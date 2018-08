Megyei fellegvárak tűnnek el - 3 labdarúgócsapat lépett vissza az I. osztályú indulástól

Ásotthalom, Mórahalom, Sándorfalva. Szomorú döntések, de három fellegvár csapata sem indul el a Csongrád megyei I. osztályban, csak a második vagy harmadik vonalban. Az új elnökség döntésének értelmében az NB III Közép csoportjából kiesett Mórahalom nem vállalta a megyeegyes indulást, de a város így sem marad futball nélkül.



– Új alapokra szeretnénk helyezni a mórahalmi labdarúgást – árulta el lapunk érdeklődésére Bubori Róbert, a Mórahalom VSE új elnöke, aki Révész Gábort váltotta a poszton. – A helyi értékekre akarunk támaszkodni. Az önkormányzatunk támogatásával a helyi fiatalokra építünk a megyekettőben, valamint azokra, akik tavaly ezüstérmesek lettek a megyeháromban. Az NB III-as együttesből egy ember maradt, az edzőnk Hevesi Tibor lesz. Szeretnénk stabil csapattá válni, de nem leszünk idegesek, ha csak két-három év múlva sikerül visszakerülnünk – mondta Bubori.



A legutóbbi tíz esztendőben a Csongrád megyei I. osztály meghatározó együttese volt az Ásotthalom, amely most visszalépett az indulástól, a megyei III. osztályban folytatják. Bár bajnoki címet nem nyertek, 2009 óta kétszer voltak bronzérmesek, és többször végeztek a negyedik, ötödik, hatodik pozícióban is, míg a legszerényebb szereplésük két nyolcadik hely volt. A komoly változások időszaka ez a klubnál, mivel az eddigi elnök, Erdélyi Antal egészségügyi okok miatt 2001 után távozik posztjáról, helyét vélhetően a klub alapítója veszi át.



– Nekem és a polgármester úrnak az a célja, hogy ne szűnjön meg a futballélet a faluban – kezdte Gyenge Balázs, az Ásotthalmi TE alapító tagja. – Az önkormányzat lehe- tőségeihez mérten támogatja a klubot. Az eddigi elnökség lemondott, augusztus végén lesz közgyűlés, ahol valószí- nűleg feláll az új. A megyeegyhez elég komoly költségvetés kellett volna, a szeptemberben induló megyehármas bajnokságban célunk a bennmaradás. Ha komolyan vesszük, a középmezőnyig eljuthatunk. Fontos, hogy ne stresszeljünk, mert az eredménykényszer az előző szezonban ezt okozta a megyeegyes csapatnál, pedig a focinak az örömről kell szólnia – jegyezte meg Gyenge.



Major László edzősége alatt a Sándorfalva 2009-ben megnyerte a megyeegyet, az NB III-at azonban nem vállalták. 2014 óta sorozatban négyszer lett aranyérmes a Sándorfalva II. a megyehármas Homokháti csoportban, az első osztályú gárda viszont most megszűnt.



– Létszámproblémáink adódtak, amit próbáltunk megoldani, de nem vagyunk elegen – avatott be bennünket a részletekbe Patócskai József, a sándorfalviak technikai vezetője. – A megyehármas csapatunk egy baráti társaság, edzés nélkül, munka mellett játszanak, az átlagéletkoruk harminc év. Nem tudták vállalni, hogy segítenek pluszban, így nem indulunk csak a harmadosztályban – zárta Patócskai.