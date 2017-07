Megvan az első érem - bronzérmes a 4x100 méteres férfi gyorsváltó - sok-sok fotó a vizes vb 10. napjáról

Az első magyar éremkovácsok. Fotó: MTI

Bronzérmet nyert a Kozma Dominik, Németh Nándor, Holoda Péter, Bohus Richárd összeállítású 4x100 méteres férfi gyorsváltó az úszó-világbajnokságon a Duna Arénában vasárnap, megszerezve Magyarország első érmét a 17. vizes vb-n. A kvartettben Kozma Dominik első emberként 48.26-ra javított a délelőtt felállított 48.61 másodperces országos csúcsát, míg a négyes is új nemzeti rekordot ért el 3:11.99 perccel.A régit (3:13.28 p) az előfutamban úszta a váltó, onnan az ötödik helyen jutott fináléba. Hihetetlen hangulatú finálét teremtett a Duna Aréna telt házas közönsége, szinte felrobbant a létesítmény, amikor már lehetett érezni, hogy utolsó úszóként Bohus Richárd képes lehet behozni a stafétát a harmadik helyre. Végül sikerült is megszerezni a harmadik helyet, a 10 ezer néző pedig hatalmas üdvrivalgásban tört ki. A számot az amerikaiak nyerték 3:10.06 perccel, a második helyen a brazil váltó zárt.Eredmények: férfi 4x100 m gyorsváltó, világbajnok: Egyesült Államok (Caeleb Dressel, Townley Haas, Blake Pieroni, Nathan Adrian) 3:10.06 perc 2. Brazília (Gabriel Santos, Marcelo Chierighini, Cesar Cielo Filho, Bruno Fratus) 3:10.343:11.99Kapás Boglárka az ötödik, Késely Ajna pedig a hatodik helyen végzett vasárnap 400 méter gyorson a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon. Kapás 4:04.77 perces eredménnyel csapott célba, míg Késely alaposan megjavítva 4:06.42-es eddigi egyéni legjobbját 4:05.75-ös idővel ért célba. A számot az amerikaiak szupersztárja, Katie Ledecky nyerte, ezzel az első női úszó lett, aki ebben a számban egymást követő három világbajnokságon nem talált legyőzőre. "Nem mondom, hogy teljesen elégedett vagyok, mivel a legjobbammal ez egy sima bronzérem lett volna, ugyanakkor nagyon élveztem az úszást - értékelt Kapás Boglárka. - A reggeli után igazából csak arra tudtam gondolni, hogy legyünk túl ezen a 400 méteren, de nagyon várom már az 1500 métert" - tette hozzá az olimpiai bronzérmes úszó. "Nagyon örülök ennek az időnek, így, akárcsak az ifjúsági Európa-bajnokság, ez a verseny is fantasztikusan kezdődött. Nagyon köszönöm a családomnak és az edzőimnek, akik minden nap velem küzdöttek, és tudják, hogy a céljaim után úszom" - nyilatkozott a 15 éves Késely Ajna.Szilágyi Liliána és Cseh László sem jutott fináléba vasárnapi elődöntőjéből a Duna Arénában zajló úszó-világbajnokságon. Szilágyi 100 méter pillangón az első futamban volt érdekelt, 57.75 másodperces idejével - amely 21 századdal marad el országos csúcsától - a kilencedik helyen zárt. Cseh a pillangó sprintszámában, azaz 50 méteren, ahol két éve Kazanyban bronzérmet szerzett, 23.51 másodperccel futamában - rossz rajttal - ötödik lett, ez pedig összesítésben a 11. helyre volt elég.Gyárfás Tamás újabb négy évre bekerült a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA legfelsőbb, nyolcfős, döntéshozó testületébe - jelentette be Julio Maglione, a FINA szombaton újabb négy évre megválasztott elnöke vasárnap, közvetlenül a Duna Arénában sorra kerülő első döntőket megelőző sajtótájékoztatón.A 25 fős büro tagjait szombaton választották meg, a szűkebb testületbe maga az elnök nevezte ki Gyárfás Tamást. A sportvezető megjegyezte, a világbajnokság első hetét követően rendkívül elégedettek mindennel. Cornel Marculescu, a FINA ügyvezető igazgatója hozzátette, a nyíltvízi úszó, a műugró és a szinkronúszó versenyek olyan sikeresek voltak, hogy nagyon magas elvárásokat állítottak a következő világbajnokság szervezői elé, melyeket nehéz lesz teljesíteni.Szántó Éva, a szervezőbizottság ügyvezető igazgatója elmondta, Magyarország eddig sikeresen vizsgázott a beugró házigazda szerepkörében. Kifejtette, az eddigi versenyeket, több mint 180 ezer néző tekintette meg a helyszínen, rendkívül népszerű volt a szinkronúszók városligeti helyszíne, de a vízilabda-mérkőzések is közel telt ház előtt zajlottak. A