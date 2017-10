Megreformálták az utánpótlást: változásokat vezetett be a Magyar Kézilabda Szövetség

Szabó Levente (a középső sor közepén) marad a MOL-PICK U20 edzője, de emellett szakmai mentorként is dolgozik a megyében. Fotó: utanpotlas.pickhandball.hu

Komoly gondot jelent az utánpótlás-nevelésben – nem csak a kézilabdában – a nem egységes képzési rendszer. Ebben próbál mankót nyújtani a Magyar Kézilabda Szövetség a korosztályos képzési kézikönyvével. Ehhez országszerte mentorokat jelölt ki a szövetség, hogy segítsék a klubokat az átállásban.– A feladatom, hogy segítsem az edzőket a központi képzési rendszer napi szintű használatában – kezdte az újdonságok ismertetését Csongrád megye szakmai mentora, Szabó Levente. – A szövetség által meghirdetett programot egyeztetjük az edzőkkel. Folyamatosan látogatok el mindenhová, hozzám közel száz fiú- és lánycsapat tartozik.

Az új koncepció és a könyv komoly segítség az edzők számára. Az edzéselméleti tájékoztató mellett 252 gyakorlatot is tartalmaz az anyag, amely így a rutinosabb utánpótlástrénereknek is hasznos lehet.– A mentorálást hosszú távú folyamatként indította el a szövetség. Fel kell keltenünk az edzőkben a szakmaiságot és az önképzést. Újdonság, hogy mindenkinek edzésnaplót és jelenléti ívet kell vezetnie, ami egy jó kezdeményezés. Célunk, hogy felélesszük a kisebb utánpótlásműhelyeket a nagyobb klubok tíz, húsz vagy akár ötven kilométeres vonzáskörzetében – vázolta fel saját és a szövetség céljait Szabó, aki azt is elmondta, hogy mindenhol pozitívan és partnerként fogadták eddig.Mivel Szabó az NB I/B-ben szereplő MOL-PICK Szeged U20 edzője, így a Tisza-parti klubot nem mentorálhatja. Ezt a feladatot a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai igazgatójává 2017 januárjában kinevezett Zsiga Gyula látja el.