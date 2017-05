Megyeegy: Pontot rabolt a Szegedi VSE Bordányból

Szerdán is játszanak

27. forduló, szerda, 17.30:

Sándorfalva–UTC, SZVSE–Hódmezővásárhelyi FC II., Ásotthalom–Foliaplast-Bordány, Algyő– Tiszasziget, Szentesi Kinizsi–Kiskundorozsma, Kistelek–Makó, 19: FK 1899 Szeged– Csongrád-Turbó.

Bürgés nyolcig jutott



Ifjúságiak, A csoport, 26. forduló: HFC–Sándorfalva 20–1, gsz.: Bürgés (8), Mohácsi (4), Pap T. (3), Ambruzs (2), Jankelic, Gyüre, Fehér, ill. Varga V. UTC–Mindszent 1–2 (1–1), gsz.: Baráth, ill. Hős (2). Kiskundorozsma–Algyő 1–5, gsz.: Kolompár, ill. Táncos (3), Molnár, Belovai. Tiszasziget–FK 1899 Szeged 2–2 (2–1), gsz.: Csikós (2), ill. Harasztos, Diviki. Csongrád–Ásotthalom 6–0, gsz.: Kiss I. (2), Tóth T., Mácsai, Megyeri, Török. Kistelek–Deszk 4–4, gsz.: Szabó G. (3), Nagy D., ill. Huszti (3), Lünstedt. Üllés–Szentesi Kinizsi 3–4, gsz.: Zámbó (2), Kazi, ill. Varga A. (2), Paczali, Prozlik

