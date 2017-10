Megvan a második BL-siker: MOL-PICK Szeged-Kristianstad 36-27 - galéria

2016/17-es idényben a Kolding otthonában, míg a 2011/12-es szezonban az AG Köbenhavn ellen talált be.

Archiv fotó: DM

Férfi kézilabda, VELUX EHF Bajnokok Ligája, A csoport, 3. forduló. Szeged, újszegedi sportcsarnok, 3200 néző. Vezette: Vesovics, Mitrovics (montenegróiak).SIERRA - Sostaric 2, Balogh 2, Skube 3/1, BÁNHIDI 5, Gorbok 2, KäLLMAN 3.Sego (kapus), GABER 3, T. Petrus 1, Sigurmannsson 4/1, BODÓ 7, Buntic 1, Blazevic, Zsitnyikov 2, Fekete B. 1.Juan Carlos Pastor.L. Larsson - Sörensen 3/1, Lagergren 2, Lipovac 2, Gudmundsson 4, Freiman, Hallen 7.Kappelin (kapus), Jónsson 2, Henningsson 2, Nilsen 2, Arnarsson 2, Persson.Lars Olsson.5/2, ill. 1/1.6, ill. 8 perc.NYILATKOZATOK- Gratulálok a játékosaimnak, nagyon jól teljesítettek, főleg az első félidőben. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy nagyszerű hangulatot teremtettek a csarnokban. Nagyon jól kezdtünk, sok labdát szereztünk és pontosan játszottunk, kivéve a hétmétereseket. Nehéz ugyanolyan ritmusban játszani két félidőt, pláne ilyen jó csapat ellen. Skandináv mentalitásuk van, végig harcolnak. A második félidőben sokat rohantak, mindenki hozzá tudott tenni valamit a meccshez a részünkről. Jó összecsapás volt, de el kell felejtenünk, mert jön a többi. Fontos, hogy nyerjünk mindig, sokat kell még dolgoznunk, hogy a tavalyi formánkat elérjük.- Gratulálok a Kristianstadnak. Nem volt ekkora különbség a csapatok között, örülök, hogy ekkora győzelmet tudtunk aratni. Vártam már, hogy sokat játsszak egy BL-meccsen. Ha így kézilabdázunk a jövőben, akkor bárki ellen nyerhetünk. Erőt meríthetünk a mai meccsből. Kedden a Vác ellen kell győznünk, majd utána jön a Vardar szombaton. Nehéz lesz, de valamit biztos kitalál az edzőnk, hogy sikeresek legyünk a macedónok ellen.- Gratulálok a Szegednek és Pastor edzőnek. Jól kezdtünk, de nagyon passzívvá váltunk. Sokat futott a Szeged, Bodó jól lőtt. Próbáltunk a második félidőben gondot okozni a hazaiaknak, de nem sikerült.- A Szeged nagyon sokat futott, türelmesen támadott, sok gólt szerzett. Lehet kevesebbet kellett volna lőnöm, és többet futnom, mert nem nyertünk.VÉGEPetrust állítják ki a játékvezetők még. Sego leszedi Hallen próbálkozását a szélről!Nilsen átlövését kiüti Sego. Fekete Bálint harmadik BL-gólja, 36-27.Henningsson harmadik két percét kapja, így piros lap. Zsitnyikov bombájába csak beleérni tudnak a védők, 35-27.Balogh talál rést a falon, kappelin véd. Hallén, 34-27.Arnarsson lövését is védi Sego, Thiagus Petrus, 34-25. Harmadszor kér időt a Kristianstad. Gabert állítják ki. Sörensen büntetőből, 34-26.Nielsen jól lő, de Sego véd. Gaber kiszorított helyzetből, 33-25.Zsitnyikov lövése sajnos nem csúszik be Kappelin lábai között. Hallen a szélről, 31-25. Bodó a hosszú felsőbe, 32-25.Jónsson Sego támaszkodó lába mellé, 31-24.ismét Gaber, bepattintja, 31-23.nem jó