nézőrekordot a férfi műugrók toronyugró döntője tartotta nyolcezer nézővel, egészen vasárnap délelőttig, amikor is az úszók előfutamait már több mint tízezren szurkolták végig.Ausztrália és Olaszország válogatottja bejutott a legjobb nyolc közé a 17. vizes világbajnokság férfi vízilabdatornáján, miután vasárnap egyformán ötgólos győzelmet aratott. Az olaszok a kazahok elleni magabiztos sikert követően a keddi negyeddöntőben 22 órakor a horvátokkal találkoznak. Az ausztrálok a brazilok ellen nyertek, így két nap múlva a vb-címvédő - aktuális olimpiai aranyérmes és Európa-bajnok - szerbekkel csaphatnak össze 16.10-től. A magyar együttes keddi ellenfele 20.30-kor a vasárnap esti Spanyolország-Oroszország összecsapás győztese lesz.Eredmények (a vb honlapjáról): vízilabda (Margitsziget), férfiak: a negyeddöntőbe jutásért: Ausztrália-Brazília 8-3 (2-2, 2-0, 2-1, 2-0) Olaszország-Kazahsztán 12-7 (3-1, 2-1, 4-1, 3-4) Később: Görögország-Japán 20.30 Spanyolország-Oroszország 22.00 Korábban: a 13-16. helyért: Franciaország-Kanada 10-6 (3-4, 2-1, 2-1, 3-0) Egyesült Államok - Dél-afrikai Köztársaság 13-4 (1-0, 6-3, 3-1, 3-0).Franciaország és az Egyesült Államok játszhat majd kedden a férfi vízilabdatorna 13. helyéért a 17. vizes világbajnokságon. A vasárnapi alsóházi mérkőzéseken a franciák négy góllal verték a kanadaiakat, az amerikaiak pedig kilenccel a dél-afrikaiakat a Margitszigeten, Hajós Alfréd uszodában.Eredmények (a vb honlapjáról): vízilabda (Margitsziget), férfiak: a 13-16. helyért: Franciaország-Kanada 10-6 (3-4, 2-1, 2-1, 3-0) Egyesült Államok - Dél-afrikai Köztársaság 13-4 (1-0, 6-3, 3-1, 3-0) a negyeddöntőbe jutásért: Brazília-Ausztrália 13.30 Kazahsztán-Olaszország 15.00 Görögország-Japán 20.30 Spanyolország-Oroszország 22.00Sós Csaba szövetségi kapitány szerint jól sikerült a magyar úszóknak a kezdés a 17. vizes világbajnokságon vasárnap. "Nagyjából a papírformának megfelelően alakult ez a délelőtt." - fogalmazott az MTI-nek a kapitány. Hozzátette, az már most látszott, hogy "Hosszú Katinka bombaformában van". "A férfiváltónk két országos csúcsa, a stafétát kezdő Kozma Dominiké és a csapaté nagyszerű teljesítmény, de jól úszott a női váltónk is, kevés hiányzott, hogy ők is döntősök legyenek. Öröm, hogy mindkét lányunk, Kapás Boglárka és Késely Ajna bekerült a legjobb nyolcba 400 gyorson, s este döntőt úszhat. Összegezve: jól sikerült a kezdés, várom a folytatást!" - mondta Sós Csaba. A Duna Arénában délelőtt kezdődtek az úszóversenyek, az első napon négy döntőt rendeznek, ebből kettőben lesznek érdekeltek a magyarok. Kapás Boglárka a harmadik, Késely Ajna az ötödik helyen lett finalista 400 m gyorson, a férfi 4x100-as gyorsváltó országos csúccsal szintén ötödikként jutott tovább.a legjobb idővel jutott be a 200 méteres vegyesúszás délutáni elődöntőjébe a 17. vizes világbajnokságon,400 méter gyorson finalista. Aországos csúccsal lett döntős. A Duna Arénában vasárnap kezdődött úszóversenyek során50 m pillangón és100 m pillangón szintén bekerült az elődöntőbe.100 m mellen és400 m gyorson búcsúzott. Nem jutott döntőbe. A háromszoros olimpiai bajnok2.07.49 perces idővel bizonyult a leggyorsabbnak délelőtt 200 m vegyesen. A szám világcsúcstartója (2:06.12 p) fölényesen nyerte futamát, megközelíteni sem tudták.a 11. helyen (2:12.10 p) jutott tovább a délutáni elődöntőbe.100 m pillangón a 10. idővel (58.00 mp) lett elődöntős. "Örülök neki, ekörül akartam úszni, úgyhogy ez így jó volt. Délután mindent megteszek azért, hogy javítsak az időmön, a legjobbamat akarom megúszni" - értékelt az MTI-nek Szilágyi Liliána.

Női 100 m pillangó: Szilágyi Liliána a 10. idővel elődöntősFérfi 400 m gyors: Kalmár Ákos 22. lett, ezzel nem jutott a döntőbeNői 200 m vegyes (Hosszú Katinka, Jakabos Zsuzsanna)Férfi 4x100 m gyorsváltó (Magyarország: Kozma Dominik, Németh Nándor, Holoda Péter, Bohus Richárd)Női 4x100 m gyorsváltó (Magyarország: Molnár Flóra, Gyurinovics Fanni, Verrasztó Evelyn, Jakabos Zsuzsanna)Férfi 100 m mell (Gyurta Dániel)Női 400 m gyors (Kapás Boglárka, Késely Ajna)Férfi 50 m pillangó (Cseh László)