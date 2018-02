Megváltak Magyartól, Puskástól és Halásztól - Lapot húztak 19-re

Komoly lépésre szánta el magát a Mórahalom NB III-as labdarúgócsapatának vezetése: három rutinos, sok nagy csatát megélt játékosától is megvált. Így már nem az együttessel készül a korábbi játékos-edző, Magyar György (38), valamint Puskás Csaba (36) és a kapus Halász Krisztián (38).



– Mindhármuknak megköszöntük az elmúlt évek munkáját – mondta Révész Gábor klubelnök. – Hálásak vagyunk Magyar Györgynek, hiszen bajnok lett a megyei I. osztályban a csapattal, és felkerült az NB III-ba. Mindhárman 35 év felettiek, és ugyan Magyar még az ősszel is meghatározó szerepet töltött be az együttesben, de az összteljesítmény elmaradt a várttól, hiszen mint a három NB III-as csoport legrosszabb 13. helyezettje jelenleg kieső helyen állunk. Bíztunk bennük, de a produkció miatt a változtatás mellett döntöttünk. Voltaképpen a bennmaradás miatt tizenkilencre lapot húztunk. A pótlásukon dolgozunk, tengelyben szeretnénk változtatni, és a kiszemeltekkel már tárgyaltunk is, de még nem igazoltuk le őket.



Mint ismert, Magyar nemcsak játékos volt, hanem Vojnics-Zelics Szása mellett pályaedző is. Ezt a szerepet ezentúl szintén egy játékos, Szücs Szása látja majd el. A Mórahalom szerdán 14 órakor Mórahalmon a szerbiai Bácskatopolyát fogadja, majd szombaton Soltvadkerten lép pályára.