Megtört a makói jég

Makó–Honvéd II. 1–0 (0–0)

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 14. forduló. Makó, 300 néző. Vezette: Tamási Patrik – jól (Kulcsár, Kovács B.).

Makó: Garamvölgyi 7 – Rakonczai 7, Tóth I. 7, Sirokmán 10, István 7 – Lipták 7 – Varga R. 7 (Csupity –, 82.), Bánóczki 7 (Gilinger –, 90.), Széll K. 7 (Vajna –, 74.), Tóth T. 8 – Gémes 7. Edző: Méhes Tibor.

Honvéd II.: Berlai – Nemes (Rózsahegyi, 73.), Bodrogi, Herjeczki (Lukács, 62.), Hegedűs, Kovács, Király, Kabangu, Nagy, Fehér, Bíró. Edző: Pisont István.

Gólszerző: Sirokmán (46.).

Sárga lap: Tóth T. (78.), Lipták Á. (88.), Gémes (93.), ill. Nemes (68.).



Nyílt sisakos mérkőzés volt, mindkét csapat támadólag lépett fel, azonban a második félidő elején a mezőny legjobbja, Sirokmán Zoltán egy kényszerítő után megszerezte a győztes találatot a makóiak számára.



Égett a bizonyítási vágy a 19 éves labdarúgóban, mivel a nyáron a Honvéd II.-nél járt próbajátékon, meghatározó lehetőséget azonban nem kínáltak neki, így maradt Makón. A találkozón Tóth Timotheusz és Gémes Bence is begyűjtötte az ötödik sárga lapját, így vasárnap Pakson nem léphetnek pályára.



Méhes Tibor: – Gratulálok a csapatnak az első győzelemhez. Egységesek voltunk, mindenki egyformán akarta a sikert. Többször vesztettünk már ilyen kiélezett meccsen, most akarattal és lelkesedéssel a magunk javára fordítottuk a mérkőzést. Remélem, most átszakadt egy nagy gát, mert két fontos meccs vár még ránk idén Pakson, illetve itthon a Vecsés ellen.



További eredmények: Rákosmente–Vecsés 2–1, Kozármisleny–Szentlőrinc 1–1, Iváncsa– Szekszárd 3–1, Dunaújváros– Paks II. 2–0, Dabas–Pécs 1–3.



A bajnokság állása

1. Tiszakécske 14 10 2 2 38 – 20 32

2. Pécs 14 10 1 3 39 – 12 31

3. Dunaújváros 14 10 1 3 26 – 16 31

4. SZEOL SC 14 9 1 4 18 – 12 28

5. Dabas 14 8 3 3 30 – 18 27

6. Iváncsa 14 8 2 4 26 – 21 26

7. Szentlőrinc 14 6 2 6 22 – 22 20

8. Paks II. 14 6 2 6 21 – 22 20

9. Szekszárd 14 5 4 5 18 – 22 19

10. Rákosmente 14 5 3 6 19 – 20 18

11. Kozármisleny 14 5 2 7 15 – 21 17

12. Honvéd II. 14 3 2 9 13 – 19 11

13. Mórahalom 14 2 5 7 20 – 26 11

14. HFC 14 2 5 7 15 – 27 11

15. Vecsés 14 1 4 9 10 – 29 7

16. Makó 14 1 3 10 8 – 31 6