Megszakadt a veretlenségi sorozatuk, de bizonyítani akarnak Herberték

A ContiTech FKSE-Algyő együttese rangadóra készül. Fotó: DEAC

Hatmeccses veretlenségi sorozata szakadt meg a Balmazújváros elleni 30–27-es vereséggel a ContiTech FKSE-Algyőnek a férfi kézilabda NB I/B nyolcadik fordulójában. Herbert Gábor vezetőedző tanítványai a tabella harmadik helyére csúsztak így vissza 12 ponttal, míg a listavezető Orosháza kettővel többet gyűjtött, a Békés pedig csak jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg az algyőieket.– Tartottam a Balmazújvárostól, és sajnos beigazolódott a félelmem – emlékezett vissza a MOL-PICK Szegednél utánpótlás szakmai igazgatóként is dolgozó algyői tréner, Herbert Gábor –, idén az NB I/B Keleti csoportjában bárki bárkit legyőzhet.Az eddig hullámzóan teljesítő balmazújvárosiak a hatodik helyen állnak hét ponttal, győzelmüknek egyértelmű oka volt.– Kiválóan támadnak, a második legtöbb gólt szerezték a meccsünk előtt. Nekünk jó a védelmünk, de ellenük túl puhák voltunk. Meccsenként tíz-tizenkettő hibánk van általában, most huszonöt volt. Nagy Martin 32%-kal védett, így nem rajta múlott, de nem szabadott volna harminc gólt kapnunk – mondta.A tavalyi hatodik helyhez képest szeretne előrébb lépni idén Herbert. Az ősz utolsó három meccse igazi rangadó lesz. Holnap Kecskeméten lépnek pályára, majd fogadják a Békést, és Orosházán zárnak december 9-én.– A kecskemétiek magasabbra tették a lécet, mert ők kimondottan a dobogóra vágynak. Profi módon, napi két edzéssel készülnek, mi csak heti négyszer-ötször tréningezünk. Szerencsére azonban a két pont sorsa a pályán dől el. Jobb csapat vagyunk náluk, és ezt be akarjuk bizonyítani – fogadkozott Herbert.