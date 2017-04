Megyeegy: Egységes volt a Makó

A forduló száma: 8

Az SZVSE nyolc perc alatt szerzett három gólt, ezzel szinte el is döntötte a találkozót a Kiskundorozsma ellen, amely a hajrában tíz emberrel zárkózott fel négyról két gólra.

Gálázott a HFC

Ifjúságiak, A csoport, 23. forduló: Ásotthalom–Üllés 6–2, gsz.: Popovics (2), Klézli (2), Kókai, Császár, ill. Zádori. Algyő–Szentesi Kinizsi 3–4, gsz.: Táncos, Batancs, Molnár Sz., ill. Pölös (2), Fodor, Varga A. FK 1899 Szeged–Kistelek 7–0, gsz.: Katona (2), Harasztos, Balog, Csonka, Urbán, Murka. Deszk–HFC 0–14, gsz.: Kandó (4), Pap (3), Bürgés (3), Siber (2), Jankelic, Ambruzs. Mindszent–Csongrád 1–3, gsz.: Drenda, ill. Mácsai, Kiss I., Berkes. Sándorfalva–Tiszasziget 1–4, gsz.: Hűvös, ill. Csikós, Berta, Csiszár, Farkas M. Csengele– Kiskundorozsma 1–0.



A hétvégi program

24. forduló, szombat, 17 óra: Tiszasziget–SZVSE, Csongrád- Turbó–Sándorfalva, HFC II.–UTC, Makó–FK 1899 Szeged, Kiskundorozsma–Ásotthalom; vasárnap, 17 óra: Foliaplast-Bordány–Szőreg, Kistelek–Algyő. Szabadnapos: Szentes.

