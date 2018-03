Meglestük a Herthát: Dárdai Pál és Petry Zsolt fogadta a Délmagyarországot

9.00

10.45

12.45

13.30

15.30

Ahogy azt már beharangoztuk, lapunk is csatlakozott ahhoz a részben szegediekből álló csoporthoz, amely péntektől hétfőig Berlinben ismerkedik a helyi futballkultúrával, Dárdai Pál vezetőedző és Petry Zsolt kapusedző munkájával, emellett megnézte a Bundesligában rendezett Hertha BSC–Freiburg bajnokit. Az alábbiakban a szombati nap történéseit olvashatják időrendben.Többszöri egyeztetés után ekkor sikerült találkoznunk Dárdai Pállal. A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányát talán senkinek nem kell bemutatni, akinek mégis,A Hertha trénerével készített Nagyinterjúnkat jövő szombaton olvashatják a Délmagyarországban, de azért pár részletet elárulunk.Nem volt egyszerű összehozni a találkát, de Dárdai végig korrekt és nyitott módon állt hozzá – végül a Hotel Palace-ben találkoztunk a meccsnap délelőttjén. Elmondta, telefonon már soha nem ad interjút, mert akkor elveszne a magánszféra az életében, aki viszont kiutazik hozzá Berlinbe, annak mindig rendelkezésére áll. Így tett velünk is: a kérdések mellett arra is maradt ideje, hogy minden magyar szurkolóval közös fotót készítsen.Mivel szinte minden hónapban megkérdezik őt a magyar labdarúgás helyzetéről, mi igyekeztünk olyan témákat felvetni neki, amelyekről keveset beszél, vagy épp még sosem került szóba vele kapcsolatban. Rákérdeztünk a közelgő 20. házassági évfordulójára feleségével, Mónival, egyik kevésbé ismert hobbijára, a gombászásra, elmondta, hol képzeli el az életét nyugdíjasként, illetve szót ejtett egy berlini új stadionról, annak előnyeiről is. 45 percet szánt ránk, őszinte, nyitott magyar szakembert ismerhettünk meg benne, aki természetesen a szakmai kérdésekre is felelt.Dárdai számít a német élvonal, a labdarúgó Bundesliga legrégebben ugyanannál a csapatnál kispadon ülő vezetőedzőjének, több mint három éve vezeti a Herthát. Kinevezésekor egyik első dolga volt, hogy a kapusedző Petry Zsoltot maga mellé vegye Hoffenheimből. Petry szintén a szállodában fogadott minket.Amikor meghallotta a Délmagyarország nevét, egyből Szélpál Lászlóról kérdezett. Lapunk sportrovatának korábbi munkatársa Petry csapattársa volt az 1984-es ifi Európa-bajnokságot megnyerő csapatban. Megtudtuk, rendszeresen tartják a kapcsolatot, novemberben volt is nála Berlinben a mindenki által Szupiként ismert korábbi játékos.Elmondta, milyen főnök Dárdai Pál, miért nem szereti Berlint, illetve miért nem jelent kihívást számára jelenleg egy NB I-es ajánlat. Tippelt is a délutáni meccsre, szűk hazai sikert várt, bár ő is kihangsúlyozta, amit mindenki lát: két erőn felül teljesített idény után idén nem megy olyan jól a Herthának, kevés gólt lőttek, így a Bundesliga második feléhez tartoznak. Mivel ő a kapusokkal foglalkozik, elégedett lehet, hiszen 26 bajnokin csak 31 gólt kaptak eddig.Beszélt egy fiatal magyar kapusról is, aki nemrég járt a Herthánál ismerkedésen, és akiben megvan minden ahhoz, hogy külföldön építsen karriert. Hogy ki ő, szerdai számunkból kiderül!Megnéztük, milyen a Hertha fanshopja. A belvárosban kettőt találtunk, a stadion környékén még volt jó pár mobil stand. Egy szurkolói mez 20, egy a meccseken használt felszerelés 60 euróba kerül, ezek az árak semmivel sem drágábbak, mint Magyarországon.Közeledik a húsvét: a herthás csokinyuszi 2,99, egy baseballsapka ára 10 és 20, egy sál 12 és 15 euró között mozog, attól függően, hogy a shopban vagy a stadionnál veszed meg. Hertha történelmét bemutató könyv borítóján természetesen ott virít a korábbi 61-szeres magyar válogatott középpályás, Dárdai is.Két órával a kezdés előtt mentünk az Olimpiai Stadionhoz. A svájciakról van egy olyan vicc, hogy olyan „féktelenek", hogy szilveszterkor egyből a porszívóba öntik a konfettit: nos, a berlini szurkolók az üres sörösüvegeket már a stadionon kívül illedelmesen bevásárlókocsikba teszik, így jut el az ezt gyűjtögetőkhöz. Példamutató.A stadion környéke piknikhelyszínhez hasonlít: egy Bratwurst 3, egy adag sült krumpli 2,5, egy sör 3 euró. Hiába nyitottak ki minden kaput, így is sorba kellett állni néhány percet. A biztonsági ellenőrzés és motozás pedig a komolyabb, mint otthon vagy éppen Olaszországban.A meccs! „Nem lesznek csak negyven ezren, ötven fölött az igazi a hangulat" – mondta még délelőtt Dárdai Pál. A helyieknél hatalmas kedvencnek számító szakember jól tippelt, 38 ezer 625 néző vett jegyet a találkozóra.A létesítményt egyébként az 1936-os nyári olimpiára építették. Az 1974-es és a 2006-os világbajnokság egyik helyszíne volt, itt rendezték az Olaszország–Franciaország döntőt is, amelyet az olaszok nyertek meg büntetőkkel.Dárdai mellett a klub másik magyar ikonjának, Király Gábornak szintén nagy a respektje: már kapható a shopban az általa hordott szürke szabadidőnadrág, emellett a meccsen is láttunk olyan sálat, amelyet az ő neve díszített.Szintén Dárdai mesélte: ahogy annak idején szövetségi kapitányként a magyar szurkolóktól, Berlinben is azt kérte, meccs közben ne kritizálják a csapatot. Ha vége, jöhet, de a kilencven perc alatt csak megzavarja a fejeket. Ezt betartották a lelkes berliniek, csak az utolsó néhány percben jött füttyszó a lelátóról – a vége 0–0-s döntetlen. A Hertha sorozatban negyedik bajnokiján nem szerzett gólt.A jegyár 22 euró volt a kapu mögé, ez 6700 forint – az NB I első tavaszi fordulójában az FTC–Honvédre 4600-ba került egy hasonló tikett. Nem nagy különbség, igaz, az a meccs hét gólt is hozott (5–2).