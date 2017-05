Megnyerték az alapszakaszt: MOL-Pick Szeged-Balatonfüred 29-19

MOL-Pick Szeged - Balatonfüredi KSE 29-19 (16-11)

K&H férfi kézilabdaliga, 26. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 1500 néző. Vezette: Hargitai, Markó.

MOL-Pick Szeged: Sierra - Sostaric 5/3, Buntic 4, Petrus 5, Bánhidi 1, Källman 2, Skube 2/1. Csere: Sego (kapus), Balogh 1/1, Gaber 2, Bodó 2, Pedro 3, Obranovic 1, Bóka 1, Zubai, Fekete B. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Balatonfüred: Fazekas - Déber, Kasparek 3, Németh B. 2, Debreczeni 3, Vasvári 3, Varsandán 1. Csere: Risztanovics (kapus), Gerdán, Nemes 4, Gábori, Ivanovics 1, Petrovszki 2, Szilágyi. Vezetőedző: Csoknyai István.

Hétméteres: 9/5, ill. -.

Kiállítás: -, ill. 4 perc.



VÉGE



60. perc: Nemes fölé pattintja. Petrus előtt megnyílik a fal, észreveszi 29-18. nemes gólja zárja az alapszakaszt Szegeden, 29-19.



59. perc: Sego! Petrus ellépi.



58. perc: Gaber szerez labdát.



57. perc: Vasvári szerez labdát,majd szerez átlövésgólt 28-18.



56. perc: Kasparek talpról a rövid alsóba, 28-17.



55. perc: Fekete Bálint mellé lő.



54. perc: fárad a Füred, egyre passzívabban támadnak már.



53. perc: Sego is véd egy szépet, majd Bóka húzza túl a labdát a balszélen.



52. perc: Debreczeni szabálytalan Gaberrel szemben, két perc és hetes. Sostaric, Risztanovics véd.



51. perc: Sostaric értékesíti egy újabb hétméterest, 28-16.



50. perc: Bodó most Bókának adja a labdát kínaira, ő sem hibázik 27-16.



49. perc: pedro szedi össze a kipattanót a szélen, majd lövi be 26-15. Petrovszki, 26-16.



48. perc: Petrus tenné a labdát a szélre hát mögött Bókának, de Debreczeni számít a passzra.



47. perc: Bánhidi blokkolja Vasári átlövését. Buntic viszi fel a labdát, "besétálhat" a kapuig zavartalanul 25-15.



46. perc: Sego indítása rossz Pedrónak.



45. perc: Bodó összeszedi a Bánhidinek szánt passzát, majd fölé lövi a labdát.



44. perc: Buntic átlövését hárítja Fazekas. Időt kérnek a vendégek. Ivanovics lövése becsorog Sego mellett, 24-15.



43. perc: Bodó kíméletlen kilenc méterről, számol a közönség, 24-14.



42. perc: Sego véd könnyedén.



41. perc: Pedro füleli le Németh passzát, majd pár méter labdavezetés után üresen tátongó ketrecbe lő 23-14.



40. perc: Vasvári fölé, Sego dobja üres kapura, de mellé. Nemes marad üresen beállóban, 22-14.



39. perc: Bánhidi harcolja ki a nyolcadik szegedi hétméterest, Sostaric pedig belövi 22-13.



38. perc: Obranovic lövése csúszik be fazekas lábai között, 21-13.



37. perc: Nemes, 20-13.



36. perc: Bodó kínaira Pedrónak, nem hibázik a spanyol szélső 19-12. Petrus ismét labdát szerez, majd a saját hatosáról veszi be az üres kaput. Parádé! 20-12.



35. perc: vasvári szépen húzza vissza a rövidre az átlövést, 18-12.



34. perc: Bánhidi zúgó kapufát dob. Skube ziccerben, Fazekas. Bánhidi begyötri, 18-11.



33. perc: Kasparek nagyon fölé.



32. perc: Sostaric büntetőből, 17-11.



31. perc: a Szeged kezdte a második félidőt. Bodó bődületes átlövése, Fazekas véd.



FÉLIDŐ



30. perc: Sostaricra jön ki a húzás, 16-11. Petrovszki 14 méterről, mellé. FÉLIDŐ



29. perc: Skube majdnem a balszélről, 15-10. Német B. agresszívan, 15-11.



28. perc: Petrovszki, 13-10, Bodó először, 14-10. Nemes fölé pattintja beállóból.



27. perc: Déber nem tudja megfogni a labdát a jobbszélen, Skube indítja Källmant, aki üres kapuba lőhet 13-9.



26. perc: Gaber ugrik be, a kapufáról lepattan a labda, benn volt 12-9.



25. perc: Időt kér a vendégek vezetőedzője, Csoknyai István.



