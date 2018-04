Meglépik a lépcsőfokokat: harmadszor szervezett Szegeden profi bokszgálát a GSE

Eredmények



III. Gong-gála, eredmények: Mucsi Imre–Damir Gabrics (szerb), győzött: Damir Gabrics megosztott pontozással; Maria Vukovics (szerb)–Magyar Kinga (GSE), győzött: Magyar Kinga egyhangú pontozással; Dalmadi Róbert–Halász Róbert, győzött: Halász Róbert kiütéssel az első menetben; Andjelka Gabrics–Busa Gabriella (GSE), győzött: Busa Gabriella kiütéssel az első menetben; Bartus Ferenc (GSE)–Német Géza, győzött: Bartus Ferenc technikai kiütéssel a harmadik menetben; Kéri Valentina–Bajics-Halasi Éva (GSE), győzött: Bajics-Halasi Éva egyhangú pontozással; Simon Imre–Bába Richárd (GSE), győzött: Bába Richárd egyhangú pontozással.

Hét profi bokszmeccset láthattak azok a szurkolók, akik kilátogattak a szervező Global Sport Event Kft. és a Magyar Profi Ökölvívó-szövetség által megszervezett, illetve felügyelt III. Gong-gálára.– Alapjában véve ismert sportolókról beszélünk, de ezen az országrészen még be kell futniuk. Hiába eredményesek például más sportágban, így kick-boxban, a közönség nem tudja, kiről is van szó, éppen ezért a felfuttatás az elsődleges célunk – mondta Simon Zsolt , a Global Sport Event Kft. ügyvezetője. – Eredményes, jó sportolók, akiknek ugródeszka lehet egy-egy ilyen esemény. Bécsben vagy Grazban járva vettem észre, de idevehetem Európa többi részét is, hogy a profi női boksz kedveltebb a nézők körében. Nyugati szomszédunknál, az osztrákoknál például 2000 szurkoló is összejön egy ilyen rendezvényre. Nekünk is megvan az a négy húzónév, akik jó képességűek: Busa Gabriella és Magyar Kinga szegedi, de nálunk edz a két vajdasági öklöző, Kéri Valentina és Bajics-Halasi Éva is. Magyarinak hamarosan szeretnénk egy címmeccset is összehozni, természetesen Szegeden.Harmadik alkalommal rendezett Szegeden bokszgálát a Global Sport Event Kft.– Lépcsőfokonként haladunk előre, ezt is jelzi, hogy fokozatosan bővítjük az esemény helyszínének kapacitását. Biztosra megyünk, de látva az érdeklődést hamarosan összejöhet az újszegedi sportcsarnok mint lehetséges helyszín is több címmeccsel. Felmérve az igényeket egyelőre ingyenesek voltak a rendezvények, és ha eljön az idő, akkor sem a földtől elrugaszkodott belépőárban gondolkodunk. Tervünk még, hogy a Szegeden jól ismert Gerebecz Józsefnek is szervezünk egy címmérkőzést, akár már augusztusban – nyilatkozta Simon.A viadalon a GSE-t képviselő mindegyik ökölvívó győzött.– Elégedett voltam a versenyzőinkkel, mindenki hozta az elvárt eredményt – értékelt röviden Simon, aki kiemelte a két edző, Halász Mihály és Bajics-Halasi Éva munkáját.