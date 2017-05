Megyeegy: Gyakorlatilag bajnok a Makó

A hétvégi program

30. (utolsó) forduló, szombat, 17: Sándorfalva–SZVSE, Tiszasziget–Makó II., Csongrád–Kistelek, Foliaplast-Bordány–Szentesi Kinizsi, HFC II.–Algyő, UTC– FK 1899 Szeged, Szőreg– Ásotthalom. Szabadnapos: Kiskundorozsma.

13 gólt lőtt Kisteleken a Tiszasziget

Ifjúságiak, A csoport, 29. forduló: Deszk–Sándorfalva 4–2, gsz.: Huszti (2), Mészáros, Benasnoun, ill. Farkas (2).

Ásotthalom–UTC 3–1, gsz.: Klézli, Belal, Kókai, ill. Baráth. Szentesi Kinizsi–Csongrád 2–2, gsz.: Bertók (2), ill. Horváth, Megyeri. Csengele–Mindszent 1–1, gsz.: Sipka, ill. Kallai. FK 1899 Szeged–HFC 1–7, gsz.: Katona,

ill. Bürgés (4), Kandó, Gyüre, Jankelic. Kistelek–Tiszasziget 6–13, gsz.: Antal (5), Oláh, ill. Vörös (7), Kántor (3), Csikós, Csiszár, Papdi. Üllés–Kiskundorozsma 1–3, gsz.: Lapu, ill. Benkocs D. (2), Balogh.

