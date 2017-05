Megyeegy: Emberelőnyben nyert a Szőreg a HFC II. ellen.

Legutóbbi nyolc bajnokiját megnyerte a Makó, így Méhes Tibor csapata továbbra is vezeti a megyei I. osztály tabelláját az egy meccsel kevesebbet játszó Csongrád előtt.

Kétszer 1–6

Ifjúságiak, A csoport, 25. forduló: Csengele–Csongrád-Turbó 2–3, gsz.: Muhel, Kónya, ill. Berkes, Mácsai, Kiss I. Ásotthalom–Tiszasziget 1–2, gsz.: Mustafa, ill. Csikós, Varga K. FK 1899 Szeged– Kiskundorozsma 2–0, gsz.: Balog, Murka. Deszk–UTC 1–6, gsz.: Orosz, ill. Glumac (2), Nagy G., Koncz, Bozsogi, Pusztai. Mindszent–HFC 1–6, gsz.: Szabó M., ill. Kandó Zs. (3), Hegedűs (2), Gyüre. Szentesi Kinizsi–Kistelek 8–1, gsz.: Prozlik (2), Rácz R. (2), Köteles, Púj, Fodor, Lázár, ill. Szabó G. Az Algyő–Üllés meccs elmaradt (3–0). Szabadnapos: Sándorfalva.

A hétvégi program 26. forduló, szombat, 17: HFC II.–Sándorfalva, UTC–Szőreg, Makó–Szentesi Kinizsi, Kiskundorozsma–Algyő, Tiszasziget–FK 1899 Szeged, Csongrád-Turbó– Ásotthalom; vasárnap, 17:

Foliaplast-Bordány–SZVSE. Szabadnapos: Kistelek.

