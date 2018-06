Megnyerték a harmadik félidőt: bravúros tavaszi hajrával harcolták ki az NB III-as bennmaradást a makóiak

Sikerült! Hatalmas volt a boldogság Makón, hogy továbbra is NB III-as marad a csapat. Fotó: Frank Yvette

Szurkolói életképek Makóról



Makón mindig is szerették, és még mindig szeretik a futballt. A megújult Erdei Ferenc sporttelepen a sorsdöntő Paks II. elleni meccsen is népes publikum biztatta a csapatot, amely végül kiharcolta a bennmaradást. A Lángszórós Alakulat, a hazai ultrák, apukák gyermekeikkel és a labdarúgás szerelmesei töltötték meg a csodaszép stadiont. Fotók: Frank Yvette

– A harmadik félidőt is megnyertük... Persze! Mindenkiből nagy feszültség szabadult fel, így volt mit kiadnunk magunkból. Nem ébredtem frissen, de ez legyen a legnagyobb gond.– Amikor sereghajtók voltunk, akkor is hittem benne. A téli szünet nagy változást hozott. Őszintén? Az őszi kerettel nem tudtuk volna meghosszabbítani a tagságunkat, így igazolnunk kellett. Télen ez nem egyszerű, de mi szerencsések voltunk, mert kiváló játékosokkal erősödtünk. Olyan tavaszt produkáltunk, ami több mint csodálatos volt.– Mentálisan fejlődtünk a legtöbbet, és ez köszönhető annak, hogy ebben szakemberi segítséget kaptunk. Több olyan meccsünk is volt, amit vert helyzetből fordítottunk meg, vagy mentettük döntetlenre az összecsapást. Ez döntő volt a jó eredmény elérésében. Edzőkollégáim, Kolozsvári János és Mazula Zoltán segítsége nélkül sem tudtunk volna ilyen eredményesek lenni.– Szükségem volt rá. Nagyon megviselt a sikertelenség. Életemben még nem fáradtam el ennyire, mint most az idény végére. Többször voltam én is padlón, de egyszer sem merült fel bennem, hogy feladjam. Sokan kitartottak mellettem. A meccs utáni vacsorán meg is köszöntem a tulajdonosnak, a vezetőségnek, a támogatóknak és természetesen a csapat minden tagjának, hogy hittek bennem, mert ez erőt adott. Közös munkával maradtunk benn a harmadosztályban.– Sokat nem, de persze akadtak új dolgok, amiket beépítettünk. A hadrendet alakítottuk át jelentősen, hiszen 4–2–3–1-es felállással játszottunk az ősszel, de áttértünk a 4–4–2-re, ami bizony hatékonynak bizonyult. Jó döntés volt.– Nagyon örültem, hogy sikerült ismét magunk mellé állítani a szurkolóinkat. Visszatértek ebbe a csodaszép létesítménybe, ismét sokan voltak a lelátón, biztattak bennünket. Nagy erőt adtak. Jó lenne, ha ismét népes publikum buzdítani bennünket, ez a szép tavasz talán visszacsalogatja a labdarúgás szerelmeseit a lelátóra.– Ezzel a kérdéssel még nem foglalkoztam, mert csakis arra koncentráltam, hogy megnyerjük a csatát, és jövőre is az NB III-ban szerepeljünk. Biztos, hogy hamarosan egyeztetünk a folytatásról, most azonban egy kis pihenő is következik majd.