Makó, 200 néző.Szeles Ádám – jól (Bozóki, Samu).Garamvölgyi Cs. – (Fazekas –), Rakonczai 7, Sirokmán 7, Széll 7, Gémes 7, Bánóczki 7, Tóth 7 (Bartucz 6), Vajna 6 (Gilinger 7), Hacker B. 6 (Palotás 7), Szil 6 (Horváth 6), Varga 7.Méhes Tibor.Mészáros 5 (Jankó 5) – Molnár 5, Petrecz 5 (Balogh 5), Marjanucz 5, Fábián 5, Szőke 5, Takács 5, Illés 5, Glumac 5 (Kozma 5), Udvari 5 (Orvos 5), Géczi 5.id. Ottlik Sándor.Rakonczai (18.), Tóth T. (23.), Gémes (30., 39.), Gilinger (57.), Széll (63.).– A csapatomnál csak a Lángszórós Alakulat nyújtott jobb teljesítményt. Köszönjük, hogy végig kitartottak mellettünk jóban-rosszban!– Köszönjük az idős és az ifjúsági csapatunk játékosainak, hogy becsülettel végig tudtuk játszani a bajnokságot. Sok sikert kívánunk a Makónak!Ez még nem lenne elég, ám a Csongrádtól a versenybizottság négy pontot von le, mivel az SZVSE elleni 3–1-es siker során egyik játékosa, Koncz Edvárd érvényes sportorvosi nélkül játszott. Bár a 89. percben beküldött Koncz az eredményt nem befolyásolta, így is járt a büntetés a hibázó csongrádiaknak. Ez ellen fellebbezhetnének, ám a klub arról tájékoztatott, hogy nem élnek ezzel, így a levonás a héten megtörténik, ami a Makó bajnoki címét jelenti majd.Szabadnapos: Sándorfalva.Algyő, 150 néző.Juhász Lajos – közepesen (Zahorecz, Ollé).Tombácz 8 – Jernei 6, Pénzváltó 6, Kalapács 6, Csányi 6, Bella 7 (Táncos –), Kovács 5 (Takács –), Daróczi 6, Lajkó 6, Lovas 5,5 (Farkas –), Hatvani J. 5 (Tóth –).Takács Zoltán.Szűcs 7 – Malatinszki 7, Retek 7, Nagy Torma 7, Takó 7 (Molnár –), Veres 7 (Kádár Németh –), Kis 7, K. Tóth 7, Kozma 7 (Tiszó 7), Sólya 7, Gajdacsi 7.Hódi Mihály.Bella (33.), Daróczi (60.).– Az utolsó hazai mérkőzésünkön igyekeztünk győzelemmel búcsúzni a jóban és a rosszban is hűségesen kitartó szurkolóinktól.– Azt gondolom, hogy a döntetlen talán reálisabb lett volna. Gratulálok az Algyőnek, rúgtak két gólt. A hét közepén azon gondolkodtunk, hogy talán kosárlabdameccset kellene játszanunk, hiszen arra elég a létszámunk.Ásotthalom, 70 néző.Fehérvári Patrik – jól (Topálszki, Tóth).Vasas 6 – Puhalák 6, Vastag 6, Németh 6, Hauk 6 (Mihalkó M. 6), Szabó 6, Baji 6, Király 6, Balogh 6, Popovics 6, Varga 6 (Vékes 6).Kószó László.Reguli 8 – Szántó 8 (Kondacs –), Gulyás 8, Péczely 8, Nagy 8, Zsibirta 8, Valach 8, Nagy 8 (Csonka –), Balogh 8, Keresztes 8, Koncz 8.Szántó Dániel.Baji (71.), ill. Koncz (83. – 11-esből).– Nagyon megfiatalított csapattal végig uraltuk a játékot, de sajnos ezt nem tudtuk győzelemre váltani.– Jó csapat otthonában nagyon értékes pontot szereztünk, lendületesen, tudatosan játszottunk,ami dicséretes.Szeged, SZVSE-pálya, 100 néző.Szöllősi Ferenc – közepesen (Kócsó, Bartucz).Molnár K. 8 – Füleki 6,5, Tanács R. 6, Németh Z. 7, Molnár Zs. 6,5, Mácsai 6 (Godó –), Csamangó T. 6,5 (Kertész –), Kelemen 6,5, Csanádi 6 (Faragó 6,5), Mityók G. 7 (Dávid 6,5), Teimel 6.Bodó Attila.Bali 6,5 (Szepesi 5) – Jáksó 5,5 (Trója 6), Csikós 6, Ali 6,5, Bosnyák 6,5, Bányai 6, Maslac 6,5, Néma 6,5 (Horváth-Harmat 5,5), Mityók T. 5,5, Pióker Ta. 6, Bartos 6,5–2=4,5.Pikó László.Mityók G. (23., 31.), Molnár Zs. (58., 78., 88.), Kelemen (67.), Dávid (86.).Bartos (84.).– Most fordítva volt, mint legutóbb: gyenge játék, jó helyzetkihasználás jellemzett minket.