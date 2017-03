Megyeegy: egy gól esett Bordányban

A forduló száma

7



Az Algyő támadója, Hatvani József 90 perc alatt hétszer volt eredményes a Szőreg vendégeként, ráadásul csapata utolsó hat gólját ő szerezte az 53. és a 82. perc között.

Foliaplast-Bordány–Makó 0–1 (0–0)

Bordány, 250 néző. Vezette: Kovács Attila – jól (Kádár-Németh, Fodor).

Bordány: Szűcs M. 7 – Fodor 7, Retek 7, Nagy Torma 7, Sólya 7, Kothencz 7, Kis 7 (Szabó –), Német 7, K. Tóth 7, Kovács 7, Gajdacsi 7. Edző: Hódi Mihály.

Makó: Garamvölgyi 7 – Sirokmán 8, Kalász 7, Palotás 6 (Hacker B. –), Vajna 6, Bánóczki 6, Szil 6, Rakonczai 6, Tóth 6, Gémes 5 (Horváth –), Széll 6 (Bartucz –). Edző: Méhes Tibor.

Gólszerző: Sirokmán (53.).

Hódi Mihály: – Az első félidőben fölé nőttünk a bajnokságra törő Makónak, helyzetben, akarásban és küzdésben is. A másodikban egy pillanatnyi rövidzárlat után szögletből kaptunk egy talált gólt, ami el is döntötte a három pont sorsát.

Méhes Tibor: – Megdolgoztunk a sikerért, de meg is érdemeltük.

SZVSE 2 (0)

Ásotthalom 3 (3)

Szeged, SZVSE-pálya, 100 néző. Vezette: Tihanyi Gábor – jól (Dobai, Bartucz).

SZVSE: Molnár 3,5 – Tanács 3,5 (Baka –), Mácsai 3,5 (Rózsa –), Faragó 3,5 (Teimel 4,5), Nagypál 3,5, Csamangó 4,5, Molnár 4, Sane 3,5, Füleki 3,5 (Mityók 4), Csanádi 4, Kelemen 3,5 (Nagy –). Edző: Bodó Attila.

Ásotthalom: Vasas 6 – Vastag 7, Hatvani 6, Szabadi 6, Szabó T. 7, Baji 7, Mészáros 6 (Kazi –), Balogh 6, Mihalkó 7 (Hauk –), Grósz 6, Varga 6. Edző: Kószó László.

Gólszerzők: Baji (4.), Mihalkó (13.), Hatvani (30.), ill. Teimel (80.), Vasas (85. – öngól).

Bodó Attila: – Első félidei gyámoltalan játékunk megpecsételte a sorsunkat. Hiába kezdtünk el focizni a második játékrészben, már csak a kozmetikázásra volt elegendő.

Kószó László: – A mérkőzés végét nagyon nehézzé tettük, a 85. percben pedig kis híján kaszát nyeltem, amikor megtréfálta a talaj a kapusunkat.

Csongrád-Turbó 3 (3)

Kiskundorozsma 1 (1)

Csongrád, 300 néző. Vezette: Vörös Gábor – jól (Minda, Molnár).

Csongrád-Turbó: Bíró 7,5 –Mészáros 6, Huszka 6, Szabó 6 (Koncz –), Bodor 6,5, Nagy A. 6, (Maszlag 5), Budai 6, Juhász 6,5, Bálint 6 (Fodor 6), Borda 7, Nagy Á. 6. Edző: Szűcs Róbert.

Kiskundorozsma: Udvari 7 –Kiss 7 (Fekete –), Molnár 7, Marjanucz 7, Farkas 7, Szecskó 7, Makai 7, Ottlik 7, Takács 7, Szőke 7, Géczi 7. Edző: Fazekas István.

Gólszerzők: Borda (13.), Bíró (26. –11-esből), Juhász (45.), ill. Szőke (9.).

Szűcs Róbert: – Jól tartották magukat Fazekas mester tanítványai, a győzelmünk azonban nem forgott veszélyben.

Fazekas István: – Az eredménytől eltekintve gratulálok a srácoknak, ez a hozzáállás kell ahhoz, hogy előre tudjunk lépni.

UTC 4 (3)

Szentesi Kinizsi 1 (1)

Szeged, Kertész utca, 100 néző. Vezette: Barta Norbert István – jól (Bán, Hideg).

