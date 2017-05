Megyeegy: látványos mérkőzés volt

24-et lőtt a Szentes



Ifjúságiak, A csoport, 24. forduló: Kistelek–Algyő 1–5, gsz.: Sisák, ill. Táncos (4), Sztancsik. Tiszasziget–Csengele 0–0. Csongrád–Sándorfalva 2–1, gsz.: Mácsai (2), ill. Palócz. HFC–UTC 11–0, gsz.: Kandó (4), Bürgés (3), Dér (2), Pálinkó, Bíró. Kiskundorozsma–Ásotthalom 3–1, gsz.: Balogh, Rózsa, Kozma (öngól), ill. Kókai. Szentes–Deszk 24–1, gsz.: Fodor (5), Szatmári (3), Bartucz (3), Péter (3), Bertók M. (3), Paczali (2), Varga A., Prozlik, Stabarecz, Bagi, Bellér, ill. Huszti. Üllés–FK 1899 Szeged 2–2, gsz.: Lehóczki, Czékus, ill. Diviki, Katona. Szabadnapos: Mindszent.

A hétvégi program



25. forduló, péntek, 19 óra: FK 1899 Szeged–Kiskundorozsma, szombat, 17 óra: SZVSE– Csongrád, Ásotthalom–Tiszasziget, Algyő–Makó, Szentes–Kistelek, vasárnap, 17 óra: Szőreg–HFC II., Sándorfalva– Bordány. Szabadnapos: UTC.

