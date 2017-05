Megyeegy:Egy félidő elég volt a Sándorfalvának Szőregen

Gólerős HFC

Ifjúságiak, A csoport, 28. forduló: UTC–Csengele 1–1, gsz.: Nagy G., ill. Nagy D. HFC–Ásotthalom 19–2, gsz.: Kandó (4), Mohácsi (4), Pálinkó (3), Pap T. (2), Rostás (2), Bürgés (2), Gyüre, Gaudi, ill. Borbély, Popovics. Kiskundorozsma–Kistelek 5–1, gsz.: Fábián (3), Kalapács, Jankó, ill. Tóth B. Tiszasziget–Szentesi Kinizsi 0–0. Csongrád-Turbó–Algyő 3–6, gsz.: Horváth K. (2), Kiss I., ill. Táncos (5), Batancs. Mindszent–Sándorfalva 2–4, gsz.: Antal, Hős, ill. Hűvös, Dankó, Palócz, Retkes. Üllés–Deszk 6–2, gsz.: Zámbó (4), Lapu, Pekurár, ill. Huszti (2).

A hétvégi program

29. forduló, péntek, 19 óra: FK 1899 Szeged–HFC II.; szombat, 17 óra: SZVSE–Szőreg, Ásotthalom–UTC, Algyő–Foliaplast-Bordány, Szentesi Kinizsi–Csongrád-Turbó, Makó–Kiskundorozsma; vasárnap, 17 óra: Kistelek–Tiszasziget.

