Megőrizte a Mórahalom a veretlenségét

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 3. forduló. Mórahalom, 150 néző.Bálint Attila – jól (Pogonyi, Belicza).Krnács 7 – Bokányi 7, Szücs 6,5, Magyar Gy. 6,5 – Lászik 6,5, Fodor Á. 7, Zsoldos 6,5, Puskás 6,5 (Pócs D. 6,5, 54.) – Busa 6, Szalma 6 (Podonyi 6, 54.), Fábián 6,5 (Hrabovszki –, 66.).Magyar György és Vojnics-Zelics Szása.Bordás 5 – Prasler 5 (Végh –, 71.), Huszár 5, Pataki 5, Mezei 4 – Szilágyi 4 – Marton 4 (Szabó M. 5, 40.), Ablonczy 5, Kökény 5 (Szabó M. D. –, 76.), Bartyik N. 5,5 – Faggyas 4.Major László.Fodor Á. (3., 86.), Fábián (44.).Fábián (10.), Szalma (23.), Magyar Gy. (48.), Bokányi (77.), ill. Huszár (29.), Marton (33.), Prasler (56.).Az első perctől kezdve a hazai pályán játszó Mórahalom kontrollálta a játékot. Hátulról építkezhetett a HFC, az első félidőben három nagyobb gólhelyzetig eljutottak, de Krnács mindannyiszor védeni tudott. Középre tömörülve masszívan védekezett a hódmezővásárhelyi csapat, amit a mórahalmiak a széleken próbáltak feltörni.Ezt többször sikeresen tették meg a hazaiak. Rögtön a harmadik percben vezetéshez jutottak, Bokányi beadását Fodor Á. váltotta gólra. A szünet előtt még növelni tudta előnyét a Mórahalom, Fábián centerezett jól.A második játékrészben kevesebb helyzetet tudott kialakítani Major László együttese, míg Magyarék a biztos vezetés tudatában a kontrákra rendezkedtek be. A mérkőzés utolsó tíz percében több ellentámadást is vezethetett a hazai együttes, amelyekből Fodor Á. egyet sikeresen fejezett be. Ezzel a Mórahalom 3–0-ra győzött, így továbbra is őrzi veretlenségét a labdarúgó NB III-ban.Vojnics-Zelics Szása: – Boldog vagyok, hogy egy ilyen mérkőzést három góllal meg tudtunk nyerni. Komolyságot mutattunk és szépen fociztunk, a hozzáállásunk pedig kiváló volt. Mindezekhez gratulálok a fiúknak.Major László: – Gratulálok a Mórahalomnak, megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.Dabas–Vecsés 2–3, Rákosmente– Iváncsa 1–1, Tiszakécske–Kozármisleny 4–1, Dunaújváros– Szekszárd 2–0, Pécs–Honvéd II. 0–1.1. SZEOL SC 3 3 0 0 4 – 1 92. Tiszakécske 3 2 1 0 8 – 3 73. Dunaújváros 3 2 1 0 5 – 2 74. Mórahalom 3 1 2 0 4 – 1 55. Vecsés 3 1 2 0 3 – 2 56. Rákosmente 3 1 1 1 4 – 3 47. Paks II. 3 1 1 1 3 – 3 48. Honvéd II. 3 1 1 1 2 – 2 49. Szekszárd 3 1 1 1 4 – 5 410. Pécs 3 1 0 2 4 – 3 311. Szentlőrinc 3 1 0 2 3 – 5 312. Kozármisleny 3 1 0 2 3 – 7 313. Makó 3 0 2 1 3 – 4 214. HFC 3 0 2 1 3 – 6 215. Dabas 3 0 1 2 4 – 6 116. Iváncsa 3 0 1 2 1 – 5 1