Bordány, 200 néző.Szalai Szabolcs – jól (Bereczki B., Kádár Németh Z.).Szűcs M. 8 – Nagy Torma 7, Malatinszki 7, Fodor 7, Kothencz 7, Gajdacsi 7, K. Tóth 7 (Tiszó –), Takó 7 (Veres 7), Kis 7, Retek 7, Kovács 7 (Belaidi 7).Hódi Mihály.Pluhár 7 – Tanács 6.5, Németh Z. 7, Nagypál 6, Teimel 7, Csamangó 7,5, Nagy B. 7, Füleki 6 (Mácsai –), Csanádi 6,5, Molnár Zs. 6, Kelemen 6.Bodó Attila.K. Tóth (54.), ill. Csanádi (17.).– A mi helyzetünkben ez az eredmény elfogadható. Egy remek SZVSE ellen sikerült a döntetlent kiharcolni, ami reális eredmény.– A masszív Bordány otthonában nem rossz az egy pont, de van hiányérzetem.A játéknap egyetlen döntetlenje pont a kiemelt mérkőzésen született, ugyanis Bordányban hiába szerzett vezetést a SZVSE, a hazaiak egyenlítettek a második félidő elején, majd maradt az 1–1-es eredmény. Az Algyő és a HFC is győzött, így meglepetés nem akadt a hétvégén.Makó, 200 néző.Hideg Bence – jól (Bán, Csöngető).Garamvölgyi Cs. 0 – Rakonczai 6, Sirokmán 6, Széll 6 (Palotás 5), Gémes 10 (Bartucz M. 5), Bánóczki 7 (Horváth 5), Tóth T. 6 (Gilinger 6), Vajna 6 (Solymosi 5), Hacker B. 6, Szil 6, Varga 7.Méhes Tibor.Kotovics-Varga 4 – Légrádi 4 (Arató 4), Kovács 4, Lekrinszki 4, Bartucz P. 4 (Prozlik –), Bagi 4, Kiss-Kása 4 (Polyák –), Lőrincz 4, Szeles 4 (Lázár 4), Vincze 4, Juhász 4.Némethy László.Gémes (18., 22., 45.), Széll (69.).– Ügyvezetőnk, Karsai Tibor 50. születésnapjára szép győzelmet arattunk.– Jobb csapattal találkoztunk, amely teljesen megérdemelten nyert még ilyen különbséggel is. További sok sikert kívánok a Makónak.Szeged, Kertész utca, 80 néző.Dobó Zoltán – jól (Soós, Fodor).Czirják 7 – Péczely 6 (Csonka –), Zsibrita 7, Koncz 7, Keresztes 7, Balogh D. 7, Nagy A. 7, Nagy G. 7, Gulyás 7, Szántó D. 9, Valach 7.Pálfy Zoltán.Bali 4 – Mityók T. 5,5 Csikós 5, Ali 5, Bosnyák 4 (Jáksó 5), Szarvas 5,5, Bányai 5,5, Horváth-Harmat 5, Néma 5, Pióker Ta. 6, Bartos 6.Pikó László.Balogh D. (18.), Szántó D. (61., 77.), ill. Bartos (41., 85.).– A csapat bizonyította, hogy sértődés és hiszti helyett egymásért és a csapatért való küzdéssel eredményt lehet elérni. Csak azt sajnálom, hogy a helyzeteinket nem nagyobb arányban használtuk ki, mert akkor az ellenfél se hitte volna, hogy van esélye.– A körülmények ellenére is büszke vagyok a csapatomra. A többit hagyjuk…Kiskundorozsma, 100 néző.Nagy Attila – gyengén (Barta G., Marozsi).Udvari 8 – Ottlik S. 7, Molnár K. 7, Marjanucz 8, Szecskó 8, Fekete J. 7, Ottlik M. 7, Szabó A. 7 (Csányi 6), Szőke 7, Géczi 7–2=5, Takács A. 7 (Kozma Gy. –).id. Ottlik Sándor.Tombácz 0 – Pénzváltó 6, Szélpál 6, Kalapács 6, Csányi 6, Sebők 6 (Lovas –), Bella 5 (Tóth –), Kovács M. 6, Daróczi 5, Lajkó 6, Hatvani 6 (Farkas –).Takács Zoltán.Hatvani J. (27.).Orvos (65., a kispadról), Géczi (87.).– Egy jó csapat ellen végig partiban voltunk. Sajnos a gép már megint olyan embert dobott ki, aki nem tudta, milyen rendezvényen van.– Nagyon kellett már egy idegenbeli siker. Csapatom elsősorban a küzdőszelleméért dicsérhető.Hódmezővásárhely, 100 néző.Szeles Ádám – jól (Bozóki, Samu).Szatmári 8 – Varga R. 8 (Marton Sz. –), Német Á. 8, Orovecz 9, Brizik-Bodrogi I. 8, Vaits 7 (Siber –), Mohácsi 7 (Dudás –), Nagy A. 8, Bartyik R. 8 (Antal K. –), Kovács L. 8, Darida 8.Vinnai István.Tóth S. 5 – Bilics 5, Virág 5 (Törköly –), Lőrinc 5, Molnár D. 5, Tóth A. 5, Varga V. 5 (Garamvölgyi 5), Szabó T. 5, Visnyei 5, Márki 5, Nagy E. 5.Tóth János.Orovecz (43. – 11-esből, 70.), ill. Molnár D. (52.).– Az elmúlt két mérkőzés kudarcát kiküszöbölve küzdelmes meccsen, úgy érzem, megérdemelten nyertünk.– Magunkat okolhatjuk a vereségért a kihagyott helyzetek miatt.Csongrád, 400 néző.Kovács Attila – kiválóan (Kádár N., Burzon).Bíró 9 – Bodor 8, Mészáros 8, Huszka 8, Szabó 8, Maszlag 8,5 (Hortobágyi 8), Bakos 8, Budai 8 (Fodor 8), Juhász 8 (Nagy A. –), Borda 8 (Koncz –), Rácz D. 8 (Nagy Á. 10).Szűcs Róbert.Vasas 5 – Vastag 5, Hatvani I. 5 (Puhalák –), Németh P. 5 (Hauk –), Szabadi 5, Baji 5, Mészáros Z. 5, Király B. 5 (Szabó T. 5), Balogh Á. 5, Mihalkó M. 5, Varga K. 5.Kószó László.Maszlag T. (35.), Nagy Á. (58., 83.), ill. Mészáros Z. (78. – 11-esből).– Szeretem az ilyen meccset, ahol mindenkinek száz százalékot kell nyújtania ahhoz, hogy nyerjünk. Mindkét csapatnak gratulálok.– Megvoltak a helyzeteink, de a gólokat a csongrádiak szerezték. Gratulálok a hazaiaknak a sikerhez.Tiszasziget, 100 néző.Kőhalmi Attila – közepesen (Lászlai, Böszörményi).Szabó G. 0 – Réczi 7 (Papp Á. –), Juhász Á. 6,5, Drágity 6,5, Bernát 6 (Vörös –), Deák D. 7,Bálint D. 7, Papp P. 7 (Bálint T. –), Kasza 6 (Mucsi –), Farkas F. 7, Kántor 6,5 (Szécsi –).Bernát Péter.Nagy K. 8 – Dóra T. 6, Rangos 5 (Hegyesi 5), Zsilák M. 7, Csuka 5, Lajkó 5 (Barta 5), Turján 6, Dóra J. 5, Szélpál P. 5 (Hodák 5), Prontvai 6, Szalai 5.Hüvös Gábor.Gólszerzők: Drágity (27.), Réczi (35.).– Számunkra fontos mérkőzésen jó első félidőt produkáltunk, a másodikkal kapcsolatban azonban maradt bennem hiányérzet.– Ennyi kihagyott ziccerrel nem lehet mérkőzést nyerni. Gratulálok a Tiszaszigetnek.1. Makó 25 21 1 3 73 – 15 642. Csongrád 24 20 2 2 79 – 22 623. Tiszasziget 24 17 2 5 56 – 24 534. Ásotthalom 24 13 5 6 49 – 24 445. Algyő 24 12 5 7 51 – 22 416. Bordány 24 11 4 9 42 – 47 377. HFC II. 24 10 5 9 51 – 38 358. FK 1899 Szeged 24 8 5 11 33 – 50 299. Szentesi Kinizsi 24 7 7 10 45 – 44 2810. SZVSE 24 8 2 14 37 – 45 2611. Sándorfalva 25 7 5 13 48 – 46 2612. UTC 24 7 2 15 31 – 60 2313. Kistelek 24 5 6 13 30 – 51 2114. Kiskundorozsma 25 4 7 14 29 – 45 1915. Szőreg 25 3 0 22 25 – 146 91. HFC 24 23 1 0 212 – 22 702. Algyő 25 20 1 4 109 – 37 613. Szentesi Kinizsi 25 19 3 3 112 – 32 604. FK 1899 Szeged 25 15 4 6 95 – 21 495. Csongrád 24 14 3 7 64 – 51 456. UTC 24 10 2 12 61 – 52 327. Kiskundorozsma 24 10 2 12 65 – 59 328. Csengele 24 10 2 12 42 – 44 329. Tiszasziget 24 9 5 10 55 – 69 3210. Mindszent* 24 9 4 11 54 – 78 3011. Üllés 24 6 3 15 40 – 122 2112. Deszk 24 6 3 15 42 – 136 2113. Kistelek 24 4 2 18 29 – 111 1414. Ásotthalom 25 3 4 18 35 – 85 1315. Sándorfalva 24 3 3 18 47 – 143 12