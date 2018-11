Megviseli ez az időszak: December közepétől segíthet újra a Szedeáknak Juhos Levente

Eltökélt. Juhos mindent elkövet a visszatérésért. Fotó: Karnok Csaba

– Az első négy meccset is fájdalmakkal játszottam, ez azonban már a játékom minőségére is rányomta a bélyegét, így muszáj volt valamit lépni – kezdte a Naturtex-SZTE-Szedeák játékosa, Juhos Levente, aki begyulladt Achilles-ina miatt az elmúlt hetekben nem tudott pályára lépni. – Ekkor kerestem fel Majzik Ernő főorvost, akitől egy gyulladáscsökkentő injekciót kaptam. Végzem a rehabilitációt, amit tudok, megteszek a visszatérés érdekében, hiszen lassan egy éve nem tudok százszázalékos állapotban játszani, ez a szituációszámomra a legfrusztrálóbb – tette hozzá a Szedeák csapatkapitánya.Juhos Levente helyzetét az sem könnyíti meg, hogy az elmúlt időszakban újból behívót kapott a válogatottba, ahol jól is ment a játék számára, most viszont a nemzeti csapathoz sem csatlakozhat, ráadásul csapatkapitányként kívülről kell néznie a társakat. – Sajnos ez a hullámvasút jellemző az életemre, elérek valamit kemény munkával, utána viszont jön egy változás, ami visszavet. Nagyon rossz, hogy nem lehetek ott a srácokkal a pályán, bíztam abban, hogy ezt nem kell többet megélnem a tavalyi szezont követően. Meg kell dolgoznom a sikerért, de ez csak pluszmotivációt ad – fogalmazott a szegediek nyolcasa, aki egyre több munkát végezhet, de a visszatérés még várat magára. – A következő hazai találkozón szeretnék már pályán lenni. Addig egy újabb alapozáson kell végigmennem, tavaly kicsit többet vállaltam a bokaműtétem utáni meccseken, így oda kell figyelnem. Reményeim szerint ez a három hét felvisz egy olyan szintre, ahol már nem kell izgulnom a túlpörgéstől – mondta az erőcsatár, aki így – ha minden jól megy – a négymeccses idegenbeli szériát követően, a Jászberény elleni, december 15-én, az újszegedi sportcsarnokban esedékes meccsen segíthet újra a Naturtex-SZTE-Szedeáknak, így a klub a saját közönsége mellett csapatkapitányát is visszanyerheti decemberre.