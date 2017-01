Megvalósította az álmát Sztanó György

Néhány hét múlva kezdődik a versenyszezon, így a szentesi erőemelő, Sztanó György keményen készül. Úszik, fut, erősít a Power Station SE paralimpikonja. Jól látszik rajta, mekkora lökést adott neki, hogy ott lehetett a riói paralimpián.



Hatalmas lehetőséget kapott ezzel, és a 19 éves erőemelő a –54 kilogrammos súlycsoportban a nyolcadik helyen végzett, ezzel túlszárnyalta saját elvárásait, a 9–10. helyet – az elért pozícióval megvalósította álmait. A junior Európa-bajnoki ezüstérmes mindhárom kísérlete érvényes volt, és végül 112 kilogrammos eredménnyel zárt. Bár az országos csúcsot nem javította meg (121 kilogramm), így is rengeteg tapasztalatot szerzett.



– Elégedett voltam az eredménnyel, a nyolcadik hely volt az álmom, erre volt reális esélyem – mondta Sztanó. – Rio után jött egy kis pihenés, de azóta már keményen edzek, hiszen februárban indul a versenyszezon. Dubajban és Mexikóban is lesz világkupa, azokon szeretnék minél jobban szerepelni.



Sztanó első versenye február 28-án éppen Dubajban lesz, a verseny erőssége pedig ugyan nem vetekszik az olimpiai mezőnyével, de egy jó helyezés sok pontot érhet. – És ha jól sikerül, akár az első helyet is elcsíphetem – tette hozzá végül Sztanó.