Ásotthalom, 100 néző.Szalai Szabolcs – jól (Kakuk, Bánáthy).Vasas 6 – Vastag 6, Hatvani 6 (Varga K. 6), Németh P. 6, Szabadi 6, Szabó T. 6 (Hauk –), Baji 6, Mészáros Z. 6, Balogh Á. 6 (Vékes –), Mihalkó 6 (Puhalák –), Grósz 6.Kószó László.Garamvölgyi Cs. 10 – Sirokmán 8, Tóth T. 8 (Vajna –), Bánóczki 8 (Horváth K. –), Szil 8, Rakonczai 8, Hacker B. 8, Palotás 8, Gémes 8 (Bartucz –), Széll K. 8, Varga R. 8.Méhes Tibor.Mészáros Z. (42., 11-esből), ill. Szél (31.), Sirokmán (48.).– Nagyon küzdelmes mérkőzésen a helyzeteit jobban kihasználó együttes nyert.– A szezon legjobb meccsét játszotta a két csapat, ilyen egységesnek még nem láttam a sajátjaimat. Gratulálok a fiúknak.A vendégek vezetését még büntetőből kiegyenlítette a hazai csapat, ám a második félidő elején szerzett újabb Maros-parti gól után már nem sikerült az újabb találat megszerzése. Pedig akadt rá bőven lehetősége az Ásotthalomnak, hiszen Baji a kapufát találta el, míg a mezőny legjobbja, a makói kapus, Garamvölgyi a meccs hajrájában óriásit védett.Algyő, 150 néző.Benedeczki Tibor – gyengén (Horváth, Benedeczki Z.).Tombácz 6 – Pénzváltó 5 (Hatvani –), Szélpál 6, Kalapács 6, Csányi 6, Bella 6, Lovas 6 (Kovács L. –), Daróczi 6, Lajkó 6, Tóth M. 7 (Farkas –), Sebők 6.Takács Zoltán.Kotvics-Varga 6 – Kiss-Kása 6, Juhász 6, Vincze 6, Légrádi 6, Bagi 6 (Szeles –), Arató 6 (Paczali –), Lekrinszki 6, Lőrincz 6, Bartucz 6, Kovács 6.Némethy László.Tóth M. (13.).– Játékosaim nagyon megdolgoztak ezért a három pontért. Igaz, hogy sok helyzetünkből csak egyet használtunk ki, de a győzelem megszerzése volt ma a legfontosabb.– Csak gratulálni tudok fiatal csapatomnak. A jövőre nézve ez a mérkőzés számunkra győzelemmel ér fel. További sok sikert kívánok az Algyő csapatának!Szeged, Kertész utca, 100 néző.Bán Imre – közepesen (Csöngető, Szűcs I.).Nagy G. 8 – Szántó D. 8, Gulyás 8, Péczely 8, Pióker Ti. 8, Zsibrita 8,Valach 8, Hevesi 8, Nagy Á. 8 (Csonka –), Balogh D. 8, Koncz P. 8.Pálfy Zoltán.Szűcs M. 8 – Sólya 0 (Belaidi 5), Gajdacsi 6, Szabó Zs. 7,K. Tóth 6, Kis L. 7, Retek 7, Malatinszki 6, Kothencz L. 6 (Veres –), NagyTorma 7, Kovács S. 7.Hódi Mihály.Valach (31., 39.), ill. Nagy Torma (10., 82.), Kovács S. (50.).– Két kapufa, egy kimaradt büntető, számos kihagyott ziccer – gólkülönbség-javítás helyett vereség lett a vége.– Szeretném megköszönni a sok bordányi szurkoló biztatását. A kapusunknak és az UTC-nek köszönjük a három pontot.Szeged, Felső Tisza-parti stadion, 100 néző.Csöngető Endre – jól (Kádár N., Bán B.).Győri 5 – Imre 5,Dóra J. 5, Zsilák M. 5, Csuka 5 (Hegyesi –), Lajkó 5 (Hodák –), Barta 5, Ares 5, Répási 5, Urbán 5 (Rangos 5),Prontvai 5.Hüvös Gábor.Ábrahám 7 – Ungi 6,5, Drogba 6 (Oláh –), Dargó 6, Szabó L. 6, Bárkányi 6,5, Tóth K. 6, Tóth T. 6 (Sisák –), Antal Ri. 6,5, Koncz R. 6, Bertók 6.Antal Róbert.Dóra J. (35.), ill. Bertók (11.).: – Új erőket is mozgósítottunk a győzelem érdekében, de nem sikerült nyernünk. Igazságos döntetlen született.