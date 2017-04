Megőrizte sorozatát a HFC

FTC II.–HFC 2–2 (0–0)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 27. forduló. Budapest, Népligeti Sportcentrum, 100 néző. Vezette: Sipos Tamás – jól (Imrő, Révész).

FTC II.: Sebestyén – Lipcsei K., Kárász (Lakatos Cs. 93.), Szántó (Lakatos I. 57.), Adamcsek, Derekas (Takács 77.), Kovács, Szpirulisz, Csernik, Kundrák, Gera D. Edző: Lipcsei Péter.

HFC: Bordás 7 – Tóth J. 5, Huszár 5, Pataki 5, Mezei 6 – Horvát B. 7 – Kormányos 7, Bartyik N. 6 (Fátyol –, 73.), Kökény 5, Orovecz 6 – Szabó M. D. 5 (Végh 5, 60.). Edző: Major László.

Gólszerzők: Csernik (67.), Adamcsek (86.), ill. Horváth B. (49.), Kormányos (54.).

Sárga lap: Derekas (75.), Adamcsek (91.), ill. Szabó M. D. (33.), Mezei (67.), Fátyol (82.), Pataki (90.).



Kiegyenlített első félidőt követően a második játékrész elején öt perc alatt kétszer is betalált a HFC. Először Horváth Bence, majd Kormányos Kolos volt eredményes. Előbbi a félpályáról emelte át a kapust, mivel az túlságosan kint helyezkedett. Két szép mozdulat után elérhető közelségbe került a tavaszi veretlenség megőrzése egy idegenbeli győzelemmel a vásárhelyiek számára.



A 67. percben jól használták ki a vendégek védelmi hibáját a ferencvárosiak Csernik Kornél révén, majd az egyenlítés is összejött a hazaiak számára a 86. percben. Adamcsek Máté szabadrúgásból egalizált, amellyel beállította a találkozó végeredményét. Nem szakadt meg a HFC veretlenségi sorozata, amely már kilenc összecsapás óta tart, de a győzelem elmaradt a Ferencváros fiókcsapata ellen. A 28. fordulóban a HFC a sereghajtó Komlót látja vendégül vasárnap 17 órától.



Major László: – Bár könnyen elhozhattuk volna a három pontot a fővárosból, mivel 2–0-ra vezettünk, de

az egy ponttal sem lehetünk elégedetlenek, mert így is megőriztük tavaszi veretlenségünket. Vasárnap a Komló ellen hazai pályán győzni szeretnénk.



A bajnokság állása

1. Budafok 27 22 2 3 58 – 19 68

2. Szigetszentm. 27 19 4 4 60 – 26 61

3. Pécs 27 18 3 6 65 – 20 57

4. Dunaújváros 27 15 5 7 53 – 32 50

5. HFC 27 14 6 7 41 – 31 48

6. Paks II. 27 13 6 8 49 – 36 45

7. Pénzügyőr 27 12 5 10 34 – 35 41

8. Szekszárd 27 9 10 8 27 – 26 37

9. Dunaharaszti 27 10 3 14 33 – 38 33

10. Mórahalom 27 9 6 12 42 – 44 33

11. Dabas 27 9 6 12 24 – 28 33

12. Szentlőrinc 27 9 6 12 39 – 44 33

13. Gyula 27 9 4 14 24 – 42 31

14. FTC II. 27 8 6 13 37 – 44 30

15. Dabas-Gyón 27 8 4 15 34 – 64 28

16. Békéscsaba II. 27 7 6 14 32 – 56 27

17. Méhkerék 27 6 6 15 24 – 41 24

18. Komló 27 1 2 24 15 – 65 5