Megyekettő: 25 perc előnyt adtak

11 gól Székkutason

Ifjúságiak, B csoport, 23. forduló: Balástya–Szőreg 4–4, Székkutas–Zsombó 2–9, Tömörkény–Bordány 2–0, Apátfalva–Nagymágocs 2–1, Fábiánsebestyén–St. Mihály 2–0. Szabadnapos: Csanytelek, Móraváros, Baktó-Szegvár.

A hétvégi program

24. forduló, szombat, 17 óra: Üllés–Apátfalva, Zsombó–Tömörkény, St. Mihály–Makó II.,

Kiszombor–Mindszent. Vasárnap, 17 óra: Kiszombor–Mindszent, Csengele–Balástya, Csanytelek– Székkutas, Nagymágocs–Deszk. Szabadnapos: Móraváros.

Apátfalva, 100 néző.Kiss Richárd – jól (Rakity, Csuka).Köteles 6 – Matuz 6, Katona 5,5, Horváth 6, Karsai 5,5 (Bereczki 5,5), Szabó 5,5 (Tóth –), Baranyi 4,5, Graur 6, Farkas 6 (Herczeg –), Rakity 6,5, Juhász 5.Koczkás Zoltán.Tóth L. 7 – Köteles 6, Tóth R. 6, Dovics 7, Szarvas 6 (Varga 6), Bárkai 7 (Annus –), Bubori 6, Tóth Cs. 6, Heredea 7, Farkas 6 (Karai –), Plenter 6.Vadász Béla.Rakity (42.), ill. Dovics (8.), Bárkai (24.).– Huszonöt perc előnyt adtunk az ellenfélnek, ezalatt két gólt is kaptunk, súlyos egyéni hibák után, amelyeket az ellenfél könyörtelenül kihasznált. Számunkra a 35. perc környékén kezdődött a meccs, onnantól mi irányítottuk a játékot, a második félidőben kapujához szegeztük az ellenfelet, de sajnos büntetőből se tudtunk betalálni.– A jó erőkből álló Apátfalva ellen egy küzdelmes mérkőzésen megérdemelt győzelmet arattunk.A hazaiak rosszul kezdtek, hiszen 24 perc alatt két komoly hibát követően kaptak gólokat, így futhattak az eredmény után. Küzdöttek is becsülettel az apátfalviak, de a második félidőben hiába támadtak, egy tizenegyest is kihagytak. A Deszk és a Makó is gólzáporos siker aratott, idegenben pedig egyedül a Csengele tudott nyerni.Balástya, 50 néző.Halász József (Kasza, Aiftincai).Balástya: Prcsics – Csige (Domokos), Madár (Bárkányi), Gyuris, Batancs (Veress), Tóth (Farkas Z.), Farkas F., Lippai, Vámos, Kiss, Lajos (Szűcs).Cserenkó Szabolcs.Üllés: Papp – Kormos, Vér (Czékus), Király, Kormányos (Kispál), Gyuris, Jánk, Zámbó, Mihalkó, Vass, Papp L.Papp Zoltán.Domokos (83.), ill. Cseh (6.).: Veress, Madár, Lajos, ill. Cseh, Zámbó.Makó, 50 néző.Förgeteg Lívia (Juhász, Szabó).Frank – Tamasi, Köteles, Sümeghy (Galambosi), Pataki, Krucsó (Árva), Szilvási (Patkós), Béres, Kóródi (Kerekes), Bány (Szabó), Varga.Gabnai Győző.Vér – Kovács (László), Varga (Jónás), Laczi Z., Faragó, Vidákovics (Varga), Szeri, Dongó, Klippel, Laczi N., Hegyes.Laczi Norbert.Sümeghy (45., Krucsó (48., 65.), Bány (66.), Szabó (88. – 11-esből), ill. Klippel (41.).mindenki, ill. Klippel, Dongó.Mindszent, 100 néző. Vezette: