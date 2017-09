Megszakadt a SZEOL sorozata

Szentlőrinc–SZEOL SC 2–1 (1–0)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 6. forduló. Szentlőrinc, 200 néző.

Vezette: Jakab Géza – jól (Schweighardt, Rózsa).

Szentlőrinc: Pacéka – Németh M., Zelenyánszki (Temesvári 67.), Vágner, Hamvas, Hampuk, Tóth A., Keresztes (Berdó 70.), Bodor (Királyházi 70.), Dudás, Bodó. Edző: Turi Zsolt.

SZEOL: Prokop 5 – Rácz 5, Forró 4, Szabó A. 5 (Gajág 5, 55.) – Kéri 4 (Rabatin Sz. –, 73.), Ondrejó 4 (Benkő 4, 46.), Lévai 4, Grünvald 5 – Mihály 4, Beretka 4, Makszimovics 4. Edző: Siha Zsolt.

Gólszerzők: Tóth A. (18.), Hampuk (68.), ill. Rabatin Sz. (94.).

Sárga lap: Királyházi (83.), ill. Forró (51.), Lévai (69.).





A 18. percben a hazaiak egy szöglet utáni kavarodást követően szereztek vezetést. A szegedi védők nem tudtak felszabadítani, a rövidről pedig Tóth kotorta be a labdát a kapuba.



A szünetig már nem esett gól, a második félidőre sem tudott megújulni a SZEOL. Hampuk Ádám a 68. percben egy 25 méterről eleresztett, szél által is megtámogatott bombagóllal növelte a szentlőrinciek előnyét.



A hosszabbításban még szépítettek a vendégek, egy pontrúgást követően Rabatin Szabolcs fejjel talált be, de a hazai győzelem nem forgott kockán. A SZEOL ötmeccses veretlenségi sorozata szakadt meg Szentlőrincen.



Siha Zsolt: – Az egész mérkőzésen indiszponáltan játszottunk, a motiváltabb hazai csapat teljesen megérdemelten nyerte meg a mérkőzést.