UTC: Nagy G. 8 – Szántó 8, Gulyás 7, Péczely 7, Pióker 7 (Csonka –), Valach 10 (Szántó –), Hevesi 8, Nagy Á. 8, Balogh 7,5, Laczkó 8, Koncz P. 8. Edző: Pálfy Zoltán.

Szentesi Kinizsi: Kotvics-Varga 4 – Németh 4 (Szeles 4), Prozlik 4 (Paczali 4), Kovács 4, Lekrinszki 4 (Légrádi–), Kiss–Kása 4, Lőrincz 4 (Lázár –), Vincze 4, Bagi 4 (Pölös –), Bartucz 5, Juhász 4. Edző: Némethy László.

Gólszerzők: Valach (23., 27., 30., 62.), ill. Bartucz (35.).

Pálfy Zoltán: – Eddigi ellenfeleink sokkal jobban megérzik a távozóikat, mint mi.

Némethy László: – Nagyon gyengén játszottunk. A második félidőben többet támadtunk, de sajnos átütő erő nélkül. Gratulálok az UTC-nek!

Sándorfalva 5 (2)

FK 1899 Szeged 0 (0)

Sándorfalva, 30 néző. Vezette: Kócsó Tibor – jól (Szöllősi, Bozóki).

Sándorfalva: Szökő 7 – Bilics 7 (Vidéki –), Lőrinc 8, Molnár D. 8, Tóth A. 7, Szabó T. 7, Visnyei 8, Garamvölgyi D. 7 (Törköly 7), Péter 8 (Varga D. –), Márki 8, Nagy E. 7 (Varga V. 7). Edző: Tóth János.

FK 1899 Szeged: Győri 4 – Zsilák 4 (Hegyesi 4), Dóra T. 4, Zsilák M. 4, Csuka 4 (Rangos 4), Barta 4–2=2, Dóra J. 4 (Lengyel 4), Ares 4, Prontvai 4, Szalai N. 4 (Kovács G. –), Benkő 4. Edző: Hüvös Gábor.

Gólszerzők: Visnyei (8.), Péter (37.), Lőrinc (54.), Márki (59.), Molnár D. (85.).

Kiállítva: Barta (59.).

Tóth János: – Ezúttal nemcsak a játék, hanem az eredmény is jeles volt.

Hüvös Gábor: – Gratulálok a Sándorfalvának, ilyen különbséggel is megérdemelten nyertek.

Szőreg 0 (0)

Algyő 11 (4)

Szőreg, 100 néző. Vezette: Hideg Bence – közepesen (Kőhalmi, Csöngető).

Szőreg: Kovács Á. 4,5 – Jáksó 0 (Bartos 4), Csikós 4, Ali 4,5, Bányai 4 (Nagy A. 4), Bosnyák M. 4,5, Szarvas 4,5 (Maslac 4), Farkas P. 4 (Mityók 4), Bujáki 4, Pióker T. 4, Néma 4. Edző: Pikó László.

Algyő: Tombácz 0 – Pénzváltó 6,5, Szélpál A. 6,5, Lovas 7,5 (Tóth M. –), Hatvani J. 10, Csányi 6, Gonda 6

(Bella –), Kalapács 7, Sebők 7, Kovács M. 6 (Daróczi –), Lajkó 6,5 (Farkas Sz. –). Edző: Takács Zoltán.

Gólszerzők: Hatvani J. (35., 53., 65., 69., 79., 80., 82.), Lovas (13., 14.), Sebők (39.), Kalapács (49.).

Pikó László: – Csapat és játék nélkül nem lehet nyerni.

Takács Zoltán: – Úgy néz ki, egy héttel később kezdtük el a bajnokságot. Hatvani Józsinak külön gratulálok, ha valaki egy mérkőzésen hét gólt szerez, az maximális elismerést érdemel.

HFC II. 6 (2)

Kistelek 0 (0)

Hódmezővásárhely, 50 néző.

Vezette: Kocsondi Bálint – kiválóan (Sechna, Kepka).

HFC II.: Szatmári 0 (Kovács A.) – Varga R. 7 (Fekete), Német Á. 7, Brizik-Bodrogi I. 7, Vaits 7,5 (Gyürki), Gyuris 7, Antal K. 7, Bartyik R. 7, Kökény 8, Marton Sz. 6, Darida 8. Edző: Vinnai István.

