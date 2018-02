Méltó ellenfele volt a Dunaújvárosnak a Hungerit - Erőt meríthettek

A Kurca-partiak tapadtak a hazaiakra, végül 10–7-es vereséget szenvedtek. Brávik Fruzsina vezérletével a vendégek még vezetni is tudtak az első negyedben, amely döntetlennel ért véget. A második és harmadik nyolc percet megnyerte a Dunaújváros, így a szoros záró negyed is belefért számukra, amely szentesi góllal ért véget Hevesi Anita révén. Jövő szombaton az alapszakasz utolsó fordulójában Szegeden játszik megyei rangadót a Hungerit.



Vidumanszky László: – Utólag visszagondolva jó eredményt értünk el, de amikor ment a játék, bosszantott, hogy három-négy alkalommal is kimaradtak a gólhelyzeteink, a kontrákból pedig rendre betaláltak a hazaiak. Mindezek ellenére jól védekeztünk. Remélem, hogy erőt merítenek a lányok a következő meccsekre ebből a találkozóból.



Dunaújváros–Hungerit-Szentesi VK 10–7 (3–3, 3–1, 2–1, 2–2)



Női vízilabda OB I, 17. forduló. Dunaújváros, 200 néző. Vezette: Marjay, Birri.



Dunaújváros: Kiss (9 védés) – Szilágyi 1, Gurisatti 1, HORVÁTH 1, VÁLYI V. 2, Mchunu 1, Vályi F. Csere: Sajben, Mahieu, Luka, GARDA 3, Ziegler, Brezovszki 1. Vezetőedző: Mihók Attila.



Hungerit-Szentesi VK: Lekrinszki (5 védés) – Szabó K., Hevesi 1, Guannan 1, Kudella, Dias 1, Mirshina 1. Csere: BRÁVIK 3, Dömsödi, Petőváry. Vezetőedző: Vidumanszky László.



Gól – emberelőnyből: 5/2, ill. 13/2.



Ötméteresből: 1/1, ill. 1/0.



Kipontozódott: Ziegler.