24. perc: Buntic ellen védekeznek belül, újra Skube áll oda, Fazekas kiüti...



23. perc: Nemes kiszorított pozícióból, 11-9.



22. perc: Sierra véd, petrus talál be az üres kapuba 11-8.



21. perc: varsandán húzza be a balszélről, 10-8. Gaber harcol ki büntetőt, Pedro mellé dobja.



20. perc: Debreczeni szedi össze a labdát nehezen, 9-7. Gaber válaszol rögtön, 10-7.



19. perc: Buntic, 9-6. Folyamatosan hét a hat ellen játszik a Füred szinte.



18. perc: Kaspareket kicsit megtámasszák, mellé.



17. perc: Kasparek szépen tör be, 8-6.



16. perc: Petrus oson be, 8-5.



15. perc: Debreczeni, 7-5.



14. perc: Németh Balázs Buday Dánielt idéző mozdulattal, 6-4. Skube adja Källmannak a labdát a szélre, bevarrja a svéd 7-4.



13. perc: már a negyedik hetest kapja a Szeged, Skube után Balogh is kihagyja a második próbálkozását.



12. perc: Vasvári a kezek alatt, meglepte Sierrát 6-3.



11. perc: Bánhidi újabb hetest harcol ki, Balogh érkezik és dobja be 6-2.



10. perc: Sostaric a rövidre, 5-2.



9. perc: Kasparek távolról és jól, 4-2.



8. perc: Bánhidi hetest harcol ki, Skube kihagyja.



7. perc: Debreczeni kap egyet, kemény fából faragták, megy tovább.



6. perc: Sierra véd.



5. perc: Buntic harmadszor is jól lő, de a kapufa ment Fazekas helyett. Petrus átlövésből, 4-1.



4. perc: Buntic okosan, 2-1. Buntic újból, 3-1.



3. perc: Debreczeni bedobja a kipattanót, 1-1.



2. perc: Skube hétméteresből, 1-0.



1. perc: a Füred kezdte a meccset.



17.56: kezdődik a bemutatás, először a vendégeket mutatja be a műsorközlő.



17.53: a balatonfürediek mai meccskerete: Fazekas, Risztanovics (kapusok), Gerdán, Németh B., Győri, Petrovszki, Déber, Szilágyi, Ivanovics, Varsandán M., Nemes, Gábori, Debreczeni, Vasvári, Kasparek, Kemény L.



17.45: a szerdai Balmazújváros elleni szegedi kerethez képest egyetlen változás van. Stefan Sunajko helyére Balogh Zsolt került be. Gorbok és Blazevic továbbra is sérülés miatt nem játszik.



17.35: üdvözöljük olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. A MOL-Pick Szeged 18 órától a Balatonfüred ellen lép pályára utolsó alapszakasz-mérkőzésén.



Korábban:



A MOL-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata szerdán 30-24- re legyőzte a Balmazújvárost, holnap pedig a Balatonfüredet fogadja 18 órától az újszegedi sportcsarnokban. Ez lesz az alapszakasz utolsó meccse, utána következhet a Veszprém elleni bajnoki döntő.



Utolsó alapszakaszbeli mérkő- zését játssza a férfi kézilabda NB I-ben a MOL-Pick Szeged. Az már korábban eldőlt, hogy a Tisza-partiak az egymás elleni összevetésben jobbak a Veszprémnél, mivel hazai pályán hárommal nyert (26–23) Juan Carlos Pastor vezetőedző együttese, míg idegenben csak kettő- vel kapott ki (24–22).



Ez azt jelenti, ha a papírforma alapján győz a Szeged a szombaton 18 órakor kezdődő Balatonfüred elleni találkozón – ez valószínűsíthető –, akkor az élen zárja az alapszakaszt. Így pedig a pályaelőny a MOL-Pick Szegednél lesz majd a bajnoki döntőben, amely 20-án 15.45- kor kezdődik Veszprémben, míg a visszavágóra 24-én 18 órától Szegeden kerül sor.



A Veszprém elleni derbik előtt viszont még a Balatonfüredre kell összpontosítani. Juan Carlos Pastor filozófiája lépésről lépésre haladni, ez alapján pedig a következő feladat a Balaton-partiak legyőzése.



A Balmazújváros elleni találkozó utáni sajtótájékoztatón Pastor edző és az átlövő Fekete Bálint is azt emelte ki, hogy a szombati összecsapáson jobb ritmusban kell játszania a MOL-Picknek, jobb teljesítményre lesz szükség, mint az NB I-től búcsúzó balmazújvárosiakkal szemben.



Várható volt, hogy a válogatotthét után nehezebben lendül majd formába a csapat, de így sem forgott veszélyben a szerdai siker. És ami a legfontosabb, komoly sérülés nélkül megúszták a játékosok.