Megnyerte az U20-as bajnokság alapszakaszát a Szedeák

Szerdán hazai meccs



A férfi kosárlabda NB I A csoport középszakaszában szombaton kezd a Naturtex-SZTE-Szedeák: a középház első fordulójában Zalaegerszegen lépnek pályára. Az első hazai meccs jövő szerdán lesz, akkor a Pécs érkezik.

Kerpel-Fronius Gáspár bírja a kettős terhelést. Fotó: Szedeák/Faragó Imre

A MAFC elleni hazai, 76–73-as sikerrel biztosította be első helyét a bajnokság A csoportjában a Naturtex-SZTE-Szedeák U20- as csapata. A 39. születésnapját tegnap ünneplő Kiss Zsolt edző legénysége legutóbb december 29-én, Szombathelyen szenvedett vereséget, azóta tizenhárom győzelmet számlál, és a jobb egymás elleni eredménynek köszönhetően megelőzte a bajnoki címvédő pécsieket.– Ez az eredmény Andjelko Mandics és Simándi Árpád munkájának is köszönhető, többen a felnőttekkel, illetve az U18- asokkal is készülnek. A csapat erejét mutatja, hogy komoly gödörből is talpra tudott állni, Szolnokon például huszonkét pontos hátrányból nyertünk. Az egység mellett a legfőbb erényünk, hogy gyorsan tudunk védekezésből támadásba lendülni, és szinte mindenki tud hárompontost dobni, ami az én szívemnek különösen kedves – mondta mosolyogva a korábbi triplakirály, Kiss Zsolt.A siker értékét növeli, hogy a csapat gerincét szegedi fiatalok alkotják, kiegészülve azokkal a kosarasokkal, akik tavaly felvételt nyertek a Szegedi Tudományegyetemre. A keretben lámpással kell keresni olyan játékost, aki nem valamelyik középiskola vagy az SZTE padjait koptatja.– Az évek óta tartó tudatos építkezés egyik újabb jelentős állomásához érkeztünk. Természetesen büszkék vagyunk arra, amit a csapat eddig elért, és bízunk a hasonlóan szép folytatásban – mondta Kardos Péter, a Szedeák elnöke. – Különösen örömteli, hogy játékosaink a kosárlabda mellett a tanulást is fontosnak tartják, a pályán pedig ilyen kiváló eredményekkel viszik jó hírét az egyetem és a klub 2006 óta íródó közös történetének.Az alapszakasz befejezésével eldőlt, hogy az élvonalból a Szedeák mellett a Pécs, a Falco és a Szolnok került be a nyolcas döntőbe, hozzájuk csatlakozik a másodosztály négy legjobb együttese. A csapatok két hét múlva, egyenes kieséses rendszerben küzdenek majd meg a bajnoki címért, a háromnapos torna helyszíne egyelőre nem ismert.– Mindenki tisztában van a szerepével, ez lényeges tényező ebben a hosszú győzelmi szériában – jelentette ki Kerpel-Fronius Gáspár, a csapat irányítója.– Nem könnyű napi két edzés mellett az egyetemen is jól teljesíteni, de szép fokozatosan sikerült megszokni a kettős terhelést. Élmény ebben a csapatban kosarazni, jó döntést hoztam, amikor nyáron Szegedre jöttem. Játszottam már hét országos döntőt, de érmem nincs még egy sem, bízom benne, hogy nyolcadik nekifutásra megszakad ez a sorozat, és dobogón zárjuk a bajnokságot.