Megvan az első siker

A hátrány nem nagy, szintén 19 pontja van a Kőbánya SC-nek, míg a Zalaegerszeg 19,5-del áll a nyolcadik helyen.



A makóiak a jelenleg is listavezető Nagykanizsa otthonában kezdtek egy 10–2-es vereséggel, majd a második helyen álló DVTK ellen maradtak alul 7–5-re. Eddigi egyetlen hazai meccsük a Kőbánya SC ellen volt, ez is 7–5-ös vereséggel zárult, míg decemberben, Zalaegerszegen ugyanilyen különbséggel győztek, megszerezve első sikerüket.



A játékosok közül még hatan veretlenek: Mihók Olivér (képünkön), Csonka Balázs és Farkas Tibor mind a négy meccsén remizett, a szerb Alekszandar Kovacsevics kétszer, Grünberg Mihai egyszer játszott döntetlent. A szerb Novak Csabarkapa egyszer ült asztalhoz, azt az összecsapását meg is nyerte, míg Szalai Kornél négy találkozón 2,5 pontot szerzett egy siker és három remi formájában.



A bajnokság január 29-én hazai környezetben folytatódik a makóiak számára, akkor a Dunaharaszti MTK vendégszerepel a Szent János téren.



A bajnokság állása: 1. Nagykanizsa 38, 2. DVTK 28,5, 3. Paks 27,5, 4. Pénzügyőr SE 24, 5. HASE-Lila Futó 22, 6. Haladás 21,5, 7. Dunaharaszti MTK 21, 8. Zalaegerszeg 19,5, 9. Kőbánya SC és Duocor-Makói SVSE 19 ponttal.



A további program, 5. forduló, január 29.: Makó–Dunaharaszti MTK, 6. forduló, február 12.: Pénzügyőr SE–Makó, 7. forduló, március 12.: Makó– HASE-Lila Futó, 8. forduló, április 8.: Paks–Makó, 9. forduló, április 9.: Makó–Haladás.