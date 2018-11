Megvalósult a nagy álom: 3 generáció volt egyszerre a pályán Csanyteleken

Együtt a család. Balról jobbra: Gyöngyi Zsolt, Bartus Róbert, Bartus László és ifj. Bartus Róbert, előtérben a legkisebb unoka, Bartus Kende. Fotó: Csanytelek SC Facebook

– Nagy köszönettel tartozom a klubnak, valamint a Délmagyarországnak, hiszen sokat segítettek abban, hogy ez megvalósulhasson. Számomra és a családomnak is rengeteget jelent! – kezdte Bartus László. A 61 éves, mai napig aktív nagypályás labdarúgó nemrég gólt szerzett a megyenégyben, akkor lapunknak azt mondta, szeretne egyszerre pályán lenni fiával és unokáival. Nos, az UTC II. elleni hétvégi mérkőzésen három Bartus szerepelt a kezdőcsapatban: Laci bácsi mellett idősebb és ifjabb Bartus Róbert, valamint unokája, Gyöngyi Zsolt. A kezdőrúgást a legkisebb unoka, Bartus Kende végezte el.– Volt dolga a gondnoknak is a meccs előtt, hiszen rengeteg volt a falevél a pályán, és fagyott is, köszönöm az ő munkáját is. Nagyon sokat tett ezért az önkormányzat, Kurucz Zoltán elnök úr, de ugyanígy hálával tartozom a korábbi vezetőknek és a csanyteleki labdarúgóközegnek is. Megbeszéltük előre a fiúkkal, így nem volt meglepetés, de nagyon örülök neki, hogy egyszerre játszhattam a fiammal és az unokáimmal. A meccs után egy kis buli volt a tanyámon – tette hozzá Bartus László, aki kezdőként lépett pályára, majd 35 percet tölthetett a csanyteleki csapatban.– Ennyit bírtam, csak a hatvankettedik évemben járok. Kérdezték is, hogy folytatom-e ezek után. Amíg a Jóisten ad erőt, addig mindig vállalok még egy évet. Az életem része a foci, igaz, már kopottak a porcok, de gyógyszeres kezelésekkel és praktikákkal próbálok segíteni – mondta Bartus László, aki a hatodik ikszen túl nem csupán nagypályán játszik, hanem rendszeresen focizik kispályán, és fallabdázik is.