Megtartották a magot a tavalyi keretből - Bárkire veszélyt jelenthet a Dorozsma

Elrajtolt a kupa



Elkezdődött a labdarúgó magyar kupa megyei selejtezője.

Eredmények, 1. forduló: Csongrád–Röszke 1–1 – büntetőkkel 5–4, Algyő–FK 1899 Szeged 4–0, Székkutas–Szőreg 2–3, UTC–Tiszasziget 0–4, Balástya–Bordány 1–6. A Sándorfalva–Szentes meccs elmaradt, az SZVSE–Zsombó mérkőzést jövő szerdán játsszák. Erőnyerő: Kiskundorozsma.

Heti három-négy edzéssel és edzőmeccsekkel készül a bajnoki rajtra a Kiskundorozsmai ESK. A csapatnál csendesen telt az előző évad, amelynek végén megszerzett nyolcadik helyét az őszi produktummal alapozta meg Szabó Zsolt együttese. Tavasszal már nyomás nélkül játszhattak Szőke Péterék, és ugyan pontszámban elmaradtak az évad első felében megszerzettől, de elégedetten zárhatták az előző szezont. Az új idényben is hasonló produkcióval rukkolna elő a dorozsmai csapat, ahol ismét a középmezőny lehet a cél.– Az eddig eltervezett munkát elvégeztük, a nyári szabadságolások miatt azonban mindig van hiányzónk, sosem tudtunk felállni eddig teljes kerettel. Talán a Csongrád elleni kupameccsen ez már változhat – fogalmazott a gárda trénere.A Kiskundorozsma az SZVSE elleni hazai, 5–3-as vereség mellett a Soltvadkert ellen kétszer gyakorolt: az idegenbeli 3–2-es vereség után hazai pályán 1–1-es döntetlenre végzett Bács-Kiskun megyei ellenfelével.A csapat magja együtt maradt, nagy változások nem álltak be a nyári szünetben. A dorozsmai keret négy új labdarúgóval bővült: a 22 éves Rudisch Ferenc az Apátfalvától, a 26 éves Papp Norbert a Békéssámsontól, a 20 éves Tóth István pedig a Kiskunfélegyházától érkezik. Zákányszékről tér vissza Dorozsmára a 28 éves Molnár Ferenc, míg a távozók oldalán a Deszkre szerződött Illés Tibor áll.– Bízom benne, hogy a hatodik–tizedik hely valamelyi- két elérhetjük idén. Szeretnénk továbbra is helyszíntől és ellenféltől függetlenül nehéz ellenfél lenni, és a bennünket jellemző stabil, masszív játékot nyújtanánk a következő évben is – tette hozzá.A Kiskundorozsmára a bajnoki rajtig még egy edző- meccs vár, augusztus 11-én a Szőreg ellen tartják a főpróbát a kupa selejtezőire, amelyre elsősorban a felkészülés részeként tekintenek.