Kistelek, 200 néző.Kádár Németh Zoltán – jól (Kovács A., Virág).Ábrahám 7,5 – Oláh L. 7, Tóth T. 8, Szabó L. 7, Koncz R. 8,5, Tóth K. 6–2=4, Antal Ri. 7, Bertók 8,5, Drogba 8, Dargó 7, Bárkányi 7.Antal Róbert.Tombácz 0 – Pénzváltó 5, Szélpál 4, Kalapács 4, Csányi 4 (Farkas –), Bella 5, Lovas 4 (Kovács M. –), Daróczi 4, Lajkó 4, Tóth 4 (Táncos –) Hatvani 4.Takács Zoltán.Bertók (20.), Tóth T. (86.), ill. Drogba (47., öngól).Tóth K. (70.).– Tegnap nem ültem fel a hullámvasútra, ebből a meccsen éppen elég volt! Három gólt lőttünk, és nem gondolom, hogy szégyenkeznünk kell a győzelem miatt, ezzel továbbra is tart a hazai veretlenségünk.– A támadójátékunkkal továbbra is nagy problémák vannak. Amíg az ellenfelünk két lehetőségéből kettőt kihasznált, addig nekünk a számtalan helyzetből tulajdonképpen egyet sem sikerült.A találkozóból nem hiányzott a látványos futball sem, ilyen volt például az első gól, amelynél Bertók átlöbbölte a kapus felett a labdát. A szünet után nem sokkal egyenlítettek a vendégek, amikor Ábrahám védett, a labda kipattant, a 16-os körívéről visszaemelték az algyőiek, Drogba beleért fejjel, így viszont éppen becsapta a kifutó kapusát. A győztes találatnál Tóth T. elszaladt és kilőtte a hosszúsarkot.Szentes.Csongrád, 350 néző. Vezette: Kócsó Tibor – kiválóan (Szeri, Csányi).Bíró 7,5 – Bodor 7, Bakos 7, Budai 7, Mészáros 7, Bálint 7 (Fodor 7), Szabó 7 (Nagy A. 7), Huszka 7, Borda 7, Nagy Á. 7 (Maszlag 7,5), Rácz D. 7 (Juhász 7).Szűcs Róbert.Tóth 9,5 – Lőrincz 6, Molnár D. 9, Tóth A. 2, Nagy 6, Szabó T. 6, Varga V. 2, Visnyei 8, Garamvölgyi 6 (Kálmán –), Péter 10, Márki 7.Tóth János.Bíró M. (11., 11-esből),Rácz D. (26.), Maszlag T. (76.).– Sokat nem adtunk ki magunkból, de így is magabiztos győzelmet arattunk a Sándorfalva ellen.– Ma Péter Sándor remek játéka is kevés volt, de lesz ez még jobb is.Hódmezővásárhely, 100 néző. Vezette: Dobai János – gyengén (Böszörményi, Bartucz).Szatmári 6 – Bábi 6 (Dudás –), Német Á. 6 (Marton Sz. –), Darida 6, Bartyik R. 6, Babolek 6, Mohácsi 6, Antal K. 6 (Fekete 6), Nagy A. 6, Brizik-Bodrogi I. 6, Varga R. 6.Vinnai István.Czirják 9 – Szántó D. 9, Gulyás 9, Péczely 8, Pióker Ti. 8 (Kondacs 9), Zsibrita 9, Nagy G. 10, Nagy Á. 9, Balogh D. 9, Keresztes 9, Koncz P. 9.Pálfy Zoltán.Brizik-Bodrogi I. (14.), ill. Nagy Á. (7.), Nagy G. (81.).– Mindig a kötelező győzelem a nehéz, ezt most nem is hoztuk. Sajnos a helyzeteket kihagytuk, és ez megbosszulta magát.– Egyik kapusom a kapuban parádézott, a másik győztes gólt szerzett, és volt egy harmadik is a kispadon. Csapatként nyújtottunk szenzációsat.Makó, 200 néző.Szöllősi Ferenc – jól (Szeles, Lászlai).Garamvölgyi Cs. – (Fazekas –) – Rakonczai 6 (Horváth 6), Sirokmán 6, Széll 7, Gémes 7 (Solymosi 6), Bánóczki 6 (Bartucz 6), Tóth T. 8, Vajna 6 (Gilinger 6), Hacker 6, Szil 6, Varga 6.Méhes Tibor.Nagy K. 4 – Imre 4 (Rangos –), Zsilák T. 4 (Szalai 4), Zsilák M. 4, Csuka 4 (Hegyesi –), Lajkó 4, Barta 4 (Dóra T. –), Prontvai 4, Ares Besada 4 (Turján Gy.) Répási 4, Benkő 4.Hüvös Gábor.Rakonczai (13.), Gémes (47.), Tóth T. (52., 72.).– Nehezen törtük fel az első félidőben az FK védelmét, mert nagyon szervezettek voltak. A második félidőben már kiütközött a két csapat közti különbség.