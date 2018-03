Meglessük a sikeres berlini magyarokat

A magyar szövetségi kapitányként is sikeres Dárdait 2015 februárjában nevezték ki, azóta annyira megszerették, hogy kisebb személyi kultusz alakult ki körülötte a német fővárosban.



Éppen ezért határoztuk el, meglessük, mit csinál ilyen jól a Herthánál a magyar szakember. Lapunk is csatlakozik ahhoz a részben szegediekből álló csoporthoz, amely péntektől hétfőig Berlinben ismerkedik a helyi futballkultúrával, kihegyezve a szombati Hertha BSC–Freiburg bajnokira. A túráról, a helyi viszonyokról, a Dárdai-lázról a delmagyar.hu-n szöveges, képes útinaplót olvashatnak majd. Emellett igyekszünk mélyebbre is ásni. Dárdaival interjút egyeztettünk: ha a csapat programjában nem lesz változás, a helyszínen beszél a Délmagyarországnak az együttes sikereiről. Még a Freiburg elleni találkozó előtt interjúzunk Petry Zsolttal, aki 1990-ben Az év labdarúgója volt hazánkban, 2015 óta pedig Dárdai stábjának tagja kapusedzőként.



És ha már ott vagyunk, természetesen meglátogatjuk Baksa Lászlót, a helyi Spandau 04 vízilabdázóját, aki a Szeged Betonnal LEN- kupát nyert 2009-ben, míg a magyar válogatottal 2012-ben Európa-bajnoki bronzot szerzett. Baksa nemcsak játszik, a civil életét is építi, éppen ezért saját, Borsó nevű üzletében fogad minket. A hétvégi beszámolót keressék a delmagyar.hu-n, az interjúkat pedig a jövő héten elolvashatják lapunkban.