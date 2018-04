Megnyerte az U20-as bajnokságot Kiss Zsolt vezetőedző együttese

Tizenhat játékos, két edző

A szegediek kerete a szezonban: Balogh Szilárd, Bonifert Bendegúz, Gardi Ádám, Goldring Bence, Kerpel-Fronius Gáspár, Kovács József, Mayer Ákos, Meleg Károly, Mike János, Pinnyey Márton, Polányi Kristóf, Révész Ádám, Szathmári Zsombor, Tráser Nándor, Varga Ákos, Vágvölgyi Ákos. Vezetőedző: Kiss Zsolt. Edző: Simándi Árpád.

Kezdjük a tényekkel: a Naturtex-SZTE-Szedeák kosárlabdacsapata nyerte meg a Morgen Ferdinánd Emlékbajnokságot, amelyet az U20-as korosztálynak írt ki a magyar szövetség. Kiss Zsolt vezetőedző együttese a negyeddöntőben a húszpontos Goldring Bence vezetésével verte 94–48-ra a Soproni MAFC-ot, az elődöntőben pedig 88–50-re múlták felül a Szolnoki Olaj gárdáját, itt Révész Ádám volt a csapat legjobbja 18 ponttal. A fináléban a Pécs volt az ellenfelük, akik ellen egy végletekig kiélezett végjátékban 79–77-re diadalmaskodtak. A torna legértékesebb játékosa az irányító Kerpel-Fronius Gáspár lett, aki az All Star-csapatba is bekerült a center Révész Ádám mellett.A szegedi együttesnek korábban az U11-es és U12-es korosztálya volt bajnok, valamint az U20-as és az U21-es szerzett bronzérmet, de vitathatatlan, hogy a mostani az utánpótlás legnagyobb sikere.– Nehezebben éltem meg ezt a döntőt, mint amikor még játékosként voltam a pályán – fogalmazott Kiss Zsolt, aki a Pakssal háromszor volt bajnok. Edzőként második éve dolgozik a klubnál, ennél a korosztálynál ez az első szezonja.– Akkor csak játszani kellett, most viszont muszáj volt mindenre figyelni a kispadon. nagy segítségemre volt ebben Simándi Árpi, aki többször jelezte, mire összpontosítsunk. Egy döntőt mindenki így képzel el, és bár a meccs nagyobb részében hátrányban voltunk, a csapat a szezon során többször megmutatta, hogy ilyenkor sem szabad leírni. Egyedülállónak tartom, hogy az egész felnőttcsapat eljött szurkolni, hálával tartozunk nekik ezért – tette hozzá.A múlt nyáron igazolt Kerpel- Fronius Gáspár a döntőben 22 ponttal volt a szegediek vezére. – Az első félidőben nem védekeztünk elég jól, aztán agresszívabbak lettünk. A végén a szívünk vitt minket előre, ennek köszönhető a győzelem. Nagyon elfáradtunk – fogalmazott az irányító, aki több országos döntőt is játszott korábbi csapataival, érmet azonban most nyert először. – Örülök, hogy ez a szegedi fiúkkal jött össze. A győztes kosár előtt azt beszéltünk meg, hogy játsszuk végig a támadást, közben éreztem, hogy ezt nekem kell eldobnom. Szerencsére be is ment.