– Nem gondoltam volna, hogy az SZVSE-nek ekkora bírói segítségre van szüksége ellenünk. De inkább nem is folytatom, aki kint volt, látta…Szeged, Felső Tisza-parti stadion, 150 néző. Vezette: Bartucz Tamás – kiválóan (Bánáthy, Kőhalmi).Győri 7 – Répási 7 (Degovics 7), Prontvai 7, Dóra T. 7, Zsilák M. 7, Imre 7 (Rangos 7), Csuka 7 (Hegyesi –), Ares 7, Turján 7, Szalai 7 (Zsilák T. –), Dóra J. 7.Dóra János.: Szatmári 6 – Német Á. 6, Dudás 6 (Mohácsi –), Szarvas 6 (Bábi –), Brizik-Bodrogi I. 6, Vaits 6 (Siber –), Antal 6, Bartyik R. 6, Bürgés 6 (Gyüre –), Jankelic 6 (Gyuris –), Darida 6.Vinnai István.Dóra J. (22.).– A hozzáértő szurkolók is azt mondják: a győzelmet nem kell megmagyarázni.– Az első félidőben adódó helyzeteinket kihagytuk, és ez megbosszulta magát.Kistelek, 100 néző.Soós István – közepesen (Bánáthy, Kakuk).Ábrahám 3 – Oláh 3, Ungi 4, Koncz R. 4, Tóth T. 4, Antal Ri. 4, Bertók 3 (Keresztes –), Drogba 3,5, Dargó 4, Bárkányi 4, Sisák 3 (Kordás –).Antal Róbert.Weszelovszky 0 – Papp P. 7, Bálint T. 7, Mucsi 7 (Réczi –), Juhász 7 (Kasza –), Szécsi 7 (Drágity –), Deák 7 (Bernát –), Bálint D. 8, Farkas F. 7,5, Vörös 8, Fődi 8,5,Bernát Péter.Bálint D. (10.), Bernát (61., 81.), Drágity (76., 85.), Vörös (78., 88.).– A végére elfogytunk fejben és fizikálisan is, ezért nem is lehetett más az eredmény.– Örömjáték! Pozitív, hogy a keret minden tagjának tudtam játéklehetőséget biztosítani.Szentes, 200 néző.Bán Imre – közepesen (Bán B., Barta N.).Kotvics-Varga 7 – Szeles 7, Juhász Cs. 7, Vincze 7, Kiss-Kása 7 (Németh A. –), Lekrinszki 7 (Légrádi –), Bagi 7 (Prozlik –), Lázár 7,5 (Pölös –), Lőrincz 7,5, Kovács N. 7, Bartucz 7 (Polyák –).Némethy László.Bíró 7 – Bodor 7, Szabó M. 7, Bakos 7, Mészáros M. 7, Borda 7, Huszka 7, Fodor D. 7,5 (Bálint A.), Juhász S. 7–2=5, Maszlag 7 (Hortobágyi 7), Rácz D. 7 (Nagy Á. 7).Szűcs Róbert.Lőrincz (85.), ill. Fodor D. (45.).Juhász S. (90.).– Óriásit küzdött és játszott a csapatom. Játékosként rengeteg futballélményem volt, de most ezt edzőként is megkaptam. Gratulálok a Csongrádnak az egész éves teljesítményéhez!– A pontok levonása után Bán Imre játékvezető szánalmas alakítása felrakta az i-re a pontot. Sok sikert a bajnok Makónak a várható osztályozón.1. Makó 27 23 1 3 86 – 15 702. Csongrád 27 22 3 2 86 – 24 693. Tiszasziget 27 20 2 5 68 – 26 624. Ásotthalom 27 14 7 6 53 – 27 495. Algyő 27 13 5 9 54 – 27 446. Bordány 27 11 5 11 42 – 51 387. HFC II. 27 10 6 11 54 – 43 368. FK 1899 Szeged 27 10 5 12 37 – 53 359. SZVSE 27 10 3 14 48 – 46 3310. Sándorfalva 27 9 5 13 55 – 46 3211. Szentesi Kinizsi 27 8 8 11 49 – 49 3212. UTC 27 7 3 17 32 – 68 2413. Kiskundorozsma 28 5 7 16 35 – 53 2214. Kistelek 27 5 6 16 30 – 70 2115. Szőreg 27 3 0 24 25 – 156 91. HFC 26 26 0 0 240 – 24 782. Algyő 26 21 1 4 115 – 40 643. Szentesi Kinizsi 27 19 5 3 114 – 34 624. FK 1899 Szeged 26 15 4 7 96 – 28 495. Csongrád 26 14 4 8 69 – 59 466. Kiskundorozsma 26 12 2 12 73 – 61 387. Tiszasziget 26 10 5 11 67 – 77 358. Csengele 26 10 4 12 44 – 46 349. UTC 26 10 3 13 63 – 56 3310. Mindszent* 26 9 5 12 57 – 83 3111. Üllés 26 7 3 16 47 – 127 2412. Deszk 26 7 3 16 48 – 144 2413. Ásotthalom 27 4 4 19 40 – 105 1614. Sándorfalva 26 4 3 19 53 – 149 1515. Kistelek 26 4 2 20 36 – 129 14