a svéd indítás. Sostaric menti meg a hosszú passzát Segónak, Gaber talál be, 30-23.Sostaric védekezik jól. Bánhidit löki meg Henningsson, két perc a jutalma.Sigurmannsson húzza be a rövid felsőbe magabiztosan, 29-23.elveszik a labdát a Szegedtől a sporik, Lagergren indul, 28-22. Időt kér a MOL-PICK Szeged. Källman elől sodorják el a labdát, Sörensen gyors indításból, 28-23.Arnarssonnak jut a kelleténél több hely a szegedi falban, 28-21.Bánhidi fordul be, 28-20.Lipovac kap jó labdát, 27-20.Gudmunsson, 26-19. Skube megy be szépen, 26-19.Gudmundsson pattintja be Sego alatt a labdát, 25-18. Bánhidi harcol a falban, passzol Bodónak, aki kíméletlen, 26-18.Hallen ötödik gólja már a szélről, 24-17. Bodó tíz méterről vágja most be, 25-17.Gabert állítják ki a játékvezetők a szabaddobás elvégzésének akadályozásáért.Skube szerez labdát.Skube veszi elő Buday Dániel specialitását, 24-16. Sego véd!kiváló hangulatot teremtenek a szegedi szurkolók.Balogh a szélről, Kappelin kirúgja. Sego elindul a labdáért, Kallen ér oda hamarabb, átemeli a horvát kapust, 23-16.Gorbok talpról, 23-14. Hallen marad üresen a szélen, 23-15.Hallen a balszélről, 22-14.Sego első védése.Lagergren, 21-13. Skube passzol Bánhidinek, 22-13.Bánhidi kiharcolja, Skube belövi a hetest, 21-12.a Kristianstad kezdte a második félidőt. Persson, 20-12.FÉLIDŐSörensenre Sierra feje fölött a jobbszélről, 20-11. Buntic parádésan passzol Sostaricnak, Kappelin véd. Sierra hárításával zárul az első játékrész.Zsitnyikov hatalmas góljával már tízzel vezet a Szeged, 20-10.passzívan támadnak a svédek, Arnarsson a kapufa felső részét találja el. Nagyot véd Kappelin, Bánhidi estében lőtt.Gudmundsson előkészítés nélkül lő, Sierra térddel véd. Időt kér Pastor. Sostaric a szélről, 19-10.Buntic megszerzi, Sigurmannsson az üres kapuba lövi a labdát, 18-10.Jónsson, 17-10. Henningsson szabálytalan Gaberrel szemben, büntetőt és két perc. Sigurmannsson a felugró Kappelinbe lövi a labdát.Henningsson lendületből, 17-9. Sigurmannsson fut be a szélről, a jobb oldalon teljesen üresen marad, Kappelin véd.Bodó elemében van, foltozni kell a hálót, 17-8.Nilsen harmadszor lő, Sierra megfogja, örül is neki. Zsitnyikov-kapufa.Arnarsson beállóból, 15-8. Bodó hihetetlen magasságból, 16-8.Nilsen a meglepetés erejével, 14-7. Bodó, 15-7.Henningsson távolról, 13-5. Buntic válaszol három másodperc alatt, 14-5. Nilsen, 14-6.jól védekezik a Szeged, csírájában fojtják el a svéd támadásokat.Skube parádésan adja a labdát Sostaricnak, kínai figura, 13-4.Bodó óriási gólja után ismét időt kérnek a vendégek, 12-3. Szép góllal törik meg a svéd csend, Hallen, 12-4.Arnarsson kap sárga lapot.svéd kapufa, szerencséje van Sierrának. Bánhidi fordul be, 11-3. Lagergren lövése Sierra ölében landol.elvesztjük a labdát. miután megkapjuk a játékvezetőktől.Balogh bevágja, 10-3! Ez volt a 250. BL-gólja a magyar átlövőnek.jól védekezik a Szeged, Jónsson talpról lő, de Sierra hárít!Gorbok támadja a falat, hétméteres. Ismét Sigurmannsson, 9-3.Källman rohan, Freiman