Szőreg, 80 néző.Bán Imre – jól (Lászlai, Kőhalmi).Kovács Á. 7 – Jáksó 7, Csikós 5, Ali 5,5, Maslac 7, Bányai 5, Szarvas 5,5, Horváth-Harmat 5,5, Néma 5 (Trója –), Pióker T. 5, Bartos 5,5.Pikó László.Tóth S. 7 – Lőrinc 6, Bilics 7, Szabó T. 7, Molnár D. 7, Tóth A. 8, Péter 7, Visnyei 7, Virág 7, Varga V. 7 (Vidéki 6), Garamvölgyi D. 6 (Varga D. –).Tóth János.Tóth A. (8., 23.), Varga V. (43.).– A második félidőben már helyzetekig is eljutottunk, talán a jövő héten be is rúgjuk. Gratulálok a Sándorfalvának a győzelemhez.– Három gólnál megálltunk, de ezért is három pontot kaptunk.A második játékrészben mindkét csapatnak akadtak helyzetei, amelyek kimaradtak – ezt főleg a hazaiak bánhatták.Hódmezővásárhely, 50 néző.Szöllősi Ferenc – jól (Szeri, Samu).Szatmári 8 – Kovács L. 8, Német Á. 7, Dudás 7 (Fekete –), Bartyik R. 7 (Varga R. –), Vaits 7 (Mohácsi –), Antal K. 7, Nagy A. 7 (Marton Sz. 6), Brizik-Bodrogi 8, Darida 8, Szarvas 7.Vinnai István.Vasas 6 – Puhalák 6, Németh P. 6 (Popovics M. 6), Szabadi 6 (Hauk 6), Szabó T. 7,Baji 6, Mészáros Z. 6, Balogh Á. 6, Mihalkó M. 6, Grósz 6, Varga K. 6.Kószó László.Vaits (30.), Darida (88.), ill. Varga K. (62.), Szabó T. (82.), Hauk (83.).– Az első harminc percben megnyerhettük volna a mérkőzést, ám sajnos a helyzetek kimaradtak, és a hajrában alulmaradtunk.– Álmos kezdés után a második félidőben helyenként jó játékkal nyertünk Vásárhelyen.Szeged, Kertész utca, 80 néző.Barta Norbert – kiválóan (Bán I., Bán B.).Nagy G. 3 – Kondacs 3 (Bagó –), Szántó D. 3, Gulyás 3, Péczely 3 (Békési –), Csonka K. 3, Valach 3,Nagy Á. 3 (Farkas A. –), Balogh D. 3, Keresztes 3, Koncz P. 3.Pálfy Zoltán.Pluhár 8 – Csanádi 8 (Kertész –), Csamangó T. 8, Németh Z. 8, Füleki 8, Nagy B. 8 (Godó –),Teimel 8, Molnár Zs. 8, Tanács R. 8 (Faragó –), Nagypál 8, Kelemen 8.Bodó Attila.Csamangó (6.), Nagy B. (60.), Molnár Zs. (72.).– A csapat nem volt képes kilépni a komfortzónájából, ezért törvényszerű a vereség. Van még két meccs, jó lenne megtalálni a motivációt, hogy pontokat is tudjunk szerezni.– A szezon legjobb mezőnyjátékát nyújtottuk, a helyzetkihasználáson kell még javítanunk.Tiszasziget, 100 néző.Szalai Szabolcs – közepesen (Orosz, Virág).Szabó G. 0 – Bálint T. 6,5, Mucsi 6 (Fődi 6,5), Rutai 8, Juhász Á. 6,5 (Zámbori –), Drágity 6 (Szécsi 6,5), Deák D. 7, Bálint D. 6,5, Papp P. 6, Farkas F. 6,5, Kántor 7 (Bernát –).Bernát Péter.Kotvics-Varga 6 – Légrádi 5 (Németh A. –), Lázár 5,5, Kovács N. 5,5 (Paczali 5), Lekrinszki 5, Bartucz 5, Bagi 5 (Pölös –), Kiss-Kása 5, Lőrincz 6, Vincze Z. 5, Juhász Cs. 5,5.Némethy László.Kántor (36.), Rutai (52.), Bernát (89.), ill. Lőrincz (78.).– A szokásos forgatókönyv zajlott: megint sok helyzetet dolgoztunk ki, sokat el is hibáztunk. A jövőben ezen javítani kell. Sok sikert kívánok a megfiatalodott szentesi csapatnak.– Egy jó csapattól szenvedtünk vereséget. Ebből a mérkőzésből lehet építkezni a jövőre előretekintve. Gratulálok a Tiszasziget egész évi teljesítményéhez.Csongrád, 300 néző.Katona Balázs – kiválóan (Patyi, Rádi).Bíró 8 – Bodor 8, Mészáros 8, Huszka 8, Bakos 8, Budai 8 (Nagy A. –), Juhász 8, Bálint 8 (Fodor 8), Borda 8, Nagy Á. 8, Rácz 8 (Koncz –).Szűcs Róbert.Tombácz 5 – Jernei 6, Pénzváltó 5, Kalapács 6, Csányi 6, Farkas Sz. 5 (Kiséri –), Lovas 5 (Bella –), Kovács M. 5 (Tóth –), Daróczi 5, Lajkó 5, Hatvani 5.Takács Zoltán.Borda (71.), Bakos Á. (77.), Fodor B. (82.).– Csongrád és szerintem Makó sportszerető népe is azt szeretné, ha a fair play szabályait szem előtt tartva a pályán dőlne el a bajnokság sorsa.– Hetven percig jól játszottunk, ekkor azonban egy pontrúgásból gólt kaptunk. Az ellenfelünk jobb csapat annál, mint hogy rá lett volna szorulva arra, hogy a játékvezetői hármas ezután fölényessé tegye a győzelmét.Bordány, 200 néző.Dobó Zoltán – gyengén (Kovács Attila, Kis Máté).Lippai 7 – Sólya 6, Takó 5 (Dobó –), Fodor 6, Veres 6 (Kádár Németh –), Gajdacsi 6, K. Tóth 6, Kis 6, Belaidi 6 (Kozma 6), Retek 6, Malatinszki 6.Hódi Mihály.Győri 8 – Imre 8 (Rangos –), Dóra T. 8, Zsilák M. 8 (Benkő –, Degovics 8), Csuka 8 (Hegyesi –), Lucas 8 (Zsilák T. –), Turján 9, Dóra J. 8, Prontvai 9, Szalai 8, Répási 8.Dóra János.Dóra T. (18.), Prontvai (45+2.).– Az első félidőt elrontottuk nagyon, de ma nem csak mi voltunk vakon. Csak ebben a szezonban Gajdacsitól négy szabályos gólt vettek el. Elfogytunk, mint nyáron a hóember.– Az első félidőben eldönthettük volna a meccset, de így is kiküzdöttük. Gratulálok a csapatnak a hozzáállásért.Kiskundorozsma, 50 néző.Kőhalmi Attila – jól (Csöngető, Lászlai).Udvari 8 – Mészáros A. 8, Molnár K. 8, Marjanucz 8, Szecskó 8, Szabó A. 7, Szőke 8, Takács A. 7, Illés T. 7, Ottlik S. 7, Géczi 6 (Fekete 0, Kozma –).id. Ottlik Sándor.Ábrahám 4 – Oláh L. 4, Koncz R. 4,5, Tóth T. 4 (Nagy D. 4), Antal Ri. 4,5, Bertók 3, Drogba 4, Béres 4,Dargó 5, Bárkányi 4,5, Sisák 4.: Antal Róbert.Takács A. (36.), Szecskó (43.), Fekete (61.), Szőke (78., 89.).– Két hasonló problémákkal küszködő csapat sok helyzetteremtéséből mi jöttünk ki győztesen. A jó játékvezetéshez nem kell más megyéből importálni a meccsek bíróit.– Ha a 30. percben valaki azt mondja, hogy így alakul a mérkőzés, akkor „felpofozom", utána pedig engem kellett „felpofozni".1. Csongrád 26 22 2 2 85 – 23 682. Makó 26 22 1 3 80 – 15 673. Tiszasziget 26 19 2 5 61 – 26 594. Ásotthalom 26 14 6 6 52 – 26 485. Algyő 26 12 5 9 52 – 27 416. Bordány 26 11 5 10 42 – 49 387. HFC II. 26 10 6 10 54 – 42 368. Sándorfalva 27 9 5 13 55 – 46 329. FK 1899 Szeged 26 9 5 12 36 – 53 3210. Szentesi Kinizsi 26 8 7 11 48 – 48 3111. SZVSE 26 9 3 14 41 – 46 3012. UTC 26 7 2 17 31 – 67 2313. Kk.-dorozsma 27 5 7 15 35 – 47 2214. Kistelek 26 5 6 15 30 – 63 2115. Szőreg 26 3 0 23 25 – 149 91. HFC 25 24 1 0 231 – 24 732. Algyő 26 21 1 4 115 – 40 643. Szentes 26 19 4 3 112 – 32 614. FK Szeged 25 15 4 6 95 – 21 495. Csongrád 25 14 3 8 67 – 57 456. Kk.-dorozsma 25 11 2 12 70 – 60 357. UTC 25 10 3 12 62 – 53 338. Csengele 25 10 3 12 43 – 45 339. Tiszasziget 25 9 6 10 55 – 69 3310. Mindszent* 25 9 4 12 56 – 82 3011. Üllés 25 7 3 15 46 – 124 2412. Deszk 25 6 3 16 44 – 142 2113. Sándorfalva 25 4 3 18 51 – 145 1514. Kistelek 25 4 2 19 30 – 116 1415. Ásotthalom 26 3 4 19 37 – 104 13