– Könnyed győzelmet aratott a Makó, gratulálok nekik, és sok sikert kívánok a feljutásért folytatott harcban.Bordány, 250 néző. Vezette: Szöllősi Ferenc – jól (Bartucz, Csöngető).Szűcs M. 9 – Fodor 6, Gajdacsi 7, Szabó Zs. 6 (Tiszó 6), K. Tóth 7, Kis L. 6, Retek 6, Malatinszki 6, Kothencz L. 6, Nagy Torma 6 (Belaidi –), Kovács S. 6.Hódi Mihály.Bali 7 – Mityók T. 7, Csikós 7, Ali 7, Maslac 7, Bosnyák 7, Bányai 7, Horváth-Harmat 7, Néma 7, Pióker Ta. 7, Bartos 7.Pikó László.Gajdacsi (10., 71.), K. Tóth (88.), ill. Pióker Ta. (31.), Néma (73.).– Ma csak a három pont megszerzésének örülhetünk. Egy derekasan küzdő Szőreget sikerült csapnivaló játékkal legyőznünk.– Ma küzdeni tudásban, játékban jobbak voltunk, de a szerencsével hadilábon álltunk... Ennyi helyzetből illett volna győzni idegenben is.Tiszasziget, 100 néző.Kaszala Mihály – gyengén (Kiss S., Rabi).Weszelovszky 7 – Mucsi 7 (Zámbori –), Rutai 7 (Szécsi –), Réczi 7, Drágity 7 (Kántor –), Bernát 7 (Vörös 7), Deák D. 7 (Juhász –), Fődi 7, Bálint D. 7, Kasza 7, Farkas F. 7.Bernát Péter.Pluhár 6 – Sane 6, Tanács R. 6, Molnár Zs. 6, Németh Z. 6, Csamangó 6,5, Csanádi 6,5, Nagypál 6, Mityók G. 6 (Füleki 6), Kelemen 6, Teimel 7,5.Bodó Attila.Kasza (24.), Vörös (89.).– Az első félidőben a játékvezető megakadályozta, hogy eldöntsük a meccset. A másodikban taktikus játékkal tartottuk itthon a három pontot.– Amíg gyámoltalanul játszunk, mint az első félidőben, addig nem tudjuk megverni a tabella elején lévő csapatokat. Ha viszont úgy futballozunk, mint a másodikban, átléphetjük a saját árnyékunkat. Összességében ebben a meccsben több volt.Kiskundorozsma, 50 néző. Vezette: Barta Norbert – közepesen (Hideg, Bán I.).Udvari 7 – Géczi 7, Mészáros A. 7, Ottlik S. 7, Molnár K. 7, Szecskó 8, Kiss A. 7, Fekete 6 (Horváth T. –), Szőke 8, Ottlik M. 7 (Rózsa Á. 6), Szabó A. 7.id. Ottlik Sándor.Vasas 7 – Puhalák 7 (Balogh Á. 7), Vastag 7, Németh P. 7 (Mihalkó M. 7), Szabadi 7, Hauk 7 (Szabó T. –), Baji 7, Mészáros Z. 7, Király B. 7, Grósz 7–2=5, Varga K. 7.Kószó László.Mészáros Z. (88., 11-esből).Grósz (30.).– Jelenlegi állapotunkban a két csapat között nem egy gól a különbség. Rászolgáltunk volna az egy pontra, de a két csapat mellett a bíró fáradt el a legjobban, ennek a kárát pedig mi szenvedtük el.– Égig érő fű, szívós ellenfél, hetven perc emberhátrány, ennek ellenére győztünk.1. Makó 23 19 1 3 67 – 14 582. Csongrád 22 18 2 2 73 – 20 563. Tiszasziget 22 15 2 5 53 – 24 474. Ásotthalom 22 13 5 4 48 – 20 445. Algyő 22 11 5 6 49 – 20 386. Bordány 22 11 3 8 41 – 39 367. HFC II. 22 9 5 8 46 – 33 328. FK 1899 Szeged 22 8 4 10 31 – 46 289. SZVSE 22 8 1 13 35 – 41 2510. Szentesi Kinizsi 22 6 7 9 43 – 40 2511. Sándorfalva 23 6 5 12 40 – 44 2312. Kistelek 23 5 6 12 30 – 49 2113. UTC 23 6 2 15 28 – 58 2014. Kk.-dorozsma 23 4 6 13 27 – 42 1815. Szőreg 23 2 0 21 19 – 140 61. HFC 22 21 1 0 186 – 20 642. Szentesi Kinizsi 23 17 3 3 100 – 28 543. Algyő 22 17 1 4 98 – 36 524. FK 1899 Szeged 23 14 3 6 91 – 19 455. Csongrád 23 13 3 7 58 – 51 426. Kk.-dorozsma 22 10 2 10 64 – 52 327. Csengele 24 10 2 12 42 – 44 328. UTC 22 9 2 11 54 – 49 299. Tiszasziget 22 8 4 10 51 – 66 2810. Mindszent 22 8 4 10 51 – 71 2811. Üllés 22 6 3 13 37 – 115 2112. Deszk 21 6 2 13 37 – 123 2013. Kistelek 22 4 1 17 24 – 99 1314. Ásotthalom 23 3 4 16 34 – 77 1315. Sándorfalva 23 3 3 17 46 – 123 12