentes serdülőcsapatának vezetőedzője –, mivel a keretem egyik fele a gyerekcsapatnál, a másik a felnőtteknél volt érdekelt. Így rendszerint maximum kilencen voltunk a tréningeken, teljes csapattal csak hetente egyszer készülhettünk.Oltyán tanítványai a bajnokság alapszakaszát a harmadik helyen zárták, ami utólag még szerencsés is volt, mert így az elődöntőben nem a jó erőkből álló UVSE, hanem a BVSC ellen kellett vízbe ugrani.– Nagyobb esélyünk volt a döntőbe jutásra azzal, hogy az alapszakasz másodikja várt ránk. Ugyanazzal a BVSC-vel kellett megküzdenünk, akivel az ifiknek. Nehézséget okozott, hogy mindössze öt napot készültünk együtt, mert előtte az ifjúságiakkal Görögországban edzett együtt a serdülők magja. Ez hasznos volt nekünk is, mert az alapokat már megkapták a lányok.Pazar teljesítménnyel rukkolt elő a döntőben a szentesiek kínai kapusa, Wenxin Dong, aki 17 lövésből 13-at hárított, így 76 százalékos védési hatékonysággal zárt. Rajta kívül a három gólig jutó Korom Réka, az idén három éremmel záró Dömsödi Dalma, valamint a gólkirálynő Kudella Panna is nagyszerűen játszott.– Óriási csapatsiker ez. Nagyon jól sikerült a felkészülésünk, olyan taktika mentén haladtunk, amit nem gyakoroltunk be, csak elméleti síkon, ennek ellenére ügyesen végrehajtották a lányok – zárta értékelését Oltyán Gyula.