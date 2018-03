Megszerette Szegedet: Prokop Rostislav marad a SZEOL-nál

A Győr tesztelte. A kapus Prokop marad, mert jól érzi magát a városban és a csapatban is.

Fotó: Frank Yvette

Egy ideig az NB II-es Győri ETO FC edzéseit látogatta a télen Prokop Rostislav, azonban a történet nem pozitív kicsengéssel ért véget, hiszen a Rába-partiak végül nem szerződ- tették a 21 éves kapust, aki így a továbbiakban is az NB III Közép csoportjában szereplő SZEOL SC-t erősíti.– Fel voltam erre készülve, hiszen mégiscsak egy NB I-es múltú, nagy csapatról van szó. Persze, örültem volna, ha sikerül, de számítottam erre az eshetőségre is – fogalmazott a kapus a SZEOL SC Facebook-oldalának. Hozzátette, hasznos tapasztalatokat szerzett a Győrben eltöltött időszak alatt, ahol élvonalbeli körülmények között készülhetett, és remek edzéseken vehetett részt.A korábban a Ferencváros utánpótlásában is megfordult kapus egy éve, 2017 telén érkezett a SZEOL-hoz, és a közösségi médiában közzétett posztjai alapján látható volt, nem bánkódott azon, hogy a folytatásban is Szegeden fog védeni.

Ötven százalék



A bajnokság negyedik helyén álló SZEOL SC vasárnap 14.30-kor a Honvéd II. együttesét fogadná az SZVSE-pályán a tavasz első bajnokiján.



– Ötven százalék az esély arra, hogy lesz meccsünk – mondta Halkó Pál, a szegediek ügyvezetője. – Az MLSZ álláspontja szerint mindent el kell követni, hogy a mérkőzést megrendezzék. Az utolsó pillanat, amikor kiderülhet a halasztás, és a bíró dönthet, az a meccset megelőző fél óra.



– Az észszerűséget és a szegedi pályaviszonyokat kell elsősorban figyelni: ha most a pályában komoly károkat okozunk, akkor az összes itt játszó csapat tavaszi szereplését befolyásoljuk. A saját meccseinket a felnőttben és az utánpótlásban elhalasztottuk pont ezen okok miatt – nyilatkozta Sahin-Tóth Dezső, az SZVSE szakosztályvezetője.



Érkező: Kormányos Kolos (HFC). Távozók: Mihály Dávid (Tiszakécske), Gajág Gergő (Pécs), Kiss Roland (Algyő).

– Mondhatom, rendesen megszerettem Szegedet ez alatt az egy év alatt. Én egy kisvárosból, Dunaszerdahelyről származom, Szeged legalább ötször akkora. Ahogy az edzőnk, Siha Zsolt is említette, kevés helyen van olyan csapategység, mint nálunk, mindenki jól érzi magát az edzéseken, a stáb és a játékosok, a kerettagok kapcsolata is remek – nyilatkozta a kapus, aki az ősszel csupán egy bajnokin nem kezdett. A tavaszi idényről elmondta, nem nagy a hátrányuk, de olyan csapatokat kellene befogniuk, amelyek a körülmények terén is előttük járnak, egyúttal azon lesznek, hogy a legjobbjukat nyújtsák a jól sikerült ősz után.Prokop Rostislav tavaly részt vehetett a nem szuverén államok Európa-bajnokságán Felvidék válogatottjával, idén a tornákat rendező ConIFA Londonban bonyolítja le a világbajnokságot. A SZEOL SC hálóőre jó eséllyel pályázik a részvételre, és azért is dolgozik a tavasz folyamán, hogy ott lehessen újra a felvidéki gárda keretében.