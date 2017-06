Megyeegy: Elégnek tűnik a Makó előnye

Makó–Nagykanizsa 4–1 (2–0)

Labdarúgó-osztályozó az NB III-ért, 1. mérkőzés. Makó, 500 néző. Vezette: Csonka Bence – közepesen (Csatári Tibor, Flinta Zoltán).

Makó: Garamvölgyi 7 – Rakonczai 7, Sirokmán 7, Hacker B. 9, Szil 7 – Varga R. 8 – Tóth T. 7, Palotás 6 (Vajna –, 65.), Bánóczki 7, Széll 8 – Gémes 7. Edző: Méhes Tibor.

Nagykanizsa: Szabó Á. – Csáki, Rácz Sz. (Kiss J., 77.), Kulcsár R. (Nagy G., 64.), Szalai, Papp T., Gerencsér, Péntek, Zsirai P., Boros (Zsirai A., 82.), Kulcsár O. Edző: Gombos Zsolt.

Gólszerzők: Hacker B. (22., 68.), Tóth T. (44.), Vajna (78.), ill. Nagy G. (70., 11-esből).

Sárga lap: Tóth T. (24.), Széll (40.), ill. Gerencsér (42.).



Vastapssal zárult a labdarúgó NB III-ért rendezendő Makó–Nagykanizsa párharc első összecsapása. A hazai drukkerek a 4–1-es siker után fejezték ki így tetszésüket a kiválóan játszó, a lehetőségeit szinte maradéktalanul kihasználó kedvencek győzelme után.



Volt is ok az örömre, mert a Makó komoly riválissal szemben szerzett háromgólos előnyt. A zalai megyei bajnok már pénteken megérkezett Makóra, majd tartott egy átmozgató edzést, amelyen látszott: kiváló csapatról van szó.



Ezt az első negyedóra is alátámasztotta, a Makó meglepődött, hogy a vendégek letámadással kezdték az összecsapást. Aztán azonban jött a szünet előtt két hazai gól, a második félidőben újabb kettő, közte pedig egy könnyen befújt 11-es.



Meglehet, a Nagykanizsa játékosai azt érzik, ők futballoztak, ám a labdarúgást gólra játsszák, és abból a Makó hárommal többet szerzett. Az előny tehát megnyugtató, akár elég is lehet, de hátradőlni nem szabad.



Méhes Tibor: – A koncentrációnk rendben volt, minden gólt fontos pillanatokban szereztünk. Nem vártam ennyit a nagykanizsai csapattól, a videón látottakhoz képest dinamikusabbak voltak. Az előnynek elégnek kellene lenni, de aki azt hiszi, már NB III-asok vagyunk, téved. Észnél kell lennünk, mert még hátravan a visszavágó. Az előny megnyugtató, büszke vagyok a fiúkra.



További eredmények:

Tiszakécske–Balassagyarmat 1–0, Balatonlelle–Iváncsa 1–5, Körmend–Debreceni EAC 0–1.



Meccskomment Hacker Bence, a Makó játékosa

– A derekam fájt, még a Kiskundorozsma ellen csípődött be, ezért nem is játszottam a Tiszasziget ellen, az osztályozóra viszont összeszedtem magam.



Az első tizenöt perc a nagykanizsai csapaté volt, és kiderült róluk, hogy jó együttes. Ránk nézve hízelgő ez a 4–1, mert szinte minden adódó lehetőségünket gólra váltottuk.



Bízom benne, hogy elég lesz az előny, de nagyon nehéz visszavágó előtt állunk. A csapatvédekezés rendben van, jól zárunk vissza, és ha egy gólt szereznénk, az elég lehet.



A szögleteket gyakoroljuk, Széll és Bánóczki jól lövi azokat középre, most pedig nagyon ráéreztünk Tóth Timóval, hogy hova is kell érkeznünk.



Hazai gólok. A makói labdarúgók négyszer örülhettek a Nagykanizsa elleni osztályozó első meccsén. Fotó: Török János