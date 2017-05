Megyekettő: Ezüstre hajt a Deszk

Tömörkényi fél tucat

Ifjúságiak, B csoport, 25. forduló: Bordány–Apátfalva 1–2, Tömörkény–Csanytelek 6–0, Fábiánsebestyén–Nagymágocs 0–3, Móravárosi Kinizsi–St. Mihály 2–5, Balástya–Zsombó 0–3. A Baktó- Szegvár–Szőreg meccset május 17-én, szerdán 17.30-tól rendezik. Szabadnapos: Székkutas.

A hétvégi program

26. forduló, szombat, 17: Zsombó–Apátfalva, Székkutas–Tömörkény, Kiszombor–Móraváros, Üllés–Mindszent, vasárnap, 17: Csanytelek–Balástya, Nagymágocs–Makó II., Csengele–Deszk. Szabadnapos: St. Mihály.

Deszk, 100 néző.Szeles Ádám – jól (Kőhalmi, Böszörményi).Bata 6 – Széll 7, Tóth A. 7, Adamov F. 7, Barta 7, Major 7, Gyenes 7 (Gallai 7), Győri 7, Kelemen Sz. 7, Kelemen Cs. 7 (Bürgés –), Huszti 7.Lehota István.Papp L. 7 – Mihalkó D. 6, Kormos 6, Király 7, Zádori Dá. 6, Gyuris 6, Jánk 6, Cseh 6, Czékus 5,5 (Lehoczki –), Kormányos 5 (Bazsó F. –), Lapu 7 (Zádori Do. –).Bazsó Ferenc.Kelemen Cs. (19.).– A helyzetek alapján több góllal is nyerhettünk volna a jól játszó Üllés ellen, az egygólos siker nem tükrözi a mérkőzés képét. Fő a győzelem, pláne azért, mert a riválisaink botlottak.– Fájó vereséget szenvedtünk.A labdarúgó megyei II. osztály 25. fordulójában a Deszk hazai pályán 1–0-ra legyőzte az Üllést, ezzel kihasználta riválisai botlását. A győztes gólt Kelemen Csongor szerezte, aki a 19. percben Major indítása után, a jobbösszekötő helyéről a kiinduló kapus mellett pörgetett a hálóba. Kelemen egyébként a bal oldalon szerepel, épp ezért mondta edzője, Lehota István róla és a góljáról: „Nem is értem, mit keresett ott". Mivel a második Csengele kikapott, a deszkiek hátránya két pontra csökkent az ezüstért folyó harcban, ráadásul a mögöttük helyet foglaló Zsombó is botlott.Balástya, 100 néző.Virág András Barnabás (Soós, Fodor).Prcic – Gyuris, Szűcs S., Veress, Batancs (Farkas Z.), Szűcs J., Tóth D. (Madár), Domokos (Papp), Lippai, Vámos, Farkas F. (Bárkányi).Cserenkó Szabolcs.Rozs – Szilágyi, Megyeri (Tápai), Mocsári, Kószó, Zetkó, Gyuris, Takács J. (Túri), Bálint (Székely),Rárósi, Mihálffy.Daru Sándor.Szűcs J. (16.), Vámos (40.), Domokos (55.), ill. Zetkó (69.).Zetkó (79.).mindenki, ill. Rozs, Rárósi.Mindszent, 150 néző. Vezette: Gargya Balázs Gábor (Mucsi, Kis M.).Szokol – Galambosi, Kispál (Szabó J.), Terbán, Bihari (Sipos), Gilicze, Csatlós, Brizik-Bodrogi T., Gáleg, Sziver (Hanga), Széll.Antal Ferenc.Tóth L. – Köteles, Tóth R., Dovics, Szarvas (Karai), Rácz (Bárkai), Tóth Cs., Heredea, Farkas K., Annus, Plenter.Vadász Béla.Csatlós (6.), Galambosi (22.), Bihari (34.), ill. Farkas