– Egyszer csak sikerül átlépnünk az árnyékunkat, és idegenben is nyerni tudunk. Ma is volt erre lehetőségünk, de nem éltünk vele.Szőreg, 70 néző.Soós István – gyengén (Bánáthy, Bereczki).Bali 6,5 – Jáksó 5, Tóth T. 5 (Szarvas 5), Bosnyák 5,5, Ali 6, Maslac 5 (Orvos –), Mityók T. 5, Horváth-Harmat 5,5, Néma 6, Bartos 6, Pióker Ta. 4.Pikó László.Bíró 7 – Bodor 7, Mészáros M. 7 (Juhász S. 7), Huszka 7, Szabó M. 7 (Bálint A. 7), Fodor 7, Bakos 7, Budai 7, Borda 7 (Nagy A. 7), Nagy Á. 8, Rácz D. 7 (Maszlag 7).Szűcs Róbert.Bartos (69.), Ali (85.), ill. Rácz D. (7.), Nagy Á. (11., 70., 72.), Mészáros M. (26.), Borda (32.), Szabó M. (41.), Fodor (80.).– Támadásvezetésben talán fejlődtünk, de védekezésben... A többiről ne is beszéljünk.– Szimpatikusan, becsületesen küzdött az ellenfél, de most ennyivel jobbak voltunk.Szeged, SZVSE-pálya, 100 néző.Kócsó Tibor – közepesen (Szöllősi, Szeri).Pluhár 7 – Füleki 6,5, Németh Z. 6,5, Molnár Zs. 7, Csamangó 7 (Mácsai 6), Nagy B. 6,5 (Faragó 6), Csanádi 7,5 (Dávid –), Nagypál 6,5, Mityók G. 7 (Sane 6), Kelemen 7 (Rózsa D. –), Teimel 7.Bodó Attila.Udvari 6 – Mészáros A. 7, Kiss A. 7, Molnár K. 7, Marjanucz 7, Szecskó 7, Ottlik M. 7, Takács A. 0 (Makai 4–2=2), Szőke 9, Rózsa Cs. (Fekete 6), Géczi 6.id. Ottlik Sándor.Molnár Zs. (3.), Kelemen (5.), Mityók G. (8.), Csanádi (55.), ill. Szőke (76.), Géczi (89.).Makai (61.).– Álomszerű kezdés volt, hiszen nyolc perc alatt három szép gólt szereztünk. A mérkőzés további részében a játékunk nem mindig volt tökéletes, de örülnünk kell a fontos három pontnak.– A diagnózis megvan, a kórt sajnos már csak jövőre tudjuk gyógyítani. Ezt a szezont pedig túl kell élnünk.Sándorfalva, 50 néző.Kovács Attila – jól (Kiss R., Samu).Tóth S. 5 – Bilics 5, Nagy E. 6, Lőrinc 5, Tóth A. 5, Varga V. 5 (Virág 5), Törköly 5 (Varga D. –), Szabó T. 5, Visnyei 5 (Kálmán –), Péter 5, Márki 5.Tóth János.Weszelovszky 7 – Papp Á. 6,5, Mucsi 6,5, Réczi 6,5, Drágity 6(Szécsi –), Bernát 7 (Rutai –),Deák 7 (Zámbori –), Bálint D. 7, Kasza 6,5 (Juhász –), Farkas F. 7,Kántor 7 (Fődi –).Bernát Péter.Bernát (38.), Deák (40.).– Gratulálok a Tiszaszigetnek a győzelméhez.– Jó elsőfélidőt produkáltunk, amelyneka végén két gólt is szereztünk. A második játékrész taktikusabb volt, ígyrendkívül fontos három ponttal gazdagodtunk.1. Makó 22 18 1 3 63 – 14 552. Csongrád 21 17 2 2 70 – 20 533. Tiszasziget 21 14 2 5 51 – 24 444. Ásotthalom 21 12 5 4 47 – 20 415. Algyő 21 11 5 5 48 – 18 386. Bordány 21 10 3 8 38 – 37 337. HFC II. 21 9 5 7 45 – 31 328. FK 1899 Szeged 21 8 4 9 31 – 42 289. SZVSE 21 8 1 12 35 – 39 2510. Szentesi Kinizsi 22 6 7 9 43 – 40 2511. Sándorfalva 22 6 5 11 40 – 41 2312. K.-dorozsma 22 4 6 12 27 – 41 1813. Kistelek 22 4 6 12 28 – 48 1814. UTC 22 5 2 15 26 – 57 1715. Szőreg 22 2 0 20 17 – 137 61. HFC 21 20 1 0 175 – 20 612. Szentesi Kinizsi 22 16 3 3 76 – 27 513. Algyő 21 16 1 4 93 – 35 494. FK 1899 Szeged 22 14 2 6 89 – 17 445. Csongrád 22 12 3 7 56 – 50 396. Csengele 23 10 1 12 42 – 44 317. K.-dorozsma 21 9 2 10 61 – 51 298. Mindszent 22 8 4 10 51 – 71 289. Tiszasziget 21 8 3 10 51 – 66 2710. UTC 20 8 2 10 49 – 37 2611. Deszk 20 6 2 12 36 – 99 2012. Üllés 20 6 2 12 34 – 108 2013. Kistelek 21 4 1 16 23 – 94 1314. Ásotthalom 22 3 4 15 33 – 74 1315. Sándorfalva 22 3 3 16 45 – 121 12