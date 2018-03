Megtalálta igazi arcát a Szeged

AVUS Szombathely –ContiTech Szeged 13–11(2–2, 5–3, 2–3, 4–3)

Férfi vízilabda OB I, középszakasz, alsóház, 6. forduló. Szombathely, 50 néző. Vezette: Petik, Füzesi.

Szombathely: Horváth (4 védés)– Ukumanov, Kiss Cs. 1, BASARA 2, BAJ 2, Takács 1, GARANCSY 4. Csere: Kovács (kapus, 4 védés), Juhász, Polovics 1, Ekler 2, Kutasi, Hajmási, Kurucz. Vezetőedző: Matajsz Márk.

ContiTech Szeged: Molnár D. (9 védés) – Baróthy, KORBÁN 4, Irmes 1, BÖRCSÖK 2, Fodor, Farkas 1. Csere: Zsigri 1, Sikter, Micskics 1, Leposa, Mekkel 1. Vezetőedző: Varga Péter.

Gól – emberelőnyből: 8/3, ill. 7/0.

Ötméteresből: 2/1, ill. 1/1.

Kiállítva, cserével: Kiss Cs.

Kipontozódott: Ukumanov, ill. Baróthy.



A Kaposvár elleni teljesítmény nem volt véletlen – ezt most már biztosan kijelenthetjük, hiszen a nagyon fiatal kerettel rendelkező, eddig szinte csak sima vereségeket szenvedő ContiTech Szeged a múlt heti bajnokihoz hasonlóan lelkes, elszánt, harcos játékot mutatott, és ismét megnehezítette egy eddig sokkal jobban teljesítő rivális dolgát.



Ezúttal a Szombathelynek kellett izgulnia, hogy pontot szerez-e az eddig pont nélkül álló Tisza-partiak ellen, ami végül sikerült, és a győzelem is összejött a hazaiaknak, a Varga-legénység viszont emelt fővel utazhatott vissza.



A Szeged 2–0-ra meglépett az első percekben, majd 6–3-ra vezetett a Szombathely, de ezután nem adták fel a vendégek, a négy gólig jutó Korbán Richárd vezetésével felzárkóztak, és három alkalommal is egy találatra csökkentették a különbséget. Az egyenlítés már nem jött össze, de a lényeg, hogy az ilyen meccsekből önbizalmat meríthet a szegedi társaság.



Varga Péter: – Fájó a vereség, de annak örülök, hogy most már úgy küzdünk, ahogy egész évben kellett volna, megtaláltuk az igazi arcunkat. Ilyen játékkal ki lehet harcolni a bennmaradást. Megvoltak az esélyeink az egyenlítésre is, de ezekben a pillanatokban nem tudtuk kihasználni a helyzeteinket. Ezen az úton kell továbbmennünk, ilyen harcos játékot szeretnék látni a fiúktól minden meccsen.