fellöki, hetes és két perc. Sigurmannsson kapufát lő, a kipattanót bevágja 8.3,Petrus szemfüles, labdát szerez, Källman végigviszi, 7-3. Időt kér a Kristianstad. Gudmundsson előtt nyílik meg a fal jobb oldala, de Sierra véd.Freiman lő középről, Sierra kiüti. Újból Bánhidi, 6-3.Gudmundsson, 4-3. Bánhidivel nem bírnak a svéd védők, 5-3.Lipovac ziccerét védi beállóból Sierra. Bánhidi harcol ki hétméterest, Larsson kivédi Balogh lövését.Sörensen jön fel a szélről, Sierra véd. Miénk a labda, Källman kapja a szélen, kíméletlen, 4-2.Skube szerez labdát, Källman talál be lerohanásból, 3-2. Gaber kap sárga lapot.Gorbok, majd Gudmundsson, 1-2. Potyognak a gólok, Balogh, 2-2.a szegediek kezdték a találkozót. Balogh test melletti lövését fogja Larsson, lerohanásból Lipovac, 0-1.elhangzott a Bajnokok Ligája himnusza, kezdődhet a mérkőzés!érkeznek a szegediek is egyenként, élen a csapatkapitánnyal, Jonas Källmannal.kezdődik a bemutatás, először a játékvezetők és a svéd csapat játékosai érkeznek a pályára.három svéd szurkoló is helyet foglal a lelátón, narancs mezbe öltözve.a csapatok már visszamentek az öltözőbe. Vannak még üres székek a csarnokban, de szép számmal érkeznek még a szurkolók.7/7. Ez a mérlege a Szegednek eddig a Kristianstad ellen, 2014-ben találkozott először a két csapat, azóta hétszer nyert Juan Carlos Pastor vezetőedző együttese.a vendégek vezetőedzője, Ola Lindgren nem tartott a csapattal Szegedre, mivel betegség miatt eltiltották az utazástól. Távollétében a másodedző, Lars Olsson látja el az edzői feladatokat.a mai szegedi keretben Fekete Bálint is ott van, aki eddig két gól jegyez a BL-ben. Aa MOL-PICK Szeged mai meccskeretébe a szakmai stáb döntése alapján Zubai Szabolcs és Pedro Rodríguez nem került.üdvözöljük kedves olvasóinkat az újszegedi sportcsarnokból. A csapatok most érkeztek meg a pályára, kezdődik a bemelegítés.Korábban:Jonas Larholm két évig erősítette a PICK Szeged együttesét. A svéd játékos 2014-ben EHF-kupa-győzelmet ünnepelt Berlinben, majd a Dugonics téren. Jelenleg Svédországban él magyar kedvesével, Pollával. A pickhandball.hu készítette vele interjút.– Jól érzem magam Svédországban, de nem tagadom, sokszor hiányzik Magyarország. A göteborgi időjárás más, sokat esik az eső, Szegeden ideálisabb volt a helyzet. A Sävehof csapatában játszom. Eddig négy meccset játszottunk, egyszer nyertünk, egyszer döntetlent értünk el, kétszer kikaptunk. Eddig a legtöbb gólt szereztem a csapatban, a kilencedik helyen állunk, de még sok meccs van hátra a bajnokságból.

– Nem, a juniorcsapatnak is tartok edzést, már csak egy lépés választ el az edzői diplomától, amit, ha minden jól alakul, akkor a jövő nyáron szerezhetek meg.– Az egyik legnagyobb riválisunk a svéd bajnokságban, mindig izgalmas és kiélezett meccseket játszunk ellenük. Sok tehetséges játékosuk van, akikből nemzetközi szinten is jegyzett kézilabdázó lehet. Jobb csapat a Szeged, nem kérdés. Igaz, már kevés egykori csapattársam maradt, de üzenem nekik: Gyerünk, fiúk! Hajrá, Szeged!