Kistelek: Ábrahám 3 – Oláh L. 3, Szabó L. 3, Bárkányi 3, Tóth K. 3, Antal R. 3, Bosánszki M. 3, Dargó 3, Bertók 3, Sisák 3, Drogba 3. Edző: Antal Róbert.

Gólszerzők: Darida (45., 84.), Brizik-Bodrogi I. (35.), Vaits (67.), Bartyik R. (76.), Dudás (90.).

Vinnai István: – Gratulálok a csapatnak a nagy különbségű győzelemhez. Szerencsére a helyzeteink jó részét értékesítettük.

Antal Róbert: – Az ellenfél minden hibánkat kíméletlenül kihasználta, ennél csak jobb jöhet. Gratulálok a Vásárhelynek.

A bajnokság állása

1. Csongrád 16 14 1 1 48 – 9 43

2. Makó 16 12 1 3 44 – 11 37

3. Ásotthalom 16 11 2 3 38 – 12 35

4. Tiszasziget 15 10 1 4 34 – 14 31

5. Algyő 16 9 2 5 43 – 16 29

6. HFC II. 16 7 4 5 35 – 20 25

7. Bordány 16 7 3 6 27 – 26 24

8. FK 1899 Szeged 16 7 2 7 26 – 34 23

9. Szentesi Kinizsi 16 5 6 5 36 – 30 21

10. Sándorfalva 16 5 3 8 35 – 30 18

11. Kiskundorozsma 16 4 4 8 22 – 31 16

12. UTC 16 4 2 10 21 – 41 14

13. SZVSE 15 4 0 11 19 – 30 12

14. Kistelek 16 3 3 10 21 – 38 12

15. Szőreg 16 0 0 16 10 – 117 0

Tucat HFC-gól



Ifjúságiak, A csoport, 17. forduló: HFC–Kistelek 12–1, gólszerzők: Bürgés (3), Kandó Zs. (3), Ambruzs (2), Hegedűs (2), Masa, Pálinkó, ill. Szabó G. Csongrád–Kiskundorozsma 4–3, gsz.: Horváth K. (3), Mácsai, ill. Balogh N. (2), Benkocs. UTC–Szentes 0–4, gsz.: Kanyó (2), Fodor, Péter. Tiszasziget–Deszk 9–0, gsz.: Rutai (6), Berta, Végh, Deák. Csengele–Ásotthalom 5–0, gsz.: Nagy D. (2), Muhel (2), Dorogi. Sándorfalva–FK Szeged 1–13, gsz.: Palócz, ill. Urbán (4), Harasztos (2), Katona (2), Murka (2), Varga Z. (2), Balog. Mindszent–Algyő 5–5.



Ifjúságiak, A csoport

1. HFC 16 16 0 0 130 – 18 48

2. Algyő 16 12 1 3 69 – 30 37

3. Szentesi Kinizsi 16 10 3 3 54 – 21 33

4. FK 1899 Szeged 16 10 2 4 63 – 13 32

5. Csengele 16 8 1 7 35 – 25 25

6. Csongrád 16 7 3 6 41 – 35 24

7. UTC 16 7 2 7 44 – 28 23

8. Kiskundorozsma 16 7 2 7 48 – 41 23

9. Tiszasziget 16 7 1 8 43 – 56 22

10. Mindszent 16 6 2 8 40 – 57 20

11. Deszk 16 5 2 9 29 – 70 17

12. Üllés 15 5 1 9 23 – 78 16

13. Ásotthalom 16 2 4 10 23 – 54 10

14. Kistelek 15 2 1 12 16 – 77 7

15. Sándorfalva 16 1 3 12 34 – 89 6

Az első félidőben fölényben játszott a hazai csapat, több helyzetet kialakított, de nem sikerült ezeket gólra váltani. A második játékrész elején egy szöglet után szerezte meg a vezetést a maros-parti gárda: Sirokmán fejelt a kapuba. Ekkor átvette az irányítást a Makó, azonban a hazai védelem Szűcs vezérletével állta a sarat. Nem sok hiányzott az egyenlítéshez, ami végül elmaradt.Tiszasziget.FK 1899 Szeged–SZVSE, szombat, 15: Kiskundorozsma–Bordány, Szentes– Szőreg, Algyő–Sándorfalva, Makó– HFC II., Tiszasziget–Csongrád,Kistelek–UTC.Ásotthalom.