Megtört az UTC lendülete az ősz második felére

Viszontagságos őszön van túl az Ujszegedi TC Csongrád megyei I. osztályban szereplő labdarúgó-csapata: a gárda számára az I. Szegedi Klubcsapatok tornája, azaz a kispályás futball is hozott nem túl pozitív, de ismerős elemet, hiszen az Szőreg ellen 5-2-es vezetésről az utolsó pillanatban kapott góllal buktak el. Hasonló jelenet kétszer is megesett az UTC-vel az ősszel: az Ásotthalom és a Csongrád is úgy tudta begyűjteni a három pontot, hogy a meccs utolsó perceiben lőtt góllal fordított, így értékes pontoktól esett el a Kertész utcai csapat. Ezek mellett a mintha hamarabb lezártnak tekintette volna az őszt az UTC, mert október hetedikét követően nem szerzett pontot a csapat - a zsinórban elszenvedett hat vereség eredményeként a 12. helyre esett vissza a gárda, és 13 ponttal várhatja a tavaszi folytatást.



- Kettős érzésem van az ősszel kapcsolatban, mert az első kilenc fordulóban jól teljesítettünk. A szabadnap azonban megtörte a csapatot, és ebből már nem tudtunk kijönni a félszezon végéig. Szerencsénk sem volt, hiszen kétszer is a kilencvenedik percben kapott góllal veszítettünk pontokat. Gondot jelentett az is, hogy egy klasszikus támadó van a keretben, ha neki nem ment, nem volt hatékony a támadójátékunk. A futballunkkal nem volt baj, inkább azzal, hogy a papíron velünk egy súlycsoportban szereplő csapatok ellen beleszürkültünk a meccsbe, az élcsapatok ellen jól felpörögtünk, ez a lendület hiányzott más találkozókon. - fogalmazott lapunknak Pálfy Zoltán, az UTC vezetőedzője.



Az UTC január 16-án kezdi meg a felkészülést a szezon második felére, a csapat felkészülésében nem csak a pálya esetleges állapota, hanem a világítás hiánya is problémát jelent. - A pálya nem a mi tulajdonunk, ezért nem tudunk rajta fejleszteni. Innen is üzenném, ebből kifolyólag nem azért néz ki úgy a bírói öltöző, mert nekünk az így tetszik, hanem mert nem engedik, hogy felújítsuk. - tette hozzá Pálfy Zoltán.



Ami a keretbeli változásokat illeti, távozója várhatóan nem lesz a csapatnak, míg a támadórészleg problémáit a Deszkről érkező Gallai Gábor oldhatja meg, aki a klubcsapatok tornáján már magára is öltötte a csapat szerelését. - Elsősorban továbbra is jól szeretnénk magunkat érezni a pályán, ez sajnos csak néha sikerült az ősszel. Nem az eredmény az elsődleges, persze szeretnénk minél előrébb végezni, de ez esetünkben a kilencedik helyet jelentheti. - tekintett a tavaszra az UTC mestere, akinek csapata a téli felkészülés alatt játszik az FK 1899 Szegeddel, valamint február hetedikén Algyőn tesztel a Tiszaszigettel, három nappal később pedig már a helyi csapattal játszik Algyőn.