Lászlai Róbert (Samu, Bába).Szokol – Galambosi, Szobácsi (Hanga), Kispál, Terbán, Szabó (Mucsi), Gilicze, Csatlós (Sipos), Brizik-Bodrogi, Sziver (Gáleg), Széll (Kiss).Antal Ferenc.Szél B. – Miklós, Csobán R., Csobán K., Papp (Császi), Nagypál, Olajos, Hufnágel, Nagy, Fábián-Saleh, Fodor (Babarczi).Kohlrusz Oszkár.Brizik-Bordogi (6.), Csatlós (75.).Galambosi, Brizik-Bodrogi, Kispál, Terbán, ill. Hufnágel, Nagy.Tömörkény, 150 néző.Dobai János (Fődi, Kószó).Bugyi D. – Dóczi, Janó, Bugyi I., Patyi (Gila), Czibolya, Dombi (Sallai), Boldog, Gulyás (Losonczi), Ocskó, Elekes (Varga).Sallai Róbert.Cserháti – Putnoki(Sipka), Kulcsár, Horváth, Tóth, Koncz, Nagy, Kiss, Gurdics, Mészáros (Kovács), Jójárt (Kócsó).Kun-Szabó Tibor.Koncz (59.).Ocskó, Patyi, Boldog, ill. Cserháti, Koncz, Tóth, Nagy.Deszk, 200 néző.Fodor Lajos (Somodi, Hegyesi).Kispéter – Győri, Vér, Barta, Major (Fekete), Huszti (Bürgés), Szentmártoni (Tóth), Gyenes, Széll (Adamov F.), Kelemen Sz., Kelemen Cs.Lehota István.Kereszturi – Bodré, Rutai, Kovács A., Kovács L., Antal (Kórász), Kardos, Ornyik, Komáromi, Tézsla K. (Tézsla Á.), Bálint.Simon Szilveszter.Major (3.), Gyenes (28., 88.), Széll (62.), Adamov F. (81.), ill. Kardos (43.).mindenki, ill. Kereszturi, Bodré, Kovács A.Székkutas, 80 néző.Szeles Ádám (Nagy, Böszörményi).Miklós M. – Daraki (Prágai), Cseszkó, Homoki, Kovács, Miklós D., Bujáki (Szikszai), Török (Godó), Barna, Dáni (Szabó), Csontos.Horváth Zoltán.Rozs – Megyeri, Túri, Mocsári (Busa), Kószó, Zetkó, Tápai (Csikós), Mihálffy, Bálint, Balog, Németh, Rárósi.Daru Sándor.Csontos (30.), Bujáki (46.), ill. Mihálffy (28.).Miklós M., Miklós D., Csontos, ill. Rárósi.1. Makó II. 21 17 3 1 72 – 15 542. Csengele 21 15 2 4 43 – 30 473. Deszk 21 13 3 5 72 – 34 424. Zsombó 21 10 8 3 59 – 33 385. Nagymágocs 22 10 3 9 48 – 48 336. Tömörkény 22 10 2 10 45 – 52 327. Apátfalva 21 8 5 8 37 – 40 298. Kiszombor 22 9 1 12 49 – 54 289. Mindszent 21 8 4 9 40 – 45 2810. Csanytelek 21 8 3 10 46 – 59 2711. Üllés 21 7 5 9 43 – 50 2612. Móraváros 22 5 6 11 34 – 56 2113. Székkutas 22 6 2 14 35 – 51 2014. Balástya 22 5 2 15 26 – 55 1715. St. Mihály 22 5 1 16 34 – 61 161. Fábiánseb. 18 16 1 1 80 – 17 492. Zsombó 18 15 1 2 103 – 21 463. St. Mihály 20 12 2 6 79 – 35 384. Csanytelek 18 12 1 5 46 – 40 375. Bordány 18 10 0 8 36 – 37 306. Nagymágocs 20 9 3 8 47 – 31 307. Apátfalva 17 7 3 7 42 – 43 248. Móraváros 19 7 0 12 32 – 65 219. Székkutas 18 6 2 10 36 – 52 2010. Balástya 17 5 2 10 44 – 45 1711. Tömörkény 18 5 2 11 43 – 68 1712. Szőreg 19 2 2 15 27 – 104 813. Baktó 16 2 1 13 15 – 72 7