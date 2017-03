Megyeegy: idegenben nyert az SZVSE

A forduló száma: 50



A Tiszaszigeten szerzett két találatával már 50 gólnál jár a szezonban a Csongrád-Turbó, ezzel 17 lejátszott meccs után ők a legeredményesebbek a megyeegyben.

FK 1899 Szeged–SZVSE 2–4 (0–2)

Szeged, Felső Tisza-parti stadion, 200 néző. Vezette: Kőhalmi Attila – jól (Hideg, Csöngető).

FK 1899 Szeged: Győri 5 – Dóra T. 5, Prontvai 5, Lengyel – (Répási 5), Imre 5, Csuka 5–2=3, Ares 5 (Rangos –), Szalai 5 (Lajkó 5), Zsilák M. 5 (Hegyesi 5), Benkő 5, Dóra J. 5. Vezetőedző: Hüvös Gábor.

SZVSE: Pluhár 7 – Füleki 6,5 (Sané 6,5), Tanács 6,5 (Baka 6,5), Molnár Zs. 7,5, Mácsai 6,5, Nagypál 7, Csamangó 7,5, Nagy B. 7 (Mityók 7), Csanádi 7, Teimel 7, Kelemen 6,5 (Kozma –). Játékos-edző: Bodó Attila.

Gólszerzők: Benkő (62.), Dóra T. (71.), ill. Kelemen (7.), Nagy B. (30.), Molnár Zs. (77.), Csanádi (91.). Kiállítva: Csuka (67.).

Hüvös Gábor: – Igyekeztünk 0–2-nél visszajönni a meccsbe, ami sikerült is, a döntetlenre rászolgáltunk volna. Gratulálok az SZVSE-nek!

Bodó Attila: – Igazi szegedi presztízsmérkőzésen fontos győzelmet arattunk.

Algyő 2 (0)

Sándorfalva 0 (0)

Algyő, 150 néző. Vezette: Holczimmer Tamás – gyengén (Tóth, Benedeczki).

Algyő: Tombácz 8 – Sebők 6, Szélpál 5, Kalapács 7, Csányi 5, Gonda 5 (Tóth –), Kovács 5 (Bella –), Takács – (Daróczi 5,5), Lajkó 7, Lovas 5 (Farkas –), Hatvani 5,5. Edző: Takács Zoltán.

Sándorfalva: Szökő 6 – Nagy 6, Lőrinc 6, Molnár 6, Tóth 6, Törköly 6 (Varga –), Szabó 6, Visnyei 6, Garamvölgyi 6 (Vidéki –), Péter 6, Márki 6. Edző: Tóth János.

Gólszerzők: Lajkó (51.), Kalapács (85.).

Takács Zoltán: – A nem túl magas színvonalú mérkőzésen a győzelmünket annak köszönhetjük, hogy helyzeteinkből kettőt is értékesítettünk, míg ellenfelünk egyet sem.

Tóth János: – Jól játszottunk, de amíg a négy ziccer mellett a tizenegyest is kihagyjuk, nem nyerhetünk.

Kiskundorozsma 1 (0)

Foliaplast-Bordány 2 (1)

Kiskundorozsma, 80 néző. Vezette: Virág András Barnabás – gyengén (Dobó, Szalai).

Kiskundorozsma: Udvari 4 – Molnár K. 4, Marjanucz 4, Farkas 4, Szecskó 4, Makai 4, Ottlik 4, Takács 4–2=2, Szőke 4, Molnár B. 4, Géczi 4 (Illés 4). Edző: Fazekas István.

Foliaplast-Bordány: Szűcs M. 8 – Sólya 8, Fodor 8, Gajdacsi 8, K. Tóth 8, Kis 8 (Szabó –), Retek 8–2=6, Németh 8, Kothencz 8, Nagy 8–2=6, Kovács 8. Edző: Hódi Mihály.

Gólszerzők: Szőke (57. – 11-esből), ill. Német (8.), Gajdacsi (58.).

Kiállítva: Takács (90.), ill. Retek (59.), Nagy (30.).

Fazekas István: – Elnézést kérek a szurkolóinktól, mert olyan ajándékot kaptunk, amit ki kellett volna használnunk. A felelősség az enyém.

Hódi Mihály: – Nehezen lehet értékelni a mérkőzést, hiszen egész héten a Kiskundorozsma ellen készültünk, a játékvezető ténykedésére viszont nem lehet felkészülni. A hibái tönkretették a következő hetek munkáját.

