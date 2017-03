Megroppantották a Löwent

Variációk egy témára



Ami biztos, a MOL-Pick Szeged befejezte a VELUX EHF Bajnokok Ligája csoportkörét, miután 30–24-re győzött Frankfurtban a Rhein-Neckar Löwen ellen. Ez azt jelenti, hogy mindkét csapatnak 17-17 pontja van, viszont az egymás elleni eredmények révén (Szegeden 28–28 lett) a MOL-Pick előrébb végez német riválisánál. Például harmadik lesz a csoportban, ha a lengyel Kielce legyőzi a fehérorosz Bresztet (szombat, 16 óra); második, ha a Breszt nyer Kielcében; és negyedik, ha a Kielce és a Breszt ikszel. Hogy miként történhet meg az utóbbi eset? Ha döntetlenre végeznek, a Kielcének is 17 pontja lesz a Löwennel és a Szegeddel együtt, viszont a három csapat egymás elleni minitabelláján a Löwennek 5 (iksz a Szeged ellen és kétszer megverte a lengyeleket), a Kielcének 4 (kétszer legyőzte a Szegedet, két vereség a Löwentől), a MOL-Picknek három (iksz és győzelem a Löwen ellen, két vereség a Kielcétől) pontja lesz.

– Pedig nekem a meccs előtt nagyon jó érzéseim voltak, és szerencsére ezek be is igazolódtak. Végre kijött a lépés, ami az előző mérkőzéseken nem jellemzett minket. Nagyon jól védekeztünk, ehhez kiváló volt a kapusteljesítmény, és taktikusan játszottunk támadásban. Ha ezt így folytatjuk, nagy eredményeket érhetünk el még ebben a szezonban. És ne feledjük, éppen a nemzetközi nőnapon szereztünk boldog perceket a hölgyszurkolóinknak is.– Igen, elfáradtam. Matej Gaber betegsége miatt sokat játszottam, és a meccs is elég késői időpontban ért véget.– Csak egyszer, még 1–0-nál vezettek, onnantól nálunk volt az előny. A második félidő elején pedig megroppantottuk őket, amikor elmentünk öt-hat góllal, és ezt tartottuk is. Nem lehet elégszer hangsúlyozni a remek védekezést és Sierra kapus produkcióját sem, rengeteget tett hozzá.– Nincs rá jobb kifejezés, mint az, hogy a németek egyik legjobbját levettük a pályáról. Mindössze három gólt lőtt, ebből egyet hetesből.– Remekül kezdtem a mérkőzést, és ez az egész találkozónak nagy lendületet adott. Az utóbbi időben kisebb hullámvölgyben voltam, ingadozott a teljesítményem, de remélem, ezzel a meccsel visszanyertem a régi formámat, és képes leszek újra folyamatosan így játszani.– Volt bennem egy olyan érzés, hogy a katalán sztárklub képes továbbjutni 0–4-ről, ahogy mi is tudtunk nyerni Frankfurtban. Ez a Barcelona-produkció arra ösztönöz, hogy megnézzem majd felvételről is a PSG elleni visszavágót és a 6–1-es sikert.– Jó passzban vagyunk, hiszen legyőztük a Zágrábot és a Löwent is. A fejek rendben vannak, és hatalmas motivációval megyünk Veszprémbe, hogy elérjük azt a nagy eredményt, amelyről beszélünk.– Furcsállták is a németek, hogy a mi drukkereink hatvan percen keresztül hangosan űztek, hajtottak bennünket, ez ott nem szokás... Nem vártam, hogy ennyien elutaznak, megjelennek a meccsen, de óriási erőt adtak nekünk.