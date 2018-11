Megvolt az esélye a Naturtexnek Pécsen

Továbbra is kénytelen volt nélkülözni csapatkapitányát a Naturtex-SZTE-Szedeák. A csütörtök esti pécsi bajnoki kezdetekor azonban úgy tűnt, Juhos Levente hiányát elbírja a szegedi együttes, azonban a második negyed elején a hazaiak tíz pont körülire tudták tornázni a különbséget. A pécsiek két légiósa, Veljko Budimir és Kameron Taylor pazarul játszott, ők jelentették a különbséget, miközben Darrell Davisnek már hamar faultproblémákkal kellett szembenéznie. Mindkét negyed végén jött egy-egy demoralizáló tripla a hazaiaktól, így a szünetre kilencpontos hátrányba került a Szedeák. A túloldalon az egykori szegedi kapitány, Andrija Csirics semlegesítése jól sikerült, Csiró már a meccs előtt is kedvesen üdvözölte a korábbi csapattársakat és a helyszínen szurkoló szegedi drukkereket.



A folytatásban azonban ismét érkezett a kanadai Tyrell Green, tripláival zárkózott a Naturtex, és újra nyílttá vált a meccs. Öt perccel a vége előtt csupán három pont volt a pécsi előny, 75–72-nél, Csirke Ferenc időkérése után azonban jöttek a hibák, az eladott labdák, amivel a PVSK élni is tudott, ráadásul az ezen az estén is igazi vezérként játszó Nenad Sulovics kipontozódott az utolsó percekre, így ebből a helyzetből már nem tudott felállni a Szedeák. Ezúttal hiába adott el ellenfeléhez mérten jóval kevesebb labdát a Naturtex, ez nem bizonyult elégnek ahhoz, hogy bravúrgyőzelmet arassanak a szegediek. Greentől ugyan jöttek a triplák, viszont a harminc ráemelt hármas közül mindössze nyolc landolt a gyűrűben, hiába voltak meg a tiszta dobóhelyzetek, ezekkel most nem tudtak élni Marko Bolticsék.



Andjelko Mandics: – Jól kezdtünk a mérkőzésen, amit kértem a játékosaimtól, azt be is tartották, hiszen nem látszódott rajtunk, hogy egy súlyos vereség után érkeztünk a listavezetőhöz. A triplaszázalék volt a döntő különbség, és a végén hoztunk pár rossz döntést. Nagyon sajnálom, hogy ezt a meccset nem húztuk be, mert megvolt rá az esélyünk.



Pécs–Naturtex-SZTE-Szedeák 85–76 (21–20, 25–17, 22–24, 17–15)

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 7. forduló. Pécs, Lauber Dezső Sportcsarnok, 1500 néző. Vezette: Cziffra, Minár, Györfy.

Pécs: Pongó 9, TAYLOR 16/3, Csirics 7/3, BUDIMIR 25/3, KESAR 17/9. Csere: Antóni 2, Horti 2, Simon 7/3. Vezetőedző: Csirke Ferenc.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Boltics 10, Wirth 9/3, Davis 18/6, Green 17/12, SULOVICS 13. Csere: Vágvölgyi 9/3, Kerpel-Fronius, Révész. Vezetőedző: Andjelko Mandics.

Kipontozódott: Sulovics (37.)



(Fotó: pvsk-panthers.hu)