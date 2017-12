Megyei sportolók a legjobbak között

Károlyi András (jobbra) először nyert szkanderben. Fotó: Armwrestling Szeged

A Magyar Távirati Iroda sportszerkesztőségének felkérésére a hazai szövetségek 1964 óta minden esztendőben eldöntik, hogy kik sportágukban az év legjobbjai. Idén 56 sportág szövetsége válaszolt az MTI megkeresésére, és ahogyan azt már megszokhattuk, ismét több Csongrád megyei sportoló is bekerült a legjobbak közé. A díjazottakat az elnyert elismerés darabszáma szerint soroltuk fel.Ebben a legjobb a Szegedi Lelkesedés SK olimpikon, Eb- bronzérmes súlyemelője, Nagy Péter lett, akit hetedszer ismert el a szövetség. Negyedszer nyert az atlétáknál a tápéi Márton Anita, aki ugyan a Békéscsabai AC súlylökője, de Szegeden él és edz. Szintén negyedik elismerését söpörte be Gardi Dominika, a Tornádó Team gyorsasági görkorcsolyázója, aki lapunk keddi Az év sportolója díjátadó gáláján Az év utánpótlás lány sportolója lett Szegeden. Ugyanitt Kanyó Dénest Az év férfi sportolójának választottuk, a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub versenyzője a búvárúszók között uszonyosúszásban az ország legjobbja is lett. Az íjászoknál pályaíjászatban szintén negyedszer nyert Banda Árpád, a szegedi Univerzális Természetjáró Club-Íjász Sport Egyesület kiválósága.

Portisch a csúcstartó



A voksolás történetében az abszolút csúcstartó Portisch Lajos sakknagymester, aki 23-szor lett első 1964 és 1994 között.

Fallabdában a Vidux Tisza Squash SE játékosa, a hatszoros bajnok Hajnal Helga harmadszor érdemelte ki az elismerést. A Szegedi Korcsolyázó Egyesület klasszisa, Jászapáti Petra a rövidpályás gyorskorcsolyázóknál másodszor nyert.Nézzük az „elsőbálozókat"! A gyorsasági görkorcsolyázóknál a Tornádó Team még egy címet behúzott, a férfiaknál Erdős Dávidot ismerték el. Vitorlázórepülésben az Alföldi Repülőklub versenyzője, Szabó Péter nyert. Strandröplabdában a szegedi származású Nacsa Gábort, a Strandsport SE játékosát díjazták, míg a tollaslabdázóknál az a Sándorházi Vivien nyert, aki a szezon első felét még a Goodwill Pharma Tisza Tollas SE-ben töltötte.Szkanderben a Szeged Szkander Egyesület sportolója, Károlyi András győzött, aki a férfiak között a magyar válogatott legeredményesebb felnőtt tagjaként bal kézzel, –110 kilós kategóriában hatodik lett az idei világbajnokságon, amivel pontszerző helyen végzett, jobbal pedig a tizenkettedik pozícióban zárt.A fenti lista még bővülhet, hiszen nem minden sportág legjobbja ismert: labdarúgásban majd a januári M4 Sport – Év sportolója gálán hozzák nyilvánosságra a legjobb férfi és női játékost, de a kerékpár, a kézilabda és a curling szakági szövetsége is később nevezi meg 2017 legjobbját.