K. (60.), Tóth Cs. (86.).Bihari, Galambosi, Gáleg, Csatlós, Brizik- Bodrogi T., ill. Tóth L., Heredea, Farkas K.Tömörkény, 150 néző. Vezette: Dobó Zoltán (Bánáthy, Kádár Németh).Bontovics (Bugyi D.) – Janó, Sallai, Bugyi I., Patyi (Varga D.), Czibolya, Dombi, Varga N., Boldog,Gulyás (Losonczi), Ocskó (Elekes).Sallai Róbert.Vigh – Siha, Németh Z., Bátki, Faragó, Juhász, Lévai (Szólik), Gémes, Hidas (Potor), Ormándi, Kósa.Szólik Róbert.Kósa (29.), Potor (69.), Lévai (75.).Varga N., Ocskó, Patyi, ill. mindenki.Makó, 100 néző.Gera Ferenc (Burzon, Kovács A.).Makó II.: Frank Á. – Sümeghy, Pataki (Papp R.), Krucsó, Szilvási (Tamasi), Béres (Patkós), Kóródi,Bálint L. (Köteles), Bány, Kovács D. (Bakos), Varga V.Gabnai Győző.Komáromi – Tézsla Á., Bodré, Tézsla L., Rutai, Kovács A., Kovács L., Kardos, Csizmadia (Ornyik), Grúber, Tézsla K. (Antal).Simon Szilveszter.Varga V., Sümeghy, Szilvási, Bakos, ill. Rutai, Bodré, Tézsla L.Móraváros, 50 néző.Csányi Ferenc (Szeri, Török).Vér – Kovács P., Kakuszi, Vidákovics (Laczi Z.), Magyar, Annus, Szeri, Lukovics, Beke (Dongó), Klippel, Laczi N.Laczi Norbert.Szél – Csobán R. (Erdélyi), Csobán K., Papp, Simon, Baján (Fodor), Nagypál (Kohlrusz), Olajos, Hufnágel, Nagy Á. (Fábián-Saleh), Szabó D. (Szántai).Kohlrusz Oszkár.Beke (27.), ill. Hufnágel (50.), Simon (58., 11-esből).senki, ill. mindenki.Apátfalva, 100 néző.Bán Bence (Szűcs, Barta).: Köteles – Graur, Juhász, Horváth G. (Gilinger), Szabó N. (Radnai), Bán (Karsai), Ocskó (Bacsa), Baranyi, Sarnyai (Herczeg), Rakity, Matuz.Koczkás Zoltán.Cserháti – Kulcsár, Horváth Zs., Tóth Sz., Udvari (Gurdics), Sipka, Novák, Kovács Zs., Csige,Mészáros D., Tóth Sz. (Nagymihály).Sarnyai (10., 43.), Juhász (53.), Radnai (76.).az apátfalvi csapatból: mindenki.1. Makó II. 23 18 4 1 75 – 17 582. Csengele 23 15 3 5 46 – 37 483. Deszk 23 14 4 5 73 – 34 464. Zsombó 23 11 8 4 62 – 36 415. Nagymágocs 24 10 4 10 50 – 51 346. Kiszombor 24 10 2 12 52 – 55 327. Tömörkény 24 10 2 12 45 – 57 328. Apátfalva 23 9 5 9 42 – 42 329. Mindszent 23 9 4 10 44 – 50 3110. Csanytelek 23 9 3 11 50 – 61 3011. Üllés 23 8 5 10 45 – 52 2912. Székkutas 23 7 2 14 37 – 52 2313. Balástya 24 6 3 15 32 – 59 2114. Móraváros 23 5 6 12 35 – 58 2115. St. Mihály 24 6 1 17 38 – 65 191. Zsombó 19 16 1 2 106 – 21 492. Fábiánseb. 19 16 1 2 80 – 20 493. St. Mihály 21 13 2 6 84 – 37 414. Csanytelek 20 13 1 6 50 – 46 405. Nagymágocs 22 11 3 8 59 – 33 366. Bordány 20 10 1 9 39 – 41 317. Apátfalva 19 9 3 7 49 – 45 308. Móraváros 20 7 0 13 34 – 70 219. Balástya 20 6 3 11 51 – 53 2110. Tömörkény 19 6 2 11 49 – 68 2011. Székkutas 19 6 2 11 36 – 56 2012. Szőreg 20 2 2 16 28 – 109 813. Baktó 18 2 1 15 20 – 86 7