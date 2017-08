Mentoredző segíti a megyei jégkorongot

Gliga a nemzetközi szinten szerzett tudását igyekszik átadni. Fotó: Frank Yvette

A Magyar Jégkorong Szövetség regionális mentoredzői programot indított, amelynek lényege, hogy a szövetség által kiválasztott és finanszírozott szakemberek segítsenek fejleszteni az adott térség hokisportját. Szegeden a román Marius Gliga kezdte el ezt a munkát augusztus elején, akit csütörtökön sajtótájékoztatón mutatott be a szövetség, valamint a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű jégkorongcsapata, ahol vezetőedzőként is dolgozik majd.– Végre sikerült megtalálnunk azt a személyt, akire szükségünk volt a régió jégkorongjának fejlesztéséhez. Marius veretes múlttal rendelkezik, bízunk a tudásában – mondta Pápai Miklós, a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű szakosztály-igazgatója.Gliga régóta dolgozik a legmagasabb szinten az utánpótlásban, többek között a nemzetközi szövetségnél is, a 2012-es és a 2016-os ifjúsági téli olimpián részt vett a hokitorna levezénylésében.– Izgalmas munkába kezdtem bele, megtiszteltetés, hogy része lehetek ennek a programnak. Augusztus eleje óta dolgozom Szegeden, több edzőtáborban is jártam a gyerekekkel, látom, miben kell fejlődniük. Nagy potenciál van a régióban, azon leszek, hogy ebből kihozzuk a maximumot – mondta Gliga.

Egri Gergely, a szövetség sportigazgatója elmondta, amikor februárban elfogadták a 2025-ig terjedő stratégiai tervet, abban a mentorprogram volt az egyik legfontosabb pont. Szeged jó lehetőségekkel és erőforrásokkal rendelkezik ahhoz, hogy központtá váljon.– Marius pontosan ismeri azt a folyamatot, hogyan lehet az alapoktól a versenyszintig jutni – fogalmazott Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség szakmai alelnöke. – Szegedi feladatai mellett a környékbeli pályákat is bejárja majd, felügyeli a Kiskőrösön, Hódmezővásárhelyen, Szarvason, Békéscsabán, Szentesen, Makón elkezdődő munkát. A lelkesedés itt megvan a helyiekben, Marius ehhez biztosítja majd a szakmai tudást – tette hozzá.Az egyik névadó szponzor, a Goodwill Pharma Kft. PR-menedzsere, Matuszka Tamás elmondta, gyógyszeripari cégként fél éve nemcsak a szegedi jégkorongba, hanem az egészséges életmódba is befektettek, éppen ezért jó látni, hogy az akkor felvázolt ötéves tervben minden a tervek szerint halad.Pápai Miklós szerint mivel egyre több gyermek választja a jégkorongot Szegeden, fejlesztésekre is szükség van: jelenleg a hűtőberendezés cseréje zajlik a szegedi műjégpályán, amely így hosszabb jégidőt eredményez majd, emellett új öltözőket és egy 20×30 méteres gyakorlópályát is létrehoznak.– A mostani történéseknek később lesz jelentős hatásuk. Nem csak a hokit segítjük: a szövetség kiváló kapcsolatot ápol a gyorskorcsolyásokkal is, ezt az együttműködést pedig Szegeden is folytatjuk. Biztos vagyok benne, hogy nagy ütemű fejlődés előtt állnak a jeges sportok a városban – tette hozzá.