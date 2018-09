Mentálisan hamar rendbe jöttek - A dobogóért harcolna a Kosársuli

Eddig kiválóan szerepel a vásárhelyi csapat. Fotó: kosársuli

Remekül rajtolt a Vásárhelyi Kosársuli: az NB I/B Piros csoportjából búcsúzó együttes a Salgótarján és a Tiszaújváros vendégeként is nyerni tudott. A gárda nyártól a korábban hét éven át a Békéscsaba NB II-es felnőtt csapatánál dolgozó Tóth Tamás vezetésével készül. A Kosársuli felkészülését nem hátráltatta sérülés, a kiesés után viszont a mentális felkészítés is komoly szerepet kapott a csapatnál.– Tartottam az éles szituációtól, de fejben erősek vagyunk. Ezt bizonyítja, hogy mindkét meccsünket vert helyzetből fordítottuk meg. Lutri volt, hogy ki milyen csapattal vág neki a bajnokságnak, mi sem tudtuk magunkat belőni, de az elmúlt két meccs alapján jó úton járunk – fogalmazott Tóth Tamás, a Vásárhelyi Kosársuli edzője. A tréner hozzátette, nagy segítségére van Vas Péter csapatkapitány, de korán kialakult egy összetartó, egymásért küzdeni képes társaság.Az új feladatról Tóth Tamás elmondta, más kávéházat jelent számára a Zöld csoportban való munka, mint az NB II-es bajnokság, de nagyon élvezi a hódmezővásárhelyi feladatát.– A keretünk alapján az első négy-öt csapat között vagyunk, de nagyon szeretnénk a dobogón végezni. Várjuk, hogy hazai pályán a saját közönségünk előtt is bizonyíthassunk. Akkor lesz igazán értékes ez a két idegenbeli győzelem, ha a Győr elleni meccset is be tudjuk húzni, ami nem lesz könnyű feladat, hiszen a Rába-partiak vissza szeretnének jutni a Piros csoportba – utalt Tóth Tamás az október hatodikán esedékes hazai bemutatkozásra.