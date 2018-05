Meglepetés minden kategóriában: 2 szegedi, Dancsó Alexandra és Fekete László is győzött

Az előzetesen vártnál is több, összesen 120 versenyző nevezett a szegedi Ifjúsági Ház Rendezvényközpontban megtartott 3. Tropical-ASO Classic-kupa testépítőversenyen, így a magyar élmezőny mellett szlovák, román, ukrán, olasz sportolók mutatták meg testüket.A viadalon szép szegedi sikerek születtek, hiszen Dancsó Alexandra két, Fekete László egy kategória küzdelmeit nyerte meg.– Életem eddigi legnehezebb versenye volt. Sok viadalt szerveztem már, de ez nemcsak egyszerűen egy verseny volt, hanem egy új szövetség, a PCA Hungary első magyarországi rendezvénye. Minden kategória meglepetést hozott, köszönhetően a jobbnál jobb sportolóknak – nyilatkozta Kokovai Andor főszervező, aki elmondta, több mint ötszáz néző látogatott ki az IH-ba.A jövő hét végén az angliai Birminghamben rendezik meg az Európa-bajnokságot, amelyen a szegedi versenyen látott magyar mezőnyből többen elindulnak, így Fekete László, Dancsó Alexandra és L. Nagy Katalin is – ők mindannyian szegediek, és hasonlóan jó eredmény várható tőlük, mint amit az IH Rendezvényközpontban elértek.A szegedi versenyzők élmezőnybeli eredményei, nők, junior bikini toned: 1. Dancsó Alexandra, women bikinitoned, tall: 1. Dancsó Alexandra, férfiak, first timer: 1. Fekete László, body building, tall: 4. Fekete László.