Szőreg, 70 néző.Soós István – közepesen (Bánáthy, Kádár N.).Bali 5,5 – Ali 5,5, Szarvas 6, Mityók T. 5,5, Bosnyák 5,5 (Néma 6,5), Csikós 5,5, Pióker Ta. 5,5, Horváth-Harmat 6, Bányai 6, Maslac 6 (Nagy A. –), Bartos 5,5.Pikó László.Kovács A. 4 – Gyuris 4, Bábi 4, Német Á. 4, Szatmári 4, Bartyik R. 4, Babolek 4, Mohácsi 4, Brizik-Bodrogi I. 4, Varga R. 4., Darida 0.Vinnai István.Bartos (26.), Maslac (41.), Mityók T. (74.), Néma (82.), ill. Babolek (5.), Varga R. (24.), Bartyik R. (63.).– Kiszenvedett győzelem volt. Gratulálok a szinte végig tíz emberrel küzdő Hódmezővásárhelynek.– Gratulálok a Szőregnek.A labdarúgó megyei I. osztály 25. fordulójának meglepetését a Szőreg szerezte. A tabella utolsó helyén szerénykedő együttes 0–2-ről fordított a középmezőnyhöz tartozó HFC II. ellen – igaz, a vendégek az első félidő felétől tíz emberrel maradtak. Egyrészt Darida megsérült, másrészt eleve csere nélkül érkeztek a találkozóra. A vásárhelyiek azonos létszámban még magabiztosak voltak, ám jött két hazai gól, majd ezután is sikerült előnybe kerülnie a Vásárhelynek, de az utolsó negyedórában fordított a hazai alakulat.Algyő, 150 néző.Bartucz Tamás – közepesen (Szöllősi, Samu).Tombácz 6 – Pénzváltó 5, Szélpál 6, Kalapács 6, Csányi 6,5, Daróczi 5 (Lovas –), Sebők 5, Bella 5 (Tóth M. –), Kovács M. 6, Lajkó 6, Hatvani J. 5 (Farkas –).Takács Zoltán.Garamvölgyi 5 – Sirokmán 6, Tóth T. 7 (Horváth K. –), Vajna 4 (Palotás 5), Bánóczki 6, Szil 6, Rakonczai 6, Hacker B. 7, Gémes 6, Széll K. 7, Varga R. 5 (Solymosi –).Méhes Tibor.Lovas (74.), ill. Tóth T. (50.), Hacker B. (66.).– A vereség ellenére ma dicséret illeti a csapatomat. Továbbra is több sérült játékosomat is nélkülözve teljesen egyenrangú partnerei voltunk a listavezetőnek. A döntetlenre mindenképpen rászolgáltunk volna.– A térdműtéten átesett Kalász Zoltánért hajtottunk, és remélem, hozzájárultunk a minél előbbi felépüléséhez.Szeged, SZVSE-pálya, 100 néző.Fekete Zoltán – gyengén (Halma, Zacsok).Pluhár 7,5 – Csamangó T. 6,5, Sane 6, Tanács R. 5,5, Molnár Zs. 6,5, Németh Z. 6, Nagypál 6, Nagy B. 6,5 (Füleki –), Csanádi 6,5, Mityók G. 6 (Bozsó –), Teimel 7.Bodó Attila.Bíró 7 – Fodor B. 7, Mészáros M. 7, Huszka 7, Szabó M. 7, Nagy A. 7 (Hortobágyi –), Maszlag 7 (Koncz E. –), Budai 7 (Bálint A. –), Juhász S. 7, Borda 7, Rácz D. 7 (Bánfi –).Szűcs Róbert.Molnár Zs. (78.), ill. Maszlag (32.), Rácz D. (72.), Borda (83.).– Gratulálok a Csongrádnak, amely határozottabb volt a saját és a mi kapunk előtt.– Közepes játékkal három pontot szereztünk idegenben egy küzdő ellenféllel szemben.Szeged, Felső Tisza-parti stadion, 100 néző.Kádár Németh Zoltán – kitűnően (Bánáthy, Bereczki).Győri 5 – Répási 5 (Dóra T. –), Turján 6, Prontvai 6, Zsilák M. 5, Csuka 5, Zsilák T. 5 (Rangos –), Imre 5 (Szélpál P. 7), Szalai 5, Dóra J. 5, Ares 5 (Katona –).Hüvös Gábor.Udvari 7 – Kiss A. 7, Ottlik S. 7, Mészáros A. 7, Géczi 7, Takács A. 7 (Kozma –), Szecskó 7, Marjanucz 7, Szabó A. 7 (Fekete –), Ottlik M. 8, Szőke 8.id. Ottlik Sándor.Szalai (50.), Dóra J. (76.),ill. Szőke (40.), Kiss A. (92.).– Egy félidőnyi előnyt adtunk a szimpatikus Dorozsmának. Ennek ellenére nyerhettünk volna, ha nem hisszük el, hogy a 90. percben vége a meccsnek.– U40-es csapatunk rászolgált az igazságos döntetlenre.Szentes, 100 néző.Szalai Szabolcs – gyengén (Orosz, Bereczki).Kotvics-Varga 5 – Kiss-Kása 5, Juhász Cs. 6, Vincze 5, Szeles 6, Lekrinszki 5, Légrádi 5, Arató 5, Paczali 4,5 (Bagi 5), Bartucz 5, Kovács N. 6.Némethy László.Ábrahám 5 – Oláh L. 5,5, Tóth T. 4, Koncz R. 5,5, Csurgó 6 (Keresztes 6), Antal Ri. 5,5,Bertók 5, Drogba 5, Dargó 5,5, Bárkányi 5,5, Polyák 6.Antal Róbert.Kovács N. (16.), Juhász Cs. (82.).– Nem játszottunk jól, viszont fontos, hogy három pontot tudtunk szerezni.– A mérkőzés hatvanötödik percében a Szentes egygólos vezetésénél még a hazai szurkolók szerint is szabályos gólt szereztünk.. Sok lúd még mindig disznót győz.Sándorfalva, 50 néző.Katona Balázs – közepesen (Simonyi, Patyi).Tóth S. 0 – Péter 8, Bilics 8 (Törköly 6), Lőrinc 8, Varga V. 7 (Vidéki –), Tóth A. 10 (Varga D. –), Szabó T. 9, Visnyei 8 (Kálmán –), Márki 9, Virág 9, Nagy E. 8.Tóth János.Szűcs M. 5 (Lippai –) – Nagy Torma 5, Fodor B. 4, Kothencz L. 4 (Takó –), Gajdacsi 5, Szabó Zs. 5 (Veres –), K. Tóth 5, Kis L. 4, Kovács S. 5 (Belaidi –), Retek 5, Malatinszki 5 (Kozma –).Hódi Mihály.Péter (21.), Varga V. (48.), Szabó T. (56.), Tóth A. (61., 65., 73.), Vidéki (86.).– Gratulálok a csapatnak, nagyszerű mérkőzés volt.– Osztálykülönbség volt a két csapat között, ez egy folyamat következménye, amit páran tudunk.Még van öt mérkőzésünk.Ásotthalom, 100 néző.Dobai János – jól (Kócsó, Bozóki).Vasas 6 – Vastag B. 6, Hatvani I. 6, Szabadi 6, Szabó T. 6 (Hauk –), Baji 6, Mészáros Z. 6, Király B. 6, Balogh Á. 6, Mihalkó M. 6, Varga K. 6.Kószó László.Weszelovszky 8 – Zámbori 8 (Juhász Á. –), Mucsi 8, Rutai 8 (Szécsi –), Réczi 8, Bernát 8,5 (Vörös –), Bálint D. 8, Kasza 8, Farkas F. 8, Kántor 8 (Drágity –).Bernát Péter.Bernát (12., 11-esből).– Nem találtuk a játékunkat a jól küzdő és játszó Tiszasziget ellen.– Jó játékvezetés mellett védekezésben és támadásban is extrát nyújtottunk, ennek következménye a masszív Ásotthalom otthonából elhozott három pont.1. Makó 24 20 1 3 69 – 15 612. Csongrád 23 19 2 2 76 – 21 593. Tiszasziget 23 16 2 5 54 – 24 504. Ásotthalom 23 13 5 5 48 – 21 445. Algyő 23 11 5 7 50 – 22 386. Bordány 23 11 3 9 41 – 46 367. HFC II. 23 9 5 9 49 – 37 328. FK 1899 Szeged 23 8 5 10 33 – 48 299. Szentesi Kinizsi 23 7 7 9 45 – 40 2810. Sándorfalva 24 7 5 12 47 – 44 2611. SZVSE 23 8 1 14 36 – 44 2512. Kistelek 24 5 6 13 30 – 51 2113. UTC 23 6 2 15 28 – 58 2014. Kiskundorozsma 24 4 7 13 29 – 44 1915. Szőreg 24 3 0 21 23 – 143 91. HFC 23 22 1 0 192 – 21 672. Szentesi Kinizsi 24 18 3 3 108 – 29 573. Algyő 23 18 1 4 101 – 36 554. FK 1899 Szeged 24 15 3 6 93 – 19 485. Csongrád 23 13 3 7 58 – 51 426. Kiskundorozsma 23 10 2 11 64 – 54 327. UTC 23 10 2 11 60 – 50 328. Csengele 24 10 2 12 42 – 44 329. Tiszasziget 23 9 4 10 53 – 67 3110. Mindszent* 23 8 4 11 52 – 77 2711. Üllés 23 6 3 14 37 – 118 2112. Deszk 22 6 2 14 38 – 129 2013. Kistelek 23 4 1 18 25 – 107 1314. Ásotthalom 24 3 4 17 35 – 79 1315. Sándorfalva 23 3 3 17 46 – 123 12