Kistelek 2 (1)

UTC 0 (0)

Kistelek, 200 néző.

Vezette: Borbás Bottyán Aurél – kiválóan (Kádár Németh, Bereczki).

Kistelek: Ábrahám 0 – Fodor 7 (Oláh –), Szabó 7,5, Koncz 9, Tóth K. 7 (Sólya –), Antal 7, Drogba 7, Bertók 9,

Dargó 7,5, Ungi 8, Bárkányi 7,5. Edző: Antal Róbert.

UTC: Nagy G. 6 – Szántó 6, Gulyás 6, Péczely 5 (Kondacs –), Pióker 5 (Csonka 6), Valach 6, Hevesi 6, Nagy Á. 6 (Szántó –), Balogh 6, Laczkó – (Zsibrita 6.), Koncz 5. Edző: Pálfy Zoltán.

Gólszerzők: Koncz (26.), Bertók (65.).

Antal Róbert: – Ismét csapatként tudtunk működni. Akár nagyobb arányban is nyerhettünk volna, de most elsősorban nyernünk kellett.

Pálfy Zoltán: – Rossz játékunk és rossz felfogásunk csak ezt eredményezhette. Probléma nincs, néha ilyen is „kell".

Tiszasziget 2 (2)

Csongrád-Turbó 2 (1)

Tiszasziget, 200 néző.

Vezette: Kádár Németh Zoltán – közepesen (Soós, Kovács).

Tiszasziget: Weszelovszky 6 – Papp 5,5, Bálint T. 6, Zámbori 6 (Papp –), Rutai 6 (Vörös –), Réczi 6,5 (Juhász –), Drágity 6 (Fődi –), Bálint D. 5,5, Kasza 7, Farkas 6, Kántor 7. Játékos-edző: Bernát Péter.

Csongrád-Turbó: Bíró 6 – Bodor 6, Mészáros 6, Huszka 6 (Hortobágyi –), Szabó 6, Budai 6, Juhász 6 (Maszlag –), Bálint A. 6, Borda 6, Nagy Á. 6,5 (Nagy A. –), Rácz 7. Edző: Szűcs Róbert.

Gólszerzők: Kasza (43.), Drágity (60.), ill. Bálint (22. – öngól), Rácz (92.).

Bernát Péter: – A játékosaim akaratban felülkerekedtek a Csongrádon, a játékvezetőn nem sikerült. Ő az úr, így igazságos döntetlen született.

Szűcs Róbert: – Nehéz mérkőzésen egy jó csapat ellen ikszeltünk. Csapatom egységét mutatja, hogy az utolsó percben sem adtuk fel.

Makó 5 (3)

HFC II. 1 (0)

Makó, 200 néző. Vezette:

Szölőssi Ferenc – jól (Lászlai, Samu).

Makó: Garamvölgyi Cs. 0 – Rakonczai 6, Palotás 6 (Solymosi 5), Sirokmán 6, Széll 9, Gémes 8, Bánóczki 6 (Czebe –), Tóth 6 (Gilinger 5), Vajna 5 (Bartucz 5), Hacker B. 6, Szil 5 (Horváth 5). Edző: Méhes Tibor.

HFC II.: Bábi 5 (Gyuris –) – Német 5, Vaits 5, Darida 6, Szatmári 5 (Kovács –), Antal 5, Bartyik R. 5 (Szűcs 5), Brizik-Bodrogi I. 5 (Fekete 5), Kökény 5, Marton Sz. 5 (Dudás 5), Varga 6. Edző: Vinnai István.

Gólszerző: Széll (26., 50.), Gémes (37., 45.), Solymosi (85.), ill. Dudás (70.).

Méhes Tibor: – A győzelem fontos volt, a játékon még van mit javítani. Gratulálok a fiúknak!

Vinnai István: – A jobb erőállapotban lévő csapat nyert. Sajnos ezt a játékot edzés nélkül nehéz játszani.

Szentesi Kinizsi 3 (1)

Szőreg 0 (0)

Szentes, 150 néző.

Vezette: Bán Imre – jól (Barta, Szűcs).

Szentes: Kotvics 0 – Szeles 0 (Németh 5), Vincze 6, Juhász 6 (Lázár –), Kiss-Kása 6, Bagi 6, Lekrinszki 6, Páger 6, Lőrincz 6 (Prozlik –), Bartucz 6, Kovács N. 6 (Paczali –). Edző: Némethy László.

Szőreg: Bali 4 – Jáksó 4 (Nagy A. –), Csikós 4,5, Ali 4, Gyémánt 4, Bányai 4,5, Farkas P. 4,5, Csordás 4,5, Szarvas 4, Pióker Ta. 4, Bartos 4,5. Edző: Pikó László.

Gólszerzők: Kovács N. (37.), Kiss-Kása (80.), Ali (82., öngól).

Némethy László: – Az akarat megvolt, de rengeteg helyzetet hagytunk ki. Ezen kell sürgősen javítanunk.

Pikó László: – Fejlődünk... Csak azt nem tudom, milyen irányba. Gratulálok a lelkes győztes csapatnak.



A bajnokság állása



1. Csongrád 17 14 2 1 50 – 11 44

2. Makó 17 13 1 3 49 – 12 40

3. Ásotthalom 16 11 2 3 38 – 12 35

4. Algyő 17 10 2 5 45 – 16 32

5. Tiszasziget 16 10 2 4 36 – 16 32

6. Bordány 17 8 3 6 29 – 27 27

7. HFC II. 17 7 4 6 36 – 25 25

8. Szentesi Kinizsi 17 6 6 5 39 – 30 24

9. FK 1899 Szeged 17 7 2 8 28 – 38 23

10. Sándorfalva 17 5 3 9 35 – 32 18

11. Kiskundorozsma 17 4 4 9 23 – 33 16

12. SZVSE 16 5 0 11 23 – 32 15

13. Kistelek 17 4 3 10 23 – 38 15

14. UTC 17 4 2 11 21 – 43 14

15. Szőreg 17 0 0 17 10 – 120 0

Táncos: nyolcas



Ifjúságiak, A csoport, 18. forduló: Algyő–Sándorfalva 15–1, gsz.: Táncos (8), Molnár Sz. (3), Molnár G. (3), Hűvös, ill. Palócz. Szentes–Mindszent 7–1, gsz.: Arató (2), Kanyó, Péter, Bertók, Csurgó, Szatmári, ill. Szabó M. Kistelek–UTC 1–0, gsz.: Szabó G. Tiszasziget–Csongrád 0–2, gsz.: Debreczeni, Horváth K. Deszk– Ásotthalom 3–2, gsz.: Huszti, Fekete, Benasnoun, ill. Kókai, Borbély. Üllés–HFC II. 0–15. Az FK 1899 Szeged–Csengele meccset április 5-ére halasztották. Szabadnapos: Kiskundorozsma.



Ifjúságiak, A csoport



1. HFC 17 17 0 0 145 – 18 51

2. Algyő 17 13 1 3 84 – 31 40

3. Szentesi Kinizsi 17 11 3 3 61 – 22 36

4. FK 1899 Szeged 16 10 2 4 63 – 13 32

5. Csongrád 17 8 3 6 43 – 35 27

6. Csengele 16 8 1 7 35 – 25 25

7. UTC 17 7 2 8 44 – 29 23

8. Kiskundorozsma 16 7 2 7 48 – 41 23

9. Tiszasziget 17 7 1 9 43 – 58 22

10. Mindszent 17 6 2 9 41 – 64 20

11. Deszk 17 6 2 9 32 – 72 20

12. Üllés 16 5 1 10 23 – 93 16

13. Kistelek 16 3 1 12 17 – 77 10

14. Ásotthalom 17 2 4 11 25 – 57 10

15. Sándorfalva 17 1 3 13 35 – 104 6

Akkor a Vasutasok hazai pályán 8:1-re kaptak ki a Szegedi AK ellen – de még az NB I-ben. Ha ezúttal nem is volt az élvonalhoz mérhető a színvonal, izgalmakból a legmagasabb osztályban sem jut több egy szurkolóknak. Merthogy a vendégek a félidőre kétgólos előnyt szereztek, amit aztán a nagyot küzdő FK emberhátrányba kerülve is kiegyenlített. Az utolsó negyed óra döntött: újabb két góljuk után a vendégek örülhettek.UTC– Makó, HFC II.–Kiskundorozsma, Ásotthalom–FK 1899 Szeged, SZVSE–Algyő,Bordány–Tiszasziget, Szőreg– Kistelek, Sándorfalva–